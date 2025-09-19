Chuẩn bị cầu hôn, tôi bỗng "rén ngang" sau khi bạn gái hỏi một câu

"Cập nhật trạng thái: Đang rối, cần gặp gỡ", "Ngắm trời, anh thấy rất nhiều mây. Ngắm em, anh cần rất nhiều giây"... là một số câu "thả thính" trên mạng của bạn gái tôi mỗi khi đăng ảnh.

Tôi (29 tuổi) đang có mối quan hệ dài 3 năm với bạn gái trẻ hơn 5 tuổi. Sang năm, tôi tính cầu hôn vì muốn tích cóp thêm tiền làm đám cưới. Bạn bè luôn nói tôi may mắn lắm mới yêu được em.

Tôi trông bình thường, không có gu mặc đẹp, chỉ biết cách ăn mặc gọn gàng, thu nhập ổn định, giỏi quan tâm và chiều chuộng bạn gái. Trong khi đó, em là cô gái cá tính, hài hước, luôn có nhiều "vệ tinh" vây quanh.

Khi nào có ai nhắn tin làm quen, em đều nói cho tôi biết. Vì thế tôi chưa bao giờ nghi ngờ về tình cảm của em, cũng không làm em thấy thiếu an toàn trong mối quan hệ này. Mỗi khi rảnh rỗi, em đều nấu nướng, dọn dẹp nhà cho tôi vì thích "vào vai" vợ đảm.

Nhưng trong 3 năm yêu, tôi mới gặp mặt vài bạn bè rất thân của em, số lượng chưa đầy hai bàn tay. Còn gia đình hay bạn bè xã giao, họ sẽ tưởng em vẫn còn độc thân nếu đọc những câu "thả thính" kia. Có lần em đăng ảnh đi cùng tôi nhưng chưa bao để giờ lộ mặt và nhìn qua trông như đi cùng bạn bè thông thường.

Bạn bè nói, người yêu tôi đã "ngoại tình ảo" (Ảnh: Sohu).

Gần đây, tôi vô tình thấy em nhắn tin tán tỉnh, đưa đẩy với người khác giới. Hỏi ra mới biết, em từng làm vậy với 3-4 người khác, chủ động cho tôi đọc tin nhắn và nói rõ về từng người. Nhưng tất cả chỉ dừng ở mức nói chuyện khoảng 2-3 ngày.

Có vài người bị từ chối gặp mặt vì em nói đã có bạn trai. Số còn lại thì bị em cho vào dĩ vãng mà không biết lý do là gì. Em thanh minh, có người nhắn thì em trả lời vì lịch sự, "thả thính" cho vui chứ không có ý gì sâu xa.

Thấy tôi không hài lòng, em hứa không tái diễn hành động này. Sau khi đọc từng dòng tin nhắn, tôi công nhận em vẫn có chừng mực, chưa có động thái quá đáng nên bỏ qua.

Song em hỏi một câu khiến tôi sững người. "Nhỡ sau này cưới, em vẫn như vậy thì anh có chịu nổi không? Em hỏi đề phòng vậy thôi, không có ý gì". Lời em nói chẳng khác nào em không hoàn toàn có ý định dừng việc tán tỉnh người khác.

Nhiều bạn bè của tôi cho rằng, chúng tôi chưa chính thức ký giấy kết hôn hay làm đám cưới nên vẫn có quyền cân nhắc. Họ còn nói tôi cũng nên như vậy để có lựa chọn chính xác cho tương lai.

Có 2-3 người khác thì trách tôi ngu ngốc, quá mù quáng. Họ bảo em chưa ngoại tình thể xác hay tình cảm nhưng đã "ngoại tình ảo" qua tin nhắn. Đây là dấu hiệu cảnh báo, cần lưu ý. Sau khi cưới, có khả năng em sẽ có hành vi nghiêm trọng hơn. Em còn non trẻ nên chưa nhận thấy tầm nghiêm trọng của vấn đề.

Ai cũng có lý riêng. Nhưng tôi không thể đang quen người này lại đi tán tỉnh người khác được. Khi nói lời yêu, tôi đã có lựa chọn tình cảm của mình và phải có trách nhiệm với những gì mình nói.

Hai người chưa phải vợ chồng nhưng đã "ông ăn chả, bà ăn nem" thì đâu còn gọi là tình yêu nữa. Sự chung thủy là đạo đức cơ bản trong tình yêu.

Nhưng tôi cũng tôn trọng và không muốn ngăn cấm em làm bất cứ điều gì. Nếu chia tay, em có thể dễ dàng kiếm người mới tốt đẹp hơn. Về phần mình, tôi luôn thấy em là mảnh ghép phù hợp nhất của bản thân, không sẵn sàng rời xa em vì còn thương nhiều.

Tôi đã mua sẵn nhẫn cưới, chỉ chờ cơ hội thích hợp là ngỏ lời. Chuyện bất ngờ xảy ra khiến tôi như lạc lối trong mối quan hệ, không biết nên làm gì tiếp theo.

Tôi lên đây vừa giãi bày tâm sự của mình, vừa mong nhận được lời tư vấn từ mọi người. Xin hãy cho tôi lời khuyên với...