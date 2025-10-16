Nhận cuốc xe ôm cuối tuần, tôi ngã ngửa khi nhận ra "người quen"

Tôi và Hạ quen nhau từ năm lớp 12, đến nay cũng được gần 4 năm. Cô ấy xinh đẹp, nhà có điều kiện, đi xe máy gần 100 triệu đồng, thuê nhà chung cư cao cấp ở Hà Nội.

Còn tôi thì ngược lại hoàn toàn, chỉ là cậu sinh viên tỉnh lẻ, gia đình khó khăn, học hành không có gì quá nổi bật. Ngoài thời gian trên lớp, tôi làm thêm nghề xe ôm công nghệ, kiếm được đồng nào hay đồng đó.

Nói thật, bên nhau hơn 4 năm, tôi vẫn cảm thấy bất an trong lòng và nghi ngờ về sự chân thành của cô ấy. Không phải vì ghen tuông, mà là cảm giác Hạ quá hoàn hảo so với mình.

Thấy vậy, người yêu lại tìm cách dỗ dành: “Em yêu anh vì anh thật thà, chung thủy, chứ giàu hay nghèo quan trọng gì”. Nghe vậy, tôi lại yếu lòng, đặt hết niềm tin vào tình yêu này và nghĩ rằng, người ta nói đúng.

Hôm đó là một ngày cuối tuần nắng đẹp, người yêu tôi bảo sẽ về quê có việc, tiện thể thăm bố mẹ vài hôm. Tôi chẳng mảy may suy nghĩ gì, chọn ở lại, học xong thì bật ứng dụng lên chạy xe cho đỡ rảnh.

Thế nào mà cuốc đầu tiên của tôi lại có điểm đến trùng khớp với chung cư nơi bạn gái đang thuê trọ. Tôi bật cười, nghĩ thầm: “Ôi đường này thì mình thuộc trong lòng bàn tay rồi”.

Chở khách đến sảnh chung cư, tôi bất ngờ phát hiện ra sự thật động trời (Ảnh minh hoạ: Sohu).

Khách hàng hôm đó là một thanh niên tầm tuổi tôi, dáng người cao, ăn mặc bảnh bao, nước hoa xịt thơm nức. Anh ấy bước lên xe, giọng nói nhẹ nhàng. Tôi đưa mũ bảo hiểm rồi vội vàng nổ máy.

Trên đường đi, theo thói quen, tôi hỏi chuyện:

- Nhà anh ở đó à?

- Không, anh qua đó chơi với người yêu.

- À, thế người yêu anh ở đó à?

- Ừ, cũng mới quen thôi. Chú biết chỗ đó à?

- Vâng, người yêu em cũng ở chung cư đó.

- Có khi anh với chú trùng người yêu thì thôi rồi nhé.

Cả hai cùng cười, coi đó như một câu nói đùa giữa đường. Tôi nghĩ thầm, anh này đẹp trai thế kia, chắc hẳn người yêu cũng phải xinh lắm. Phèn như tôi thì làm sao mà trùng được. Với lại, người yêu tôi đang về quê cơ mà.

Trên đường, anh khách kể rằng, hôm nay xe bị hỏng, đáng nhẽ người yêu sẽ qua nhà đón. Vì anh ngại nên đã từ chối và chủ động bắt xe sang rồi hai người đi chơi chung, tối lại đưa cô ấy về.

Trong lòng tôi có chút ghen tỵ với anh ấy và bạn gái. Người có kinh tế dư dả nên khi yêu, họ không phải lo nghĩ cơm áo như mình.

Khi ấy, tôi đâu ngờ rằng, cuộc trò chuyện vu vơ ấy lại vô tình mở ra một sự thật khiến tất cả niềm tin trong lòng tôi sụp đổ chỉ trong vài phút.

Đến nơi, anh ấy cầm điện thoại gọi bạn gái xuống đón và đứng đợi ở sảnh chung cư, đúng tòa nhà nơi người yêu tôi thuê trọ. Trong lúc lớ ngớ định nổ thêm cuốc mới, tôi bỗng nhìn thấy chiếc xe máy quen thuộc vụt qua mặt.

