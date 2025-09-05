Tôi tưởng được tỏ tình lãng mạn, ai ngờ nhận về 6 điều khoản kỳ lạ

Tôi năm nay 26 tuổi. Sau khi học xong, tôi sang nước ngoài làm việc 3 năm, mới trở về không lâu. Chưa kịp ổn định công việc ở Việt Nam, tôi đã nhận được sức ép từ gia đình: “Con gái tuổi này mà chưa lấy chồng thì sau này khó lắm, thôi cứ thử xem mắt đi”.

Nghe có vẻ đơn giản nhưng bản thân tôi vốn không mấy mặn mà với chuyện chồng con, lại đang chuẩn bị hồ sơ sang nước ngoài lần nữa nên càng chần chừ.

Thế rồi nhân dịp nghỉ lễ, một người quen thân trong làng giới thiệu cho tôi một người đàn ông hơn mình 7 tuổi. Tôi vốn nghĩ “cùng lắm gặp một lần, nói vài câu xã giao, hợp thì trò chuyện thêm, không hợp thì thôi”. Ai ngờ, buổi gặp mặt đó lại thành ra một kỷ niệm… không biết nên gọi là hài hước hay đáng sợ.

Anh ta sang nhà tôi vào tối 31/8. Chúng tôi ngồi với nhau chừng một tiếng, chủ yếu là hỏi thăm qua loa. Tôi nghĩ thế là xong, nào ngờ đến khi đứng lên ra về, anh ta gửi qua Zalo cho tôi một “văn bản” dài đến mấy trang.

Tưởng chỉ là buổi gặp xã giao, tôi lại nhận về bản danh sách nhiệm vụ ngột ngạt (Ảnh minh hoạ: Knet).

Anh ta bảo: “Đây là yêu cầu của bố mẹ anh đối với con dâu tương lai. Em đọc kỹ rồi suy nghĩ nhé”. Tôi mở ra. Những dòng chữ thẳng hàng, gạch đầu dòng rõ ràng.

1. Tóc phải dài, đen, tuyệt đối không nhuộm, không cắt ngắn.

2. Không được sơn móng tay, móng chân.

3. Không váy ngắn, không guốc cao.

4. Hàng ngày phải dậy sớm, chuẩn bị đủ 3 bữa cơm cho cả nhà theo tiêu chuẩn

5. Mọi việc trong gia đình, từ dọn dẹp, giỗ chạp, lễ Tết đến làm mâm cơm thắp hương… đều do con dâu phụ trách.

6. Quản lý chi tiêu trong nhà, lo toan từ A đến Z…

Tôi đọc mà mắt hoa lên. Một danh sách chẳng khác nào “hợp đồng ràng buộc” dành cho… người giúp việc toàn thời gian. Chỉ khác là người giúp việc thì được trả lương, còn “con dâu” vừa phải phục vụ, vừa phải mỉm cười biết ơn.

Tôi chưa kịp hoàn hồn, anh ta đã thản nhiên bổ sung: “Đấy mới là phần đầu thôi, còn về việc chăm sóc cháu nội sau này, anh sẽ gửi cho em đọc sau. Em nhớ kỹ cái này trước đã”.

Tôi lặng người. Trong đầu tôi chỉ muốn có một tiếng chuông nào đó gióng lên để gột rửa hết sự nặng nề này. Người đàn ông mà tôi chỉ mới gặp mặt lần đầu, chưa kịp biết sở thích hay tính cách của nhau, đã vội vã ném cho tôi một “bản điều khoản” như thể tôi chỉ là một món hàng chuẩn bị nhập kho.

Chưa dừng lại, anh ta còn tiếp lời: “Anh có tuổi rồi, yêu ai là xác định luôn nên rằm tháng 7 này, em sang nhà anh, đi chợ, nấu cơm, ra mắt bố mẹ nhé. Tối anh đưa em ra phố đi chơi”.

Điều khiến tôi ngột ngạt hơn cả không phải bản danh sách, mà chính là thái độ của anh. Khi về nhà, tôi nhắn lại rằng, những điều kiện này quá khắt khe. Anh đáp lại bằng một câu khiến tôi nghẹn lời: “Con dâu thì phải thế, chứ em tưởng lấy vợ về để làm gì?”.

Khoảnh khắc ấy, tôi như bị dội một gáo nước lạnh. Hóa ra, trong mắt anh, hôn nhân không phải để yêu thương, đồng hành, mà chỉ là tuyển chọn một người phụ nữ về phục vụ gia đình.

Hai ngày sau, anh nhắn thêm rằng, đó hoàn toàn là “nếp nhà” mà bố mẹ anh giữ bao đời nay, bản thân anh cũng thấy hợp lý. Anh còn tỏ ra tự hào vì “gia đình nề nếp, đâu ra đó”, cho rằng phụ nữ hiện đại mới là người “sống thoáng quá mức”.

Anh không hề nhận ra điều gì bất ổn trong cách suy nghĩ ấy. Với anh, việc tôi phản ứng chỉ chứng tỏ tôi “không chịu được khổ”. Anh khẳng định, nếu không hợp thì thôi, “anh sẽ tìm người khác phù hợp hơn”.

Tôi đọc xong chỉ thấy buồn cười. Tôi sinh ra trong gia đình truyền thống nhưng không hề khắt khe. Mẹ tôi cũng làm dâu nhưng ông bà mới là người chủ trì mọi việc lớn nhỏ. Bố mẹ chỉ phụ giúp, sau này ông bà mất thì mới toàn quyền quyết định. Chưa bao giờ tôi thấy cảnh mọi trách nhiệm bị “úp” hết lên đầu con dâu như vậy.

Tôi nhớ lại ánh mắt hy vọng của bố mẹ mình khi đưa tôi đi xem mắt, nhớ lời nhắc nhở: “26 tuổi rồi, đừng kén chọn quá”. Nhưng thật lòng, liệu có người phụ nữ nào chấp nhận bước vào một cuộc hôn nhân bắt đầu từ bản quy định khắt khe đến nghẹt thở?

Có lẽ, người ngoài nhìn vào sẽ bảo tôi “ảo tưởng”, “làm cao”, rằng lấy chồng thì phải chịu thôi. Nhưng trong tôi, hôn nhân không thể chỉ là gánh nặng, càng không thể là bản danh sách dài những điều cấm kỵ và bổn phận.

Tôi mỉm cười nhắn tin trả lời anh ta ngắn gọn: “Em nghĩ chúng ta không hợp”.

Vậy mà, anh không im lặng như tôi tưởng. Anh gọi điện liên tục, để lại những tin nhắn dài đầy trách móc: “Em ảo tưởng quá rồi. Đi nước ngoài mấy năm mà tưởng mình khác biệt à?

Đàn bà ai chẳng phải làm dâu, ai chẳng phải phục vụ chồng con. Em nghĩ em giỏi giang, em muốn tự do nhưng rồi em sẽ cô đơn, không ai chấp nhận nổi tính cách đó đâu”.

Những dòng chữ ấy khiến tôi thấy vừa buồn cười, vừa rùng mình. Nếu ở tuổi tôi, bạn sẽ lựa chọn như nào? Tự mình quyết định hạnh phúc hay là nhắm mắt bước vào một cuộc hôn nhân chỉ toàn áp đặt?