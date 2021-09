Phụ nữ càng tự lập sẽ càng tự do

Tự do chọn nơi mình ở, tự do cưới người mình yêu, tự do chọn đam mê, tự do chọn cho ba mẹ những dịch vụ chăm sóc sức khỏe tốt nhất… Với phụ nữ chúng mình, nếu mình càng tự lập mình sẽ càng tự do.

Ảnh minh họa: Giáo dục và Thời đại. "Tôi tin rằng, những phụ nữ biết ưu tiên cho bản thân là người rất thông minh và hạnh phúc", Tiến sĩ tâm lý Phan Thị Huyền Trân chia sẻ. Nữ tiến sĩ cho rằng, xu hướng phụ nữ hiện đại ngày nay phải tự lập và mạnh mẽ. Phụ nữ hãy xây dựng cho mình một sự nghiệp riêng để tìm kiếm sự độc lập trong tài chính. Khi đó, người phụ nữ sẽ tự do hơn trong mọi quyết định chi tiêu cho gia đình và cho cả những mối bận tâm riêng của mình. Để phụ nữ ngày càng độc lập và tự tin hơn trong cuộc sống, bạn nên bắt đầu bằng 3 điều dưới đây. 1. Tự lập về tài chính Tiền không phải là tất cả, nhưng khi có thể tự chi tiền cho bản thân, bạn sẽ có nhiều lựa chọn hơn. Nếu không, bạn sẽ phải trông cậy vào sự lựa chọn của người khác. Hãy lên kế hoạch bổ sung kiến thức, bổ sung kĩ năng và giá trị bởi thang thu nhập và thang giá trị bản thân tỉ lệ thuận với nhau nè. Khi phụ nữ độc lập về tài chính, sự quyết đoán của cô ấy cũng được tăng lên và bằng cách đó, khi cuộc hôn nhân gặp bất trắc, cô ấy sẽ tỉnh táo hơn và biết mình cần làm gì. 2. Độc lập về tư duy Nếu bạn cố gắng trở thành phiên bản làm hoàn hảo vừa ý mọi người, bạn sẽ chẳng thể nào tự do tâm trí cả. Mùa dịch ở nhà là lúc mình tĩnh tâm lại, vẽ lại bản kế hoạch cuộc đời mình, đi vào bên trong để biết mình muốn gì, mình là ai, mình cần làm gì cho cuộc đời của mình nhé. 3. Độc lập về cảm xúc Nhiều khi mình dễ bị người khác tác động, dễ buồn vui vì lời nói của chồng, mẹ chồng hoặc bạn bè… Đừng trở thành cái máy lạnh, ai chỉnh mấy độ thì bạn mấy độ. Phật có dạy rằng: Người ta cho con điều gì là quyền của họ, nhận hay không là quyền của mình. Theo Thủy Linh Giáo dục và Thời đại