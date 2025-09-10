Bà mất, chị dâu vội vàng xin chiếc áo khoác cũ và bí mật đáng sợ phía sau

Gia đình tôi có khá đông người. Nhưng từ bé đến lớn, tôi hầu như không thân thiết với ai cả. Mãi đến khi anh tôi lấy vợ, tôi mới có chị dâu là người tâm sự, chia sẻ thường xuyên.

Chị kết hôn với anh trai tôi 5 năm rồi. Vợ chồng anh chị thuê căn nhà 3 tầng ở mặt ngõ, vừa làm nơi ở, vừa mở quán bán hàng.

Hàng ngày, vợ chồng anh trai bán bánh mỳ từ sáng sớm đến 8h tối. Trưa hoặc tối, anh chị qua nhà ăn cơm với bà nội và bố mẹ tôi. Tôi đón cháu hộ anh chị mỗi buổi chiều khi đi làm về. Cuộc sống nói chung là bình thường, vui vẻ.

Cho đến khi bà nội bị tai biến cách đây một năm, sinh hoạt gia đình tôi bắt đầu xáo trộn. Mọi người phải sắp xếp thời gian để chăm sóc bà mỗi ngày. Lúc nào cũng phải có người túc trực bên cạnh vì đến chuyện vệ sinh, tắm rửa, bà cũng không tự chủ được nữa.

Từ lúc bà đổ bệnh, họ hàng bên nội liên tục qua nhà gây ồn ào. Ai cũng lấy lý do đến thăm bà nội nhưng gia đình tôi biết thừa là họ chỉ tới thăm dò, lục lọi tài sản.

Bà có 4 người con tất cả, bố tôi là trưởng, dưới còn hai cô và một chú nữa. Lúc họp bàn phân lịch chăm bà, các cô chú đều kiếm cớ bận rộn để né tránh. Họ muốn thuê giúp việc, bố tôi không đồng ý nên họ giả vờ giận dữ bỏ đi. Kết cục, mẹ tôi ở nhà chăm bà là chính, kế đến là tôi và chị dâu thay phiên nhau.

Tôi tưởng chị dâu là người tốt nhưng hóa ra, chị không giống như vẻ bề ngoài (Ảnh minh họa: Sina).

Chị dâu rất chu đáo với nhà tôi. Ngày nào, chị cũng dậy sớm đi chợ, mua đồ ăn sáng mang qua cho mẹ và bà nội. Trưa chị ghé qua trông bà một lát cho mẹ tôi nghỉ ngơi, tối lại cùng chồng con sang chơi và nói chuyện với bà. Cuối tuần, chị rủ cả nhà đi dã ngoại, đẩy xe lăn đưa bà đi hóng gió.

Nhờ có những ý tưởng đi chơi của chị dâu, cả nhà tôi có thêm nhiều kỷ niệm đẹp. Mọi người trong nhà gắn bó, thân thiết hơn, bà nội được ra ngoài hồi phục sức khỏe nên tinh thần cũng phấn chấn hơn nhiều.

Tuy nhiên, ngay khi mọi người tưởng bà nội đã khỏe thì lại xảy ra chuyện. Lúc mọi người trong nhà đang bận, bà cố gắng ngồi dậy lấy cốc nước rồi bị ngã khỏi giường. Khi bố tôi phát hiện, bà đã mất.

Tang lễ được tổ chức âm thầm ngay trong tối hôm đó. Hàng xóm xung quanh đều bất ngờ khi hay tin bà tôi qua đời đột ngột. Bà nổi tiếng hiền lành trong khu, ai cũng quý mến và nhớ đến bà.

Ngay khi hậu sự của bà xong xuôi, các cô chú đã kéo đến đòi phân chia tài sản. Ông bà nội đã soạn di chúc từ lâu, dĩ nhiên là chia đều nhà cửa, đất đai cho đỡ phiền. Các cô chú tra hỏi bố tôi xem có giấu tiền bạc nào khác của bà hay không, kết cục lại ầm ĩ thêm một hồi nữa.

Giữa mớ lộn xộn đó, chị dâu tôi ngồi im như hạt thóc. Mãi đến khi mọi người về hết, chị mới lặng lẽ hỏi bố tôi, xin được mang cái áo khoác của bà nội về.

Tôi ngạc nhiên khi thấy chị vào phòng ngủ của bà, ôm chiếc áo nhung dày nặng ra cửa. Lát sau, mẹ bảo tôi mang xôi với gà thừa sang nhà anh trai. Đứng ngoài khe cửa, tôi vô tình nhìn thấy cảnh tượng bất ngờ.

Chị dâu đang cầm kéo cắt chỉ ở mặt trong áo khoác của bà. Chị xé tung lớp vải lót ra, trong đó có khá nhiều vỉ nhựa. Tôi kinh ngạc khi nhận ra, đó là vàng nhẫn trơn. Sơ sơ chỗ vàng ấy cũng phải hơn chục chiếc. Không hiểu sao bà nội lại giấu ở trong áo khoác?

Tôi đẩy cửa vào, đối chất thẳng với chị dâu về số vàng đó. Chị thẳng thừng đáp rằng, chính bà đã tiết lộ chỗ giấu vàng. Bà lẩm bẩm trong lúc ngủ và chị đã nghe thấy.

Chị dâu bí mật kiểm tra cái áo và phát hiện bà nói đúng. Khi nghe mẹ tôi nói sẽ vứt hết đồ của bà đi, chị vội vàng xin cái áo khoác để lấy số vàng đó.

Chị rối rít xin lỗi vì đã nổi lòng tham. Tuy nhiên, chị không muốn trả lại chỗ vàng đó. Chị quay ngoắt thái độ với tôi, nói vô tình tìm thấy vàng trong áo thôi chứ không hề ăn cắp.

Tôi kể với mẹ chuyện số vàng đó. Tuy nhiên, đúng là khó đòi lại từ chỗ chị dâu vì không có bằng chứng gì rõ ràng. Từ hôm đó đến nay, chị dâu im lặng, không qua nhà tôi nữa. Có khi nào vì số vàng mà chị ấy trở mặt với nhà tôi không?

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.

Bạch Dương