Tôi khựng lại mất mấy giây, mở to mắt nhìn thật kỹ. Bóng dáng, mái tóc ấy, biển số xe, không ai khác chính là Hạ. Người đàn ông tôi vừa chở nở nụ cười tươi, chạy nhanh ra ôm hôn cô ấy.

Tôi cố giữ bình tĩnh, cẩn thận gọi điện kiểm tra lại vì thấy cô gái đó ăn mặc kín đáo, đeo khẩu trang đội mũ bảo hiểm… thì thấy người đó nghe máy: “Alo giờ anh gọi gì em thế? Em đang ngoài đường, thôi tí em gọi lại sau nhé”.

Tôi đứng cách họ có khoảng 20m và tất cả hành động ấy đều bị phơi bày ngay trước mặt tôi.

Tôi đứng dậy, tiến lại và nói to: “Hạ, sao em bảo em về quê?”. Người yêu tôi giật mình quay lại, chàng thanh niên kia nhìn tôi. 3 ánh mắt chạm nhau, im lặng nhưng đủ làm tôi đau đớn đến tận cùng.

Tất cả đã quá rõ ràng. Tôi to tiếng trách mắng người yêu, còn định cho thanh niên kia vài cú đấm. Anh ta bảo rằng lúc mới quen, Hạ nói cô ấy độc thân, chưa từng có mối tình nào trong đời.

Câu nói ấy khiến tim tôi thắt lại. Cô ấy thừa nhận mọi chuyện, lắp bắp xin lỗi tôi và anh chàng kia. Lời nói dối của Hạ đã đặt dấu chấm hết cho mối tình 4 năm của chúng tôi.

3 tháng sau, số điện thoại của Hạ bất ngờ gọi tới tôi. Giọng cô ấy run run, nghẹn lại: “Anh ơi… em có thể đặt anh một cuốc xe ôm được không? Em ở cách phòng trọ anh 2km thôi ạ”.

Không nghĩ gì nhiều, tôi chạy qua xem cô ấy như nào. Đến nơi, tôi ngỡ ngàng thấy Hạ đầu tóc rối bời, quần áo xộc xệch, mặt mũi, tay chân thì đầy vết bầm tím.

Hoá ra, ngoài tôi và anh chàng đẹp trai ấy, Hạ còn quen nhiều người khác để “xin quà”. Cứ chán là cô ấy lại lên ứng dụng hẹn hò làm quen và đi chơi với người lạ.

Lần này, Hạ có quen một người đàn ông 35 tuổi. Được cưng chiều nên cô ấy đánh liều qua lại, dù biết anh ta đã đã có gia đình. Nào ngờ, cô ấy lại bị người vợ phát hiện và đánh ghen ầm ĩ trên phố.

Video và bài bóc phốt cô ấy bị đăng khắp mạng xã hội. Bạn bè, người thân ai cũng biết chuyện tình cảm phức tạp đó. Hạ mất tất cả. Thậm chí, cô ấy còn bị bố mẹ cắt mọi khoản tiền sinh hoạt hàng tháng.

Hạ như người mất hồn, run rẩy cầu xin sự giúp đỡ của tôi. Cô khóc và nói: “Em sai rồi, anh đừng ghét em nữa. Em chỉ muốn… có cuộc sống tốt hơn thôi”.

Tôi không hiểu cuộc sống tốt hơn của cô ấy là gì? Chẳng lẽ là đi lừa dối đàn ông và lấy tiền của họ để thoả sức tiêu xài? Khi mất tất cả, cô ấy tìm đến tôi để nối lại tình xưa.

Hiện tại, Hạ sang ở nhờ nhà tôi mấy bữa, tiền sinh hoạt do tôi hỗ trợ. Cô ấy tỏ ra yêu thương tôi hơn trước rất nhiều.

Tôi thương Hạ thật nhưng liệu có nên bỏ qua tất cả để quay lại làm người yêu của cô ấy không?