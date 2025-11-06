Đưa con gái 3 tỷ đồng mà không cho con trai, tôi tin mình chẳng làm gì sai

Tôi nay đã già. Ngôi nhà hai tầng này trị giá đâu đó chừng hai tỷ đồng. Đây là nơi tôi và con trai đang sống. Còn 3 tỷ đồng dự phòng - số tiền tôi dành dụm cả đời - tôi quyết định để lại cho con gái.

Người ta bảo tôi thiên vị, bất công nhưng tôi tin mình đúng. Tôi nghĩ kỹ rồi, rất kỹ là đằng khác.

Đứa con thơ dại cần tiền làm lại cuộc đời

Tôi có hai đứa con: Một trai, một gái. Con trai ở cùng tôi, sống trong căn nhà hai tầng giữa phố. Con gái lấy chồng xa, cách mấy trăm cây số. Con ít khi về, mỗi lần gọi điện, giọng đều lẫn sự mệt mỏi. Tôi biết, đời sống của con gái chẳng dễ dàng gì.

Con trai tôi khá hơn, có việc ổn định, lương đủ sống, không giàu nhưng vững. Tôi yên tâm với con.

Còn con gái thì khác. Gia đình con làm ăn nhỏ, chồng hiền nhưng vụng. Mọi gánh nặng đều dồn lên vai con. Mỗi lần nghe con kể, lòng tôi như thắt lại.

Tôi mong là con trai sẽ hiểu lòng tôi (Ảnh minh họa: SD).

Gần đây, con gái gọi về, nói rằng hai vợ chồng đầu tư chứng khoán thua lỗ, giờ nợ 3 tỷ đồng. Giọng con run rẩy, nói như khóc: “Bố ơi, con khổ quá. Con lỡ rồi…”. Tôi im lặng rất lâu. Tôi biết, con đang tuyệt vọng. Một người cha nghe con cầu xin làm sao dửng dưng được?

Tôi nhìn sang con trai, con cau mày, im lặng. Tôi hiểu, con đã nghe thấy. Con biết tôi sẽ giúp chị gái. Con từng bảo: “Bố lúc nào cũng bênh chị”. Tôi chỉ nói: “Chị con khó hơn, để bố lo”. Con trai quay mặt đi, tôi biết con không vui.

Tôi đã già, chẳng cần tiền nữa. Nhà hai tỷ đồng này, tôi để lại cho con trai. Còn 3 tỷ dự phòng, tôi cho con gái. Không phải vì thương cảm, mà vì tôi tin con cần hơn. Người ta nói, cha mẹ phải công bằng nhưng đời nào có công bằng tuyệt đối.

Tôi tin rằng, nếu con trai tôi thực sự giỏi, con sẽ tự xoay xở được. Còn con gái, một khi đã khổ, chỉ còn biết khóc. Tôi không thể nhìn con lụn bại rồi hôn nhân tan vỡ. Tôi chỉ làm điều mà một người cha có thể làm, đó là cứu lấy con mình.

Bù đắp cho những năm tháng con gái chịu thiệt

Thật ra, chuyện tôi thương con gái không phải mới. Tôi thương từ ngày con chào đời trong gian nhà dột nát. Hồi đó, tôi làm công nhân, vợ tôi đi may thuê. Cơm không đủ no, áo không đủ ấm. Con gái tôi lớn lên trong thiếu thốn, thiệt thòi đủ đường.

Con đi học trễ hai năm, sách vở là đồ cũ người ta cho. Có hôm trời mưa, dép rách, con lội bùn đến lớp. Tôi nhìn theo mà lòng đau. Con chẳng dám đòi hỏi gì, chỉ biết cúi đầu chịu đựng. Còn tôi nghèo quá, biết thương mà chẳng thể làm gì hơn.

Đến khi con trai ra đời, tôi đã có việc làm ổn. Nhà khá hơn, cơm có thịt, áo có mới. Con trai được học hành đàng hoàng, được tôi lo cho đến nơi đến chốn. Nhìn hai đứa, tôi luôn thấy có một khoảng nợ giữa chúng, một món nợ tôi chưa trả xong.

Con gái lớn lên vừa xong cấp 3 thì nghỉ, đi làm công nhân. Con bảo: “Con muốn giúp bố mẹ”. Tôi cười mà rớm nước mắt. Con đâu biết, chính sự hy sinh ấy đã ám tôi suốt nhiều năm. Đứa trẻ ấy đáng được nhận nhiều hơn là những lời cảm ơn.

Còn con trai thì khác. Con học giỏi, có công việc ổn định, sống tử tế. Tôi tự hào nhưng cũng biết phần may mắn của con nhiều hơn chị. Tôi nghĩ, nếu bây giờ tôi chia đều tài sản, chẳng phải là tôi đang tiếp tục bất công với đứa con đã chịu thiệt thòi hay sao?

Tôi không muốn bù đắp bằng lời, tôi muốn bù bằng hành động. 3 tỷ đồng ấy, với con gái, là cơ hội để con làm lại. Còn con trai, tôi để lại căn nhà này, một chỗ yên ổn suốt đời. Như thế, tôi nghĩ mới là công bằng thực sự.

Người ta bảo, tiền không mua được tình thân. Nhưng có những vết thương chỉ được xoa dịu bằng hành động cụ thể. Tôi chỉ muốn trước khi nhắm mắt, mình không còn nợ gì với con cái.

Tôi tin mình đã đúng

Nhiều người nghe chuyện bảo tôi thiên vị. Có người khuyên: “Ông chia đều đi, khỏi rắc rối”. Tôi cười. Người ngoài dễ nói lắm, họ đâu sống trong