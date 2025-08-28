Chỉ tay sang nhà hàng xóm, bố vợ chê một câu khiến tôi tự ái vô cùng

Vợ chồng tôi lấy nhau đến giờ là 7 năm. Tôi cũng chẳng hiểu sao mình lại kiên trì được như thế. Năm nào, tôi cũng viết vài lá đơn ly hôn nhưng rồi lại vò nát vứt đi, hoặc đốt nó không để vợ nhìn thấy.

Vợ chẳng có lỗi gì với tôi, cuộc sống hôn nhân của chúng tôi cũng chẳng có mâu thuẫn gì. Cô ấy sinh cho tôi hai đứa nhóc xinh xắn, một trai, một gái, đủ đầy chẳng mong gì hơn. Kinh tế cũng dư dả, không tới mức giàu nhưng đủ để ăn tiêu ở thủ đô không phải nghĩ.

Áp lực duy nhất đè nặng lên vai tôi chính là bố vợ. Mỗi lần đưa vợ con về quê ngoại, tôi sợ nhất là gặp bố vợ và những cuộc gặp gỡ nhậu nhẹt với họ hàng, làng xóm.

Từ lúc vợ chồng tôi lấy nhau, bố vợ đi khoe khắp nơi rằng có con rể ở thành phố. Trong ngày cưới, người làng đến ăn cỗ rất đông, săm soi chú rể là tôi từ đầu đến cuối. Người tốt bụng thì chúc vợ chồng tôi hạnh phúc, người vô duyên vụng mồm thì xì xào sau lưng, nói vợ tôi “biết chọn chồng thành phố”.

Tôi chỉ làm công việc văn phòng bình thường, làm chức quản lý trung gian chứ không phải sếp to. Nhưng bố vợ đi nói với mọi người ở quê rằng, tôi làm sếp ở tập đoàn lớn, lương 9 con số, đi đâu cũng có xe đưa rước. Vâng, đúng là có đưa rước thật nhưng là đi cùng xe với nhiều đồng nghiệp khác đến công ty.

Bố vợ thất vọng vì tôi không giống hình mẫu con rể mà ông mong muốn (Ảnh minh họa: MBC).

Lương của tôi hơn 30 triệu đồng, so với mặt bằng sinh hoạt chung ở Hà Nội thì chỉ gọi là vừa đủ. Cộng thêm lương của vợ nữa cũng đủ nuôi hai đứa con ăn học, biếu nội ngoại đôi bên mỗi tháng vài triệu đồng rồi cất một khoản tiết kiệm dự phòng. Vợ chồng tôi ở chung với bố mẹ, không tốn tiền thuê trọ, mọi người cũng vui vẻ, thoải mái.

Tôi không phải tuýp người thích bon chen, tranh đấu. Tuy nhiên, bố vợ lại cứ thích tô vẽ hình tượng cho tôi, khiến ai cũng nghĩ tôi là chàng rể lý tưởng, vừa thành đạt, vừa có “mác” trai thành phố.

Vợ chồng tôi đều rất đau đầu vì tật khoe lố của bố. Ông không xấu bụng nhưng lại trọng sĩ diện quá mức, không muốn thua kém ai. Có lần xấu hổ quá, tôi nói khéo rằng, bố đừng nhắc đến mình nữa. Ông liền nổi cáu, bảo tôi phải giỏi hơn cho ông nở mày nở mặt.

Vì chấp niệm so đo với thiên hạ nên bố vợ bắt tôi phải phấn đấu sự nghiệp thật nhiều. Ông nói con rể giàu giỏi thì mới xứng với con gái ông, còn chỉ thẳng mặt tôi nói không mua nổi cái ô tô như con rể ông chủ trại gà bên hàng xóm.

Nói thật, vợ chồng tôi yêu nhau vì tình cảm chân thành như bao cặp đôi khác. Cô ấy không đến với tôi vì vật chất hay ngoại hình, đơn giản là gặp nhau xong thấy hợp.

Mọi ưu điểm mà bố vợ vẽ ra, tôi đều không với đến mức đó. Tuy nhiên, vì thể diện của ông nên chưa bao giờ tôi phản bác trước mặt người khác, kệ cho bố vợ muốn nói gì thì nói.

Cho đến gần đây, việc “sống ảo” của bố vợ tôi đã đem đến khá nhiều rắc rối. Một người bác bên vợ đã gọi điện, nhắn tin liên tục cho tôi để gửi gắm cậu con trai mới đỗ đại học. Họ tưởng tôi giàu có, nhà to cửa rộng, muốn gửi con lên ở nhờ. Tôi từ chối thì người bác phật ý, nói cháu rể kiêu căng.

Mấy bữa sau, lại có bà dì dưới quê kéo cả nhà lên khám bệnh. Họ lấy số điện thoại của tôi từ chỗ bố vợ, gọi thẳng cho tôi chứ không nói với vợ tôi câu nào.

Họ bảo không biết gì ở thành phố nên nhờ tôi đưa đến bệnh viện, làm thủ tục, đóng viện phí. Tôi ứng trước hơn chục triệu đồng. Họ khám xong liền bắt xe về quê thẳng, không ai trả lại cho tôi xu nào.

Tôi gọi điện xin lại tiền, bà dì ngạc nhiên nói tôi giàu thế thì chục triệu đồng có đáng là bao. Bà nói, người một nhà với nhau, có chút tiền cũng tính toán bắt trả.

Uất ức quá nên tôi kể với vợ. Cô ấy nổi giận gọi trách móc bà dì. Chẳng ngờ, bà ấy chạy sang nhà bố vợ mắng vốn. Bố vợ lại gọi điện mắng tôi. Vợ đứng ra bảo vệ tôi, phản bác lại bố, tiện thể trút hết bức xúc trong lòng ra.

Vợ tôi yêu cầu bố từ giờ về sau đừng lấy con rể ra so kè với ai nữa. Ầm ĩ một hồi, bố vợ dọa sẽ từ mặt chúng tôi. Vậy là tôi sai hả mọi người?

