Nhờ một bức hình bị xoá, tôi phát hiện bạn trai che giấu bí mật khủng khiếp

Trong suốt 3 năm yêu nhau, tôi chưa có phút giây nào nghi ngờ về tình cảm của anh dành cho mình. Thế rồi sự việc ập đến, phá vỡ lòng tin của tôi dành cho anh và mối tình đẹp như mơ này.

Chúng tôi làm chung công ty nhưng ở hai bộ phận riêng biệt, lại ngồi khác tầng nên chưa bao giờ chạm mặt. Nhờ buổi lễ vinh danh cá nhân xuất sắc, tôi và anh mới có cơ hội đứng chung sân khấu, quen nhau từ đó. Ai nhìn vào cũng xuýt xoa vì chúng tôi đẹp đôi, là một trong những cặp đôi vàng của công ty.

Hai đứa đều chủ động trong công việc, nhiều lần được khen thưởng vì có thành tích tốt. Hơn nữa, chúng tôi cũng luôn ân cần, thấu hiểu và tôn trọng đối phương. Nhờ đó mà nhiều bạn trẻ ngưỡng mộ chuyện tình của chúng tôi.

Tưởng chừng câu chuyện ấy đã được vẽ đẹp như bức tranh, với tương lai về ngôi nhà hạnh phúc. Nào ngờ, mối tình của tôi lại kết thúc trong đắng cay, để lại sự vỡ vụn về lòng tin.

Tôi bất ngờ phát hiện sự thật khủng khiếp về bạn trai nhờ một tấm hình bị xóa (Ảnh: TD).

Tôi hay có thói quen lấy điện thoại của người yêu để lướt mạng, chụp hình. Hôm đó, tôi lỡ xóa một tấm hình yêu thích của anh nên muốn khôi phục. Tôi vào phần ảnh bị xóa thì thấy có duy nhất một bức hình.

Đó là hình chụp bàn làm việc, có máy tính với một số đồ khác trong văn phòng ở công ty. Không có bóng dáng ai trong tấm ảnh đó, chẳng cần nói đến cô gái xinh đẹp hay gợi cảm nào, chỉ là bức hình với khung cảnh đơn giản.

Nhưng tại sao trong hơn 2.000 tấm ảnh trong điện thoại chỉ có bức hình này bị xóa đi? Tôi liền thắc mắc với bạn trai. Anh nói, đó là bàn làm việc của cô bé thực tập sinh mới đến. Cô bé ra ngoài mà quên chưa tắt màn hình, có thể để lộ thông tin cá nhân nên anh chụp lại để nhắc nhở. Xong việc, anh liền xóa đi.

Lý do này cũng hợp lý vì tính cách anh khá hòa đồng, hay quan tâm đến mọi người. Nghe vậy, tôi không nghĩ ngợi thêm.

Vài ngày sau, tôi xem lại kho ảnh thì thấy tấm hình đó đã biến mất hoàn toàn. Trong máy anh còn một số ảnh rác khác mà vẫn không được xóa. Vậy sao một tấm hình chụp bình thường bị loại bỏ không dấu vết?

Tôi từ tốn hỏi lại: "Có khi nào anh sợ em thấy hình rồi phát hiện ra sự xuất hiện của cô bé kia không?". Anh thừa nhận, sợ tôi suy nghĩ nhiều rồi chất vấn. Nhưng trước giờ, tôi chưa bao giờ kiểm soát hay nghi ngờ anh. Rốt cuộc, sự bất an kia xuất phát dựa trên cơ sở nào?

Hơn nữa, bức hình không có điểm gì đáng nghi vấn, ngoại trừ hành động của anh. Hoặc là anh đang che giấu điều gì xấu hổ, sợ bị phát giác nên xóa ảnh để an tâm hơn. Sau đó, tôi nhờ bạn bè thân thiết trong công ty tìm hiểu về cô bé ấy.

Bạn bè cho biết, phòng anh không có nữ thực tập sinh nào, chỉ có người mới chuyển đến. Thông tin này càng khiến tôi mơ hồ hơn. Anh đang cố che giấu điều gì?

Tôi quyết định trực tiếp hỏi bạn trai. Sau một hồi nói chuyện, anh mới thú nhận sự thật với tôi. Đó là bàn làm việc của cậu em đồng nghiệp mới chuyển đến. Dạo gần đây, họ có chung dự án lớn nên hay ở lại công ty để làm thêm. Tan làm, họ từng vài lần đi ăn uống với nhau. Tôi biết nhưng lúc đó không bận tâm.

Lúc này, tôi mới nhớ ra, anh từng có lần kể về cậu đồng nghiệp ấy. Cậu ấy trông cao ráo, thư sinh, tính cách sôi nổi và hài hước giống tôi. Nhưng gần đây, anh thấy có cảm xúc lạ khi ở gần cậu em này, không giống lúc ở bên tôi. Không chỉ ảnh, anh cũng xóa hết tin nhắn với cậu em này.

Với tôi, điều này còn sốc hơn cả việc anh có tình cảm với một cô bé nào đó. Tôi đã nghĩ đến tình huống ấy nhưng không thể ngờ chuyện bạn trai có cảm xúc với người đồng giới.

Tôi không biết bằng cách nào, cảm xúc lạ đó len lỏi vào trong trái tim bạn trai mình. Tôi chỉ biết mình như chết lặng. Hai tai không nghe được gì thêm lúc ấy, cơ thể cũng cứng đờ. Thì ra, dự cảm về chuyện chẳng lành của tôi đã đúng.

Chàng trai không bao giờ có hành động lạ, bỗng làm một việc ngẫu nhiên thì họ chắc chắn biết lý do thực sự. Nếu chỉ là những đoạn hội thoại đơn giản giữa hai đồng nghiệp, không có lý do gì để xóa đi. Thực ra, họ đang cố gắng gạt đi dấu vết về người kia.

Anh nói vẫn yêu tôi, cố gắng không loại bỏ hình ảnh về cậu em kia nhưng bất thành. Tôi cũng còn tình cảm cho anh. Nhưng mỗi lần nhìn anh, tôi lại đau đớn nhớ lại sự thật.

Tôi nên làm sao đây?