Chỉ vì một con cua, tôi lặng lẽ bỏ về nhà ngoại sau hai tuần làm dâu

Ngay trước hôm ăn hỏi chỉ nửa ngày, tôi bỗng dưng phát hiện mình có thai. Vừa xúc động, vừa lo lắng, tôi vội nói cho cả nhà biết tin vui. Thế là "song hỷ lâm môn", bố tôi mời cả xóm đến ăn cỗ hai bữa liền.

Bà ngoại dặn tôi phải kiêng, không tiết lộ chuyện mang bầu trước khi em bé tròn 3 tháng. Lần đầu mang thai nên tôi cũng muốn giữ cẩn thận, đành đợi cưới xong mới báo tin vui cho nhà chồng.

Suốt buổi diễn ra hôn lễ, tôi phải đi đứng rất cẩn thận để bảo vệ em bé trong bụng mình. Đôi guốc chuẩn bị sẵn từ trước cũng phải thay thế bằng giày đế bằng. Chồng thắc mắc tại sao tôi lại hành xử khép nép hơn mọi khi, tôi chỉ cười, cố nhịn không khoe tin vui cho anh biết.

Người ta mang bầu thì ốm nghén, riêng tôi gần như chẳng có vấn đề gì. Ngoại trừ việc thèm ngủ nhiều hơn, cơ thể tôi vẫn bình thường như cũ. Tôi về nhà chồng ở cả tuần mà không ai phát hiện chuyện mang bầu. Ngày nào, tôi cũng hồi hộp muốn báo cho chồng biết tin anh sắp sửa lên chức bố.

Mẹ tôi lo cho sức khỏe con gái nên thường xuyên nhắn tin hỏi tình hình. Trưa nào, tôi cũng từ công ty về nhà ngoại để ăn đồ tẩm bổ.

Chỉ vì một con cua mà tôi bị cả nhà chồng xúm vào nói keo kiệt

Mỗi ngày trôi qua, tôi đều háo hức mong đến khi em bé đủ 3 tháng. Sau quãng đó là tôi có thể thoải mái ăn uống ở nhà chồng, không phải rón rén giữ gìn nữa. May sao mẹ con tôi đều khỏe, mọi thứ trôi qua khá êm đềm.

Hôm nay là tròn hai tuần tôi trở thành dâu mới. Tôi xin nghỉ nửa ngày để đi khám thai. Lúc khám xong, tôi có tạt qua bên ngoại lấy ít đồ. Mẹ ruột mua cho tôi con cua biển từ Quảng Ninh gửi lên, kèm hộp cháo yến và ít hoa quả.

Tôi mang trái cây mời bố mẹ chồng, còn cua với cháo thì cất tủ để chiều ăn sau. Không ngờ, khi tôi ngủ một giấc dậy lúc 4h chiều, chú cua béo mập trong tủ lạnh đã không cánh mà bay.

Thấy tôi hốt hoảng tìm cua, mẹ chồng đủng đỉnh nói rằng, bà đem cho mất rồi. Trong lúc tôi nằm ngủ, chị chồng mang đứa con trai qua chơi. Bé mở tủ lạnh ra lục đồ ăn, thấy có con cua ngon nên đòi mang về.

Mẹ chồng tôi chẳng hề quan tâm đến lời con dâu dặn. Tôi đã nói đó là cua mẹ đẻ mua cho tôi ăn tẩm bổ nhưng bà vẫn vô tư để cháu ngoại lấy đi.

Tôi ức chế quá nên có cãi lại mẹ chồng mấy câu. Bà tức giận, mắng tôi là đồ hỗn láo, chỉ có mỗi con cua mà làm ầm lên. Bố chồng cũng xen vào mắng góp, nói tôi không được phép ích kỷ như vậy. Thích ăn cua thì mua bù lại sau, chứ lớn đầu như này còn chấp nhặt với một đứa trẻ.

Không nói lý được với bố mẹ chồng nên tôi uất quá phát khóc. Đúng lúc ấy, chồng đi làm về, anh nghe đầu đuôi câu chuyện cũng không hề bênh vực tôi.

Ngược lại, chồng ôm đầu than rằng, tôi làm vợ mà không biết suy nghĩ. Có con cua thôi mà cũng chuyện bé xé ra to, tham ăn thì cũng không nên cãi lại lời bố mẹ chồng.

Rõ ràng, đó là đồ mẹ tôi mua cho con gái tẩm bổ dưỡng thai. Thế mà giờ đây, cả nhà chồng xúm vào trách móc như thể tôi là đứa keo kiệt.

Đương nhiên, tôi không tham gì mỗi con cua ấy. Điều khiến tôi bức xúc ở đây là mẹ chồng không thèm hỏi tôi lấy nửa lời. Bà coi việc tôi phải đem cho đứa cháu là điều đương nhiên. Thằng bé lục lọi đồ là hư, chẳng ai dạy dỗ bé thì thôi, lại còn một mực bênh bé.

Tôi bật cười chua xót, tiết lộ luôn rằng mình đang mang bầu cháu đích tôn của nhà họ. Dù gia đình chồng chưa ai biết điều đó, họ cũng không có quyền trách móc tôi vì con cua mà mẹ tôi vất vả nhờ người mua từ tận nơi xa đem về cho con gái.

Lúc ấy, mẹ chồng mới ngỡ ngàng im bặt, còn chồng tôi bật dậy vui mừng hỏi vợ đã có bầu mấy tháng rồi. Tôi gạt tay chồng đi, bảo mình cần thời gian suy nghĩ rồi lặng lẽ dắt xe chạy về bên ngoại.

Cả buổi tối, bên nhà chồng gọi điện, nhắn tin liên tục. Họ còn nhắn cho bố mẹ tôi nhờ khuyên con dâu quay lại. Tưởng họ xin lỗi như nào, hóa ra vẫn tỏ ý trách móc tôi không biết cư xử, có mỗi con cua mà cũng gây sự bỏ đi.

Tự nhiên tôi thấy thật mỉa mai. Việc nhỏ như thế mà cả nhà họ đã bắt nạt tôi, quy chụp lỗi dù tôi không sai tí nào. Sau này xảy ra chuyện lớn hơn, tôi còn thiệt thòi ra sao nữa đây?

