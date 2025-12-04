Lao vào tình một đêm trên nhóm kín, trai văn phòng đắng nghẹn với cái kết

Tôi năm nay 32 tuổi, kết hôn được 5 năm và có 1 cô con gái 2 tuổi. Cả vợ và tôi đều là mối tình đầu của nhau. Chúng tôi yêu nhau từ thời sinh viên, đều là dân tỉnh lẻ lên Hà Nội lập nghiệp nên có sự tương đồng, thấu hiểu.

Tôi làm công nghệ còn vợ là giáo viên, thu nhập mỗi tháng khoảng 50 triệu đồng, có tháng hơn nếu có dự án, cũng gọi là đủ ăn đủ tiêu ở Thủ đô. Vợ tôi xinh xắn, biết thu vén nhà cửa và khá tháo vát, có điều cô ấy hơi nóng tính và cũng có chút bảo thủ. Trong nhà, mọi việc từ lớn đến bé hầu như vợ đều quyết định.

Lý do, cô ấy nói tôi hay cả nể và làm việc theo cảm tính nên không tính toán được kinh tế. Tôi cũng mặc nhiên chấp nhận, dù đôi khi bản tính đàn ông cũng không thích sự áp đặt của vợ. Sự quyết đoán, mạnh mẽ của cô ấy tạo cho tôi cảm giác mình hèn mọn và không có vị trí gì trong gia đình.

Có lẽ cũng vì cảm giác này mà tôi trượt vào sai lầm đen tối nhất trong đời.

Tôi chơi với một nhóm đàn ông của công ty. Mỗi tuần 2 buổi, sau giờ làm chúng tôi sẽ hẹn giao lưu vài trận bóng, rồi làm cốc bia tán gẫu giảm stress. Trong các buổi “chém gió”, nhiều người cũng kể về các chiến tích tình trường. Một người anh trong nhóm hào hứng cho chúng tôi xem ứng dụng hẹn hò, bảo chúng tôi thử tham gia. Anh ấy thậm chí còn bảo, là đàn ông ai mà không có chút ngoài luồng.

Tôi quá hối hận khi đã tải ứng dụng đen tối đó (Ảnh minh hoạ: iStock).

Ban đầu tôi nghe để biết vậy thế nhưng không hiểu sao, những câu chuyện đó cứ lưu dần vào tiềm thức. Trong một lần tự ái vì vợ gom tiền tiết kiệm mua đất với mẹ vợ mà không hỏi ý kiến tôi, tôi đã tò mò tải ứng dụng và đăng ký thử. Lúc này, tôi chỉ đơn giản muốn thể hiện bản lĩnh đàn ông, muốn chứng minh cho vợ thấy vai trò của mình.

Tôi “quẹt” trúng cô gái là mẹ đơn thân, hơn tôi 3 tuổi, cũng là dân văn phòng. Chúng tôi thống nhất là không ràng buộc, không liên lạc với nhau.

Thế nhưng, run rủi thế nào, tôi và cô ấy vẫn gặp nhau thêm vài lần nữa. Lần gần nhất là cách đây 1 tháng, sau đó vì cảm giác tội lỗi với vợ con, tôi cũng đã chặn số và xoá hết ứng dụng. Tôi tự nhủ, sẽ không bao giờ phản bội hoặc làm điều gì tương tự khiến vợ phải suy nghĩ.

Cuộc sống với những dự án bận rộn cuối năm cuốn tôi đi, tôi cũng không có ký ức gì về cô gái kia nữa. Bất ngờ cách đây vài ngày, tôi nhận được lời mời kết bạn trên trang cá nhân, là cô gái đó. Tôi đã thẳng tay nhấn chặn vì không muốn liên quan.

Tuy nhiên, chỉ sau vài phút, zalo tôi hiển thị hình ảnh nhạy cảm, cô ấy thông báo đã biết trang cá nhân của vợ tôi, nói do làm ăn thua lỗ, rơi vào cảnh nợ nần nên muốn tôi giúp đỡ. Tôi lúc đó rất hoảng loạn và sốc, tôi chủ động nói sẽ cho luôn cô ấy một khoản tiền để xoá hết hình ảnh nhạy cảm, cho gia đình tôi bình yên.

Cô ấy nhấn “like” và nói muốn gặp tôi vào cuối tuần này. "Tôi chỉ muốn vay tiền, tôi sẽ trả cho anh nếu tôi khấm khá hơn", cô ấy viết.

Thực sự tôi chưa trải qua tình huống như thế này bao giờ. Bản thân rối bời và lo sợ, tôi sợ nếu vợ tôi biết được chắc chắn cô ấy sẽ không thể tha thứ, cuộc hôn nhân của chúng tôi sẽ trên bờ vực thẳm. Tôi hoàn toàn không muốn điều này xảy ra. Tôi cũng đâu có tình cảm gì với cô gái kia, tất cả chỉ là một vài phút bốc đồng, ham vui của đàn ông.

Ngay lập tức tôi gọi điện cho người anh chung đội bóng ở công ty. Anh ấy cũng tỏ ra bất ngờ và nói có lẽ do tôi “lành” nên cô gái kia bắt được bài và do tôi đen đủi không kiểm tra kỹ profile (thông tin cá nhân) của cô ấy khi kết bạn.

Cuối cùng, bằng kinh nghiệm của mình, người anh khuyên tôi, giấu kín chuyện này với vợ, chấp nhận chi ra một khoản, rồi bắt cô gái kia viết cam kết xoá hình ảnh và video nhạy cảm.

“Dạng những người như này chắc chỉ cần tiền thôi, chú cứ bỏ tiền ra là êm. Chuyện này nếu để lộ ra thì cuộc sống của chú sẽ đảo lộn hết, vợ chú không đời nào tha thứ, mà nếu có tha thứ thì sau này cũng rất khó sống với nhau. Mọi chuyện không thể tốt đẹp như bây giờ được nữa”, người anh khuyên tôi và hứa sẽ đi cùng tôi để giải quyết mọi chuyện cho êm thấm.

Ban đầu tôi cũng xuôi theo phương án này thế nhưng tôi lại canh cánh nỗi lo, liệu rằng sau khi đưa tiền cho cô ta, có chắc những hình ảnh nhạy cảm của tôi không bị lọt ra ngoài. Tôi cũng nghe nhiều trường hợp, có các hội nhóm kín chuyên mua các hình ảnh, video dạng này. Thêm vào đó, đưa tiền cho cô gái kia một lần, liệu có thêm nhiều lần khác nữa không? Hay là tôi cứ nói thẳng với vợ để cùng vợ giải quyết?

Đây chỉ là sai lầm nhất thời của tôi. Kiểm điểm lại bản thân, tôi thấy lâu nay ngoài tội lỗi này ra, tôi cũng là người có trách nhiệm với gia đình. Tiền lương tôi kiếm được đưa hết cho vợ. Hằng ngày nếu không đi đá bóng thì tôi cũng về nhà và phụ rửa bát, trông con cho vợ chứ không nề hà!

Tôi thực sự đã quá dại dột để bản thân rơi vào tình huống này. Quả thật “sai một li, đi một dặm”! Tôi mất ăn mất ngủ vì sự trớ trêu này.