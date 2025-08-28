Một tuần trước ngày ăn hỏi, tôi phát hiện bí mật động trời của chồng

Tôi và anh quen nhau hơn một năm. Anh là mẫu đàn ông mà nhiều người phụ nữ mơ ước, vừa hài hước, vừa phóng khoáng, lại biết cách quan tâm. Ngay từ những ngày đầu, anh đã kiên trì theo đuổi, khiến tôi - một người từng mang vết thương từ mối tình “độc hại” - cảm thấy trái tim được sưởi ấm trở lại.

Tháng 3 năm ngoái, chúng tôi chính thức yêu nhau. Mọi thứ diễn ra suôn sẻ đến mức tôi còn nghĩ: Có lẽ ông trời thương nên sắp đặt cho tôi gặp anh. Anh chiều chuộng, luôn biết cách dỗ dành, quan tâm từ những điều nhỏ nhặt.

Ở bên anh, tôi không còn lo âu, căng thẳng, thậm chí còn rạng rỡ, xinh đẹp và tự tin hơn trước. Gia đình anh cũng yêu quý tôi hết mực. Điều này càng khiến tôi tin rằng, đây chính là bến đỗ bình yên.

Khi anh ngỏ lời cầu hôn, tôi không ngần ngại gật đầu. Tôi nghĩ, sau những đổ vỡ, cuối cùng, mình cũng tìm thấy một người đàn ông xứng đáng để gửi gắm cuộc đời.

Thế nhưng, cuộc sống không phải lúc nào cũng như ta tưởng.

Tôi lại đứng trước lựa chọn tin tưởng để bước tiếp hay dừng lại ngay khi chưa quá muộn (Ảnh minh hoạ: TD).

Trong một lần tình cờ, tôi phát hiện ra anh từng nói dối. Anh bảo tôi rằng chỉ có một mối tình cũ trước tôi. Nhưng sự thật, anh đã yêu đến 3 người, tôi là người thứ 4.

Điều sốc hơn, trong khoảng thời gian anh tán tỉnh tôi, anh vẫn còn sống chung với người yêu cũ. Vì gia đình phản đối cô gái đó nên anh chủ động tìm đến tôi - một lựa chọn “dự phòng” mà bố mẹ anh ưng ý. Anh chia tay cô ấy chỉ hai ngày trước khi chính thức công khai yêu tôi.

Khi tôi đưa bằng chứng ra chất vấn, anh một mực phủ nhận. Dù sự thật đã rõ rành rành, anh vẫn khăng khăng nói tôi đa nghi, làm quá.

Tôi im lặng cả tuần, hy vọng anh sẽ thành thật nhưng anh chọn cách bỏ mặc. Khi bị gia đình xác nhận chuyện quá khứ, anh lại quay sang trách tôi không biết sống vì tương lai, chỉ chăm chăm bới móc quá khứ.

Đỉnh điểm là trong một bữa ăn tối, khi tôi chỉ lỡ dỗi nhẹ vì chuyện cũ, anh bất ngờ hất cả bát cơm trước mặt rồi bỏ đi. Đó là lần đầu tiên tôi thấy gương mặt khác của người đàn ông mà mình sắp gắn bó cả đời. Hình tượng anh trong tôi vỡ vụn chỉ sau vài giây.

Tôi bối rối vô cùng. Chỉ còn một tuần nữa là đến ngày ăn hỏi, mọi thứ đã chuẩn bị đâu vào đấy. Tôi đứng giữa hai lựa chọn: Nhắm mắt bỏ qua để “yên cửa yên nhà”, hoặc làm rõ ràng đến cùng, dẫu biết có thể dẫn đến tan vỡ.

Đêm nào, tôi cũng trằn trọc, nghĩ về lời anh nói, về cách anh đối diện với sự thật. Tôi sợ rằng, nếu hôm nay, tôi chấp nhận sự dối trá thì cả cuộc đời sau này, tôi sẽ phải quen với việc bị lừa dối, coi thường.

Và rồi điều tồi tệ nhất lại ập đến khiến chính tôi cũng không ngờ. Trong lúc rối bời, tôi vô tình đọc được tin nhắn anh gửi cho một người bạn thân.

Hóa ra, đúng là ban đầu tôi chỉ là “phương án dự phòng”. Nhưng sau hơn một năm gắn bó, anh lại khẳng định chưa từng yêu ai nhiều như tôi. Anh nói dối vì sợ mất tôi ngay trước ngày trọng đại.

Nhưng liệu tình yêu hiện tại có đủ lớn để che lấp đi sự thật phũ phàng kia? Tôi không biết bởi trong tôi, niềm tin đã nứt vỡ. Hôn nhân đâu chỉ cần tình yêu, nó còn cần sự thành thật và tôn trọng.

Ngày ăn hỏi chỉ còn tính bằng giờ, mọi thứ đã chuẩn bị đâu vào đấy nhưng lòng tôi vẫn chưa có câu trả lời. Tôi tự hỏi: Liệu có nên nhắm mắt bước tiếp, hay dừng lại trước khi quá muộn?