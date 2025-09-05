Yêu thầm chị dâu cũ, tôi có sai quá không?

Anh trai tôi là kiểu người lắm tài nhiều tật. Anh nổi tiếng là thợ sửa xe rất giỏi, các ca khó đều phải tìm đến anh. Từ năm 24 tuổi, anh tôi đã tự mở gara sửa chữa riêng kiêm độ các loại mô tô phân khối lớn và kiếm được rất nhiều tiền.

Vì có tiền từ sớm nên anh ăn chơi tiêu xài, thay người yêu như thay áo. Cho đến một ngày, anh va phải chị dâu tôi (giờ trở thành chị dâu cũ). Từ đó, anh thay đổi, tu trí hẳn. Cả nhà ai cũng mừng và nể chị cầm cương được con ngựa bất kham.

Họ có với nhau một đứa con trai. Anh tôi bỏ được các cuộc nhậu thâu đêm, chịu khó làm ăn hơn trước. Chị dâu được cả nhà thương. Khi lấy anh tôi, chị còn rất trẻ nhưng cách đối nhân xử thế, lời ăn tiếng nói, tính tình nhu mì, hòa thuận của chị được lòng mọi người.

Chị được bố mẹ tôi cưng như con gái, cuộc sống rất thoải mái, hạnh phúc. Nhưng bất ngờ một ngày, chị thông báo ly hôn. Anh tôi ngoại tình. Mà không đơn thuần chỉ là ngoại tình, anh tôi còn thương người ta thật.

Tôi không ngờ mình lại có tình cảm với chị ấy (Ảnh minh hoạ: KD).

Cô gái kia đến tận nhà tôi khóc lóc, khai đã có bầu và chìa ra những tin nhắn chứng minh anh tôi hứa hẹn sẽ bỏ vợ để cưới cô ta. Chị dâu không khóc lóc, không đánh ghen, chỉ nói anh tôi đã vi phạm vào giới hạn từng cam kết với chị và chị không tha thứ.

Mẹ tôi giận tới phát ngất về đứa con trai tưởng chừng là niềm tự hào của mẹ. Tôi cũng cảm thấy anh mình thật tàn nhẫn và ngu ngốc vì đã bỏ lỡ người phụ nữ đáng quý thế này. Nhưng dù sao, hôn nhân cũng là chuyện riêng của anh chị, gia đình tôi chẳng thể nào can thiệp.

Sau khi ly hôn, chị dâu một mình nuôi con, nhất định không nhận chu cấp của chồng. Tuy vậy, khi tôi đưa mẹ sang chơi với cháu, chị vẫn rất vui vẻ, nhẹ nhàng. Chị tiếp nhận quà bánh, đường sữa mà bà nội mua cho cu Bin với thái độ vô cùng dễ chịu.

Hai mẹ con chị thuê một căn hộ nhỏ sống an yên, độc lập. Chị vẫn làm kế toán cho công ty cũ, ngoài ra còn nhận thêm vài công việc khác nên cuộc sống cũng khá ổn định, tự chủ.

Còn anh tôi trở về con đường giống hệt ngày xưa, điên cuồng, buông thả, ngông nghênh. Chính xác là gã đàn ông mà cuộc đời không còn mục tiêu, phương hướng.

Cả tôi và mẹ đã nhiều lần tìm cách làm cầu nối cho anh chị quay lại nhưng chị bảo tất cả đã muộn, chị không còn yêu anh tôi nữa. Tôi thi thoảng tranh thủ tạt qua thăm cháu, đôi khi giúp chị những việc nho nhỏ kiểu siết lại vòi nước bị lỏng, thay cái bóng đèn, kiểm tra hộ chị phanh xe, gửi vài món ăn mẹ tôi nấu cho hai mẹ con chị...

Tuy chị không còn là chị dâu tôi, tuổi cũng ngang bằng nhau, tôi luôn tôn trọng coi chị là chị, hoàn toàn đơn thuần, trong sáng. Tuy nhiên, khi càng nói chuyện với chị, tôi càng thấy quý mến người phụ nữ này.

Ở chị có sự dịu dàng, mềm mỏng nhưng lại vô cùng quyết liệt và đầy tự trọng. Nhìn bé nhỏ như vậy nhưng bên trong chị lại chứa đựng sự mạnh mẽ đáng nể và đặc biệt là con người sống tình cảm, chân thành, sẵn sàng cho đi mà không cần nhận lại.

3 năm trôi qua kể từ ngày chị ly hôn với anh trai tôi. Càng ngày, tôi càng nhận ra trong lòng tôi xuất hiện nhiều cảm xúc xáo trộn mà trước đây, tôi chưa từng có với bất kỳ người con gái nào.

Có những hôm, tôi giật mình nhận ra tôi vô thức đi thẳng từ cơ quan về nhà chị. Tôi thích nhìn thấy chị lúc chăm con, lúc búi cao mái tóc lên để nấu nướng. Dáng vẻ này vừa nữ tính, vừa bình an, khiến người khác xao lòng.

Tôi đã cố gắng thản nhiên để nói chuyện với chị nhưng trong lòng tôi biết mình đang rung động. Điều này thật khó lý giải. Tôi đang yêu người phụ nữ từng là chị dâu của mình và đương nhiên tôi không dám thể hiện bất cứ điều gì để chị phát hiện được cảm xúc của tôi.

Bởi tôi sợ ngay cả chị cũng khó chấp nhận được chuyện tình cảm này, chứ không nói đến mọi người. Ngẫm đi ngẫm lại, nếu như tôi thương chị thì cũng làm gì có quy định nào ngăn cản?

Tôi chưa vợ, chị là mẹ đơn thân. Nhưng cứ tự lý giải rồi lại tự đấu tranh, tôi thấy mình chới với. Càng ngày, tôi càng phát hiện ra tôi nhớ chị quay quắt. Tôi từ chối đi chơi với bạn, hết giờ làm chỉ thích về đón cháu và giúp đỡ chị dâu những việc giản đơn.

Tôi thích ngắm chị cười, thích nghe chị nói chuyện. Tôi muốn lo lắng mọi chuyện cho hai mẹ con chị. Tình cảm tôi dành cho chị ngày một nhiều, bất kể là tôi đã cố chối bỏ điều đó. Giá như chị ấy chưa từng là vợ của anh trai tôi thì sẽ dễ dàng cho tôi biết mấy.

Tôi đã trưởng thành, có công việc ổn định. Bố mẹ vẫn giục tôi sớm cưới vợ nhưng tôi không biết phải làm sao để nói rằng, người tôi thương lại chính là con dâu cũ của bố mẹ. Mối quan hệ này sẽ gây ra rất nhiều khó xử.

Mặc dù ở góc độ luật pháp, tình cảm của tôi không sai, chỉ là thật không dễ để mọi người chấp nhận. Khi ngồi viết những dòng chữ này, lòng tôi đang rất rối bời.

Ngày mai là sinh nhật tôi 27 tuổi. Nếu có một điều ước, tôi ước mình được thật thà thú nhận tình cảm chân thành của tôi với chị, được chị và mọi người chấp thuận như một câu chuyện tình cảm nam nữ thông thường.

Giờ tôi nên làm sao đây?