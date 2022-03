Phía sau cuộc đời của người đàn ông 20 năm nghiện tình dục

Ảnh minh họa: Sohu.

So với sự khó chịu về thể xác mà nó mang lại, thì H. sợ sự mất kiểm soát hơn - bởi không biết khi nào nó sẽ đột ngột "nổi lên". H. dành nhiều thời gian cho "việc đó" khiến công việc và cuộc sống của anh bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Từ nhỏ H. đã mặc cảm, chưa bao giờ dám yêu ai.

"Tôi rất đau khổ, tôi đã bị tra tấn hơn 20 năm nay mà không thể dừng lại", H. bộc bạch.

Dù ít được biết đến, nhưng cũng giống như nghiện thuốc lá và rượu, trên thế giới còn có một chứng nghiện khác được gọi là "chứng nghiện tình dục", và H. không phải là người duy nhất mắc phải chứng bệnh này.

Nghiện tình dục - "ác quỷ" giết chết dục vọng

Cảm giác sinh lý của người bình thường là sau khi đạt được sự thỏa mãn về thể chất và tâm lý, cơ thể sẽ bước vào trạng thái tĩnh lặng, rã rời, muốn thả lỏng, nghỉ ngơi.

Những người nghiện tình dục, cơ thể của họ cũng có thể nhận được những phản hồi tiêu cực, thậm chí cảm thấy khó chịu, nhưng sâu thẳm trong trái tim, họ vẫn muốn tiếp tục, kể cả đó là với người khác hay với chính mình. Theo các nhà nghiên cứu, nghiện tình dục là một chứng ám ảnh cưỡng chế do rối loạn lãnh cảm.

Tổ chức Y tế Thế giới định nghĩa hành vi tình dục cưỡng bức là một chứng rối loạn tâm thần liên tục tạo ra các ham muốn tình dục mạnh mẽ, gây ra các hành vi tình dục lặp đi lặp lại, gây tổn hại đến sức khỏe thể chất và tinh thần, thậm chí gây ra các vấn đề xã hội trong những trường hợp nghiêm trọng.

Hiệp hội nâng cao sức khỏe tình dục Hoa Kỳ đã đưa ra 3 tiêu chí về chứng nghiện tình dục:

- Bạn có cảm thấy mình không thể kiểm soát một hành vi tình dục nào đó của riêng mình không?

- Bạn đã có hành vi tình dục mất kiểm soát nào gây hậu quả nghiêm trọng chưa?

- Bạn có ý nghĩ không tự nguyện, thường xuyên về một loại hành vi tình dục mất kiểm soát nào đó không?

Nếu 3 tình huống trên xảy ra thì rất có thể bạn đã mắc chứng nghiện tình dục.

Những lý do đằng sau chứng nghiện tình dục rất phức tạp

Trong y học, người ta thường cho rằng các yếu tố sinh lý, tâm lý, xã hội và môi trường là nguyên nhân chính gây nghiện tình dục, tương đối phức tạp. Tuy nhiên, yếu tố sinh lý thường do rối loạn nội tiết hoặc do một loại thuốc nào đó, nên ngay khi điều trị hoặc ngưng thuốc thì tình trạng nghiện tình dục sẽ biến mất. Do đó, đã có nghiên cứu cho rằng chứng nghiện tình dục do yếu tố sinh lý gây ra không phải là một rối loạn kiểm soát xung lực tình dục thực sự.

Nghiên cứu từ Đại học Cambridge cho thấy những người đối mặt với tình trạng tình dục cưỡng bức và nghiện ma túy có chức năng tương tự nhau ở một số vùng não nhất định.

Dưới góc độ tâm lý học, nghiện là một trạng thái có tiến triển. Trong hoàn cảnh bình thường, trạng thái tâm lý của con người tương đối khách quan, có thể tránh một số hoàn cảnh, tình huống bất lợi cho chính mình, tâm lý học gọi đây là siêu nhận thức. Tuy nhiên, siêu nhận thức không tránh được một số tâm lý tiến triển nhất định, và nghiện tình dục là một trong số đó.

Bỏ nghiện tình dục và đón nhận một cuộc sống mới

Trước hết, phải loại trừ các yếu tố vật lý. Nếu nghiện tình dục do yếu tố sinh lý thì chứng tỏ tâm lý của bạn đang lành mạnh, các triệu chứng có thể thuyên giảm miễn là bạn được điều trị vật lý.

Thứ hai, cần nâng cao ý chí cá nhân. Cơ chế nghiện là não nhận được phản hồi tích cực, và phản hồi tích cực mà não thu được có thể được kiểm soát để làm giảm các triệu chứng. Vì vậy, về mặt tâm lý, hãy ngăn cản sự phản hồi tích cực đó xuất hiện.

Ví dụ, khi cảm giác đến, chúng ta không được làm theo ý của bộ não, mà phải chống lại sự thôi thúc "hành động" bên trong. Nếu bạn thực sự không thể cưỡng lại, hãy chuyển hướng chú ý. Đừng để mình rảnh rỗi, hãy khiến bản thân bận rộn hàng ngày, để bạn không có thời gian nghĩ về tình dục. Hãy dọn dẹp môi trường sống của bạn, nhiều người mắc chứng nghiện tình dục cứ với tay là có hình ảnh hoặc video khiêu dâm, tất cả những thứ đó đều nên được loại bỏ.

Bằng cách chuyển sự chú ý sang nơi khác, bạn có thể loại bỏ và giảm bớt chứng nghiện.

Một số bệnh nhân nghiện nặng rất khó tự cai, vì chứng nghiện đã khiến họ mất tự chủ. Trong tình huống này, người bệnh phải nhờ đến sự trợ giúp của bác sĩ tâm lý. Chỉ có sự can thiệp từ bên ngoài mới có thể làm gián đoạn sự chú ý, sức chịu đựng và việc tự lừa dối bản thân của những bệnh nhân tiếp xúc với chuyện tình dục quá nhiều.

Vì vậy, bệnh nhân nghiện tình dục nên tự đánh giá trước về hành vi của mình, sau đó xem xét cách tiếp tục cai nghiện.