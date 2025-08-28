Phát hiện mẹ chồng ngoại tình với trai trẻ, tôi sốc đến mức mất ăn mất ngủ

Tôi chưa bao giờ nghĩ có một ngày, chính mình lại rơi vào tình cảnh éo le này. Hôm đó, tôi phát hiện mẹ chồng đang cặp kè với một người đàn ông trẻ, cả hai đưa nhau vào khách sạn. Trong khi bố chồng tôi ngày ngày làm bảo vệ, chắt chiu từng nghìn đồng để lo cho gia đình.

Câu chuyện này khiến tôi buồn bã, lo âu, nhiều đêm không ngủ nổi, chỉ muốn nói hết ra nhưng lại sợ gia đình chồng tan nát.

Mẹ chồng tôi năm nay hơn 60 tuổi nhưng ai nhìn vào cũng bảo bà trẻ hơn tuổi thật rất nhiều. Bà thích làm đẹp, thích đi học khiêu vũ, sơn móng tay, trang điểm, mặc váy vóc chẳng khác gì thanh niên. Thậm chí có những lúc, tôi còn thấy bà ăn chơi, hưởng thụ hơn cả con dâu.

Tôi không dám tin mẹ chồng lại lừa dối bố chồng (Ảnh minh họa: Freepik).

Tôi vốn không quá để tâm, nghĩ rằng ở tuổi xế chiều, phụ nữ vẫn có quyền chăm chút cho bản thân để thấy yêu đời hơn. Nhưng rồi tôi vô tình phát hiện bà không chỉ dừng lại ở chuyện làm đẹp.

Điều khiến tôi đau lòng nhất là bà đang vung tiền cho một gã trai trẻ. Bao nhiêu tiền tích cóp được, bà đều đổ vào những cuộc đi chơi, những lần mua sắm cùng anh ta. Trong khi đó, bố chồng tôi - một người đàn ông cả đời hiền lành - chỉ biết cặm cụi với công việc bảo vệ ca đêm.

Ông đi làm về mệt mỏi, nhiều khi vừa đặt lưng đã phải vội vã thức dậy để đi tiếp. Nhìn ông, tôi thấy xót xa vô cùng. Ông lúc nào cũng nghĩ cho vợ, mua cái gì ngon cũng để phần, đồng lương ít ỏi thì đưa hết cho bà giữ, lo lắng cho sức khỏe của ông bà sau này.

Ông luôn dặn bà phải tiết kiệm để lúc ốm còn có tiền chữa bệnh. Thế mà sau lưng bố, mẹ lại dùng chính đồng tiền ấy để bao bọc một người ngoài.

Khi kể cho chồng, anh ấy sốc nặng. Ban đầu, anh ấy còn không tin, nói tôi nhìn nhầm người. Nhưng khi tôi đưa ảnh do chính tay mình chụp được, anh ấy mới biết đó là sự thật. Chồng tôi phản ứng dữ dội, tức giận nhưng rồi cũng giống tôi, không dám nói gì với mẹ.

Bởi chúng tôi hiểu, nếu chuyện này vỡ lở, hàng xóm sẽ biết, danh dự gia đình chẳng còn, bố chồng chắc chắn suy sụp. Cái đau ở đây là cả tôi và chồng đều thấy bất công cho ông - người đã dành cả đời hy sinh cho gia đình - để rồi đến lúc tuổi già lại phải chịu cảnh này.

Tôi thương mẹ chồng thiếu thốn tình cảm nhưng thương bố chồng hơn. Tôi biết, phụ nữ đôi khi cũng có những khao khát riêng, muốn níu kéo thanh xuân, muốn tìm sự quan tâm.

Nhưng cái tuổi này rồi, bà còn đi ngoại tình, cặp kè thì thực sự không đúng. Nhất là khi có những kẻ ngoài kia chỉ lợi dụng bà. Tôi nhìn rõ điều ấy nhưng mẹ lại chẳng hề hay biết, cứ tin rằng người ta thật lòng.

Nhiều đêm nằm nghĩ, tôi thấy lòng mình rối bời. Nói ra thì gia đình tan nát, không nói thì lại ám ảnh, bất công cho bố chồng. Tôi day dứt vô cùng.

Tôi ước giá mà mẹ chịu lắng nghe, chịu dừng lại, quay về bên ông, chăm chút cho ông, người đã cả đời vì bà thì tốt biết bao. Tôi muốn khuyên bà nhưng rồi sợ bà giận, sợ bà nghĩ con dâu nhiều chuyện.

Chuyện này giống như một gánh nặng đặt lên vai tôi và chồng. Chúng tôi không biết nên xử trí thế nào để giữ được sự bình yên cho gia đình nhưng trong lòng thì tổn thương chồng chất. Tôi chỉ mong mẹ sớm nhận ra, chẳng có niềm vui nào từ việc chạy theo những ảo mộng ngoài kia.

Hôm đó, tôi có nói bóng gió, kể một câu chuyện về người mẹ của bạn học cùng lớp, hoàn cảnh y như chuyện của mẹ chồng để “đánh động” bà. Nghe xong, bà gợn gợn và nói muốn lên phòng nằm nghỉ. Tôi chỉ hy vọng mẹ hiểu được, trong câu chuyện ấy chúng tôi đã ngầm cảnh báo cho mẹ để mẹ quay về, tỉnh ra.

Tôi thực sự không còn cách nào khác và cũng không biết nên làm sao để tốt hơn.