Sau 6 năm yêu, tôi phải ký tờ giấy định mệnh với bạn gái ở nơi bất ngờ

Tôi và Ngọc Anh yêu nhau được hơn 6 năm. Trong khoảng thời gian đó, chúng tôi chưa bao giờ cãi vã, luôn yêu thương nhau hết mực. Bạn bè xung quanh tôi biết chuyện ai cũng mừng và thúc giục hai đứa sớm về chung một nhà.

Ở tuổi gần 30 khi sự nghiệp, tài chính đều ổn định, tôi khao khát có được một mái ấm của riêng mình. Tôi ngỏ ý muốn làm đám cưới với cô ấy vào cuối năm nay.

Vậy mà người yêu tôi tỏ ra thờ ơ và tìm đủ lý do để từ chối. Ngọc Anh bảo, cô ấy còn trẻ, vẫn còn nhiều việc cần làm, nhiều nơi cần đi nên chưa muốn kết hôn ở thời điểm này.

Nghe vậy, tôi có chút chạnh lòng nhưng vẫn phải đồng ý. Đơn giản là tôi không muốn ép ai khi họ chưa sẵn sàng. Chờ đợi cô ấy hơn 6 năm còn được, nữa là một vài tháng.

Chuyện bắt đầu khi Ngọc Anh vào TPHCM công tác một tuần. Khi đó, cô ấy gặp anh trưởng phòng chi nhánh miền Nam và được tận tình hướng dẫn, đưa đi gặp đối tác, ăn trưa, ăn tối...

Sau khi trở về Hà Nội, họ vẫn giữ liên lạc với nhau. Mọi chuyện diễn ra âm thầm đến mức không có kẽ hở cho tôi nghi ngờ. Cách đây 3 tháng, anh này có lịch bay ra Hà Nội công tác và hai người họ gặp lại.

Không ngờ có ngày, tôi phải dẫn người yêu đi phá thai (Ảnh minh hoạ: iStock).

Một hôm, tôi đến đón Ngọc Anh tan làm, tình cờ nhìn thấy cô ấy đứng bên cạnh người đàn ông cao to, gu thẩm mỹ tốt và phong độ hơn tôi nhiều lần. Ánh mắt trao nhau tình tứ đến lạ.

Cảnh tượng ấy khiến tim tôi thắt lại, mặt nóng bừng lên nhưng vẫn cố trấn an bản thân rằng, họ chỉ là đồng nghiệp mà thôi. 6 năm bên nhau, Ngọc Anh chưa bao giờ khiến tôi phải nghi ngờ.

Tình cảm của họ nảy nở thế nào, tôi không biết. Nhưng hai tuần sau, Ngọc Anh hẹn tôi ra quán cà phê quen thuộc và chậm rãi nói: “Em nghĩ chúng mình nên dừng lại. Em đã thích một người khác”.

6 năm yêu nhau lại không thể so sánh bằng vài tháng “vui chơi” của bạn gái với một người đàn ông khác. Cảm giác đầu tiên là đau đớn, có cả một chút hận thù nhưng tôi vẫn chọn im lặng, không níu kéo, không hỏi lý do và từ từ rút khỏi cuộc đời của cô ấy.

Tuy nhiên, chuyện đâu kết thúc đơn giản như vậy. Tưởng được nghỉ ngơi sau khi bị Ngọc Anh "cắm cho“một chiếc sừng to” trên đầu thì một tháng sau, cô ấy gọi cho tôi giữa đêm và khóc nức nở: “Em có thai rồi anh ạ”.

Nghe xong, tay chân tôi run rẩy, toát mồ hôi hột. Suốt 6 năm yêu nhau, hai đứa chưa bao giờ đi quá giới hạn. Tôi từng rất muốn làm chuyện đó với người yêu nhưng Ngọc Anh bảo muốn giữ trinh tiết cho ngày cưới nên tôi tôn trọng điều đó.

Ngọc Anh đã trao cái quý giá nhất cho người khác, chứ không phải tôi - người đã ở bên cạnh cô ấy suốt 6 năm thanh xuân. Vậy đứa bé là con ai? Tại sao cô ấy lại gọi điện thông báo cho tôi việc này?

Cô ấy nghẹn ngào kể rằng, anh trưởng phòng thực ra đã có vợ con, giấu chuyện đó để gạ gẫm gái trẻ. Một tuần sau khi biết người yêu tôi có thai, anh ta bay gấp về TPHCM và chặn mọi liên lạc.

Ngọc Anh muốn bỏ đứa con này, bắt đầu lại mọi thứ với tôi. Cô ấy bảo: “Sau tất cả, chỉ có anh là người yêu thương em thật lòng”.

Tôi cười nhẹ, nghẹn ngào chẳng nói lên lời. Tôi chỉ khuyên cô ấy suy nghĩ thật kỹ vì dù sao, đứa trẻ cũng không có tội. Nhưng Ngọc Anh nhất quyết muốn bỏ thai.

Thú nhận, tôi vẫn còn thương cô ấy rất nhiều. Nhưng tôi không thể tiếp tục với tư cách là người yêu hay chồng tương lai của Ngọc Anh được. Đơn giản vì tôi chưa thể quên được nỗi đau mà cô ấy đã gây ra cho mình.

Có thể, mọi người sẽ bảo tôi ngu ngốc và mù quáng trong tình yêu. Nhưng tôi đồng ý cùng cô ấy đến bệnh viện. Cầm trên tay tờ giấy đồng ý phẫu thuật, tôi xót xa cho sinh linh bé bỏng, dù đó không phải là giọt máu của mình.

Tạm thời, tôi vẫn ở bên cạnh, chăm sóc cho Ngọc Anh những ngày này. Nhưng tôi chưa chắc chắn sẽ làm gì tiếp theo. Nếu cưới nhau về, xảy ra điều gì không vừa ý thì liệu rằng, tôi có đủ bình tĩnh để giải quyết mọi chuyện hay không? Hay tôi sẽ lại nhớ lại chuyện này?

Bây giờ, tâm trạng tôi rất rối bời và cần lời giải đáp. Nếu gặp trường hợp tương tự, mọi người sẽ giải quyết như thế nào?