Nam kỹ sư 9X lúng túng khi cầm tay cô gái xinh đẹp, chưa từng yêu ai

Ở tập mới của chương trình Bạn muốn hẹn hò, nam chính Võ Tấn Nghĩa (27 tuổi) được ghép đôi với cô gái 24 tuổi Trần Phạm Hạnh Nguyên (nhân viên văn phòng ở TPHCM). Hiện tại, anh là kỹ sư giám sát điều hòa không khí và làm việc nhiều nhất tại TPHCM.

Anh mô tả bản thân là người chịu khó trong công việc, biết nấu ăn và làm việc nhà, chơi thể thao, thích đi thiện nguyện. Lo ngại chàng trai này làm việc nhiều, MC Quyền Linh nhắc nhở anh nên dành thời gian cho bạn gái. Ngoài ra, Tấn Nghĩa còn ít nói, khó truyền đạt ý của mình cho người khác.

Trong khi đó, Hạnh Nguyên là cô gái vui vẻ và lạc quan, điềm tĩnh nhưng vụng về, không giỏi nhớ đường đi và lái xe kém. Vì vậy, cô muốn tìm bạn nam để đưa đón mình đi. Nghe đến đây, nhà trai tự tin chia sẻ, anh là một "cây Google Maps tự nhiên".

Nam kỹ sư bối rối, phải lòng cô gái xinh đẹp ngay lần đầu gặp (Video: NL).

Trước đây, Tấn Nghĩa từng hẹn hò với một cô gái thời sinh viên. Ban đầu, mẹ của bạn gái cấm cản. Sau đó, hai người cảm thấy không hợp, chưa có sự nghiệp và còn đang đi học. Vì thế, bạn gái nói lời chia tay.

Nói về bạn gái tương lai, nhà trai thích người biết ứng xử hợp lý, ngoại hình ưa nhìn. Anh không thích bạn gái so sánh mình với người con trai khác.

Khi được hỏi về lịch sử tình trường, Hạnh Nguyên mô tả ngắn gọn bằng cách giơ tờ giấy trắng, hàm ý chưa từng yêu ai. Đây cũng là tờ giấy mà nhà gái mang theo để tìm hiểu về nhà trai, bao gồm 4 câu hỏi trắc nghiệm. Cô muốn biết thêm về tính cách và sở thích của đối phương.

Hai MC Quyền Linh và Ngọc Lan đọc to các câu hỏi và đáp án theo thứ tự A, B và C để Tấn Nghĩa trả lời. Sau khi nghe chia sẻ của nhà trai, Hạnh Nguyên cho biết, các đáp án đạt 50% so với mong đợi của cô.

Tấn Nghĩa và Hạnh Nguyên cùng quê Bình Định. (Ảnh: Chụp màn hình).

Chia sẻ về mẫu hình lý tưởng, Hạnh Nguyên muốn gặp người hài hước nhưng không nhạt, tốt bụng, hướng về gia đình, cao từ 1,70m trở lên, biết phấn đấu vì tương lai. Tấn Nghĩa cho biết, anh chỉ cao 1,66m. Nguyên cũng không thích người đeo kính và bị hói, nóng tính, gia trưởng.

Sau khi trao đổi quà tặng, cả hai cùng lên kế hoạch về buổi hẹn hò đầu tiên. Nhà trai đưa ra các phương án như quán nước, đi chơi công viên hoặc xem phim và ăn uống theo ý muốn của bạn gái. Dẫu vậy, Tấn Nghĩa là chàng trai không hay xem phim, thường buồn ngủ khi xem phim tình cảm.

Sau cuộc trò chuyện ngắn, MC Quyền Linh nhận xét: "Chú thấy chàng trai này là người cần trong cuộc sống của con, rất an toàn và đàng hoàng, trắng tinh hơn tờ giấy của con".

Khi được mời chia sẻ cảm xúc về đối phương, Tấn Nghĩa nói Hạnh Nguyên là cô gái xinh đẹp và nhẹ nhàng. Còn nhà gái thấy nhà trai có tính cách chân thật, hiền lành.

Tấn Nghĩa và Hạnh Nguyên đều đồng ý hẹn hò với nhau sau chương trình (Ảnh: Chụp màn hình).

Sau thời gian suy nghĩ, Tấn Nghĩa và Hạnh Nguyên đều bấm nút hẹn hò cùng lúc. Khi được gợi ý cầm tay bạn gái, nhà trai tỏ ra khá lúng túng. Do vậy, MC Quyền Linh đã gợi ý anh nên đan bàn tay với Hạnh Nguyên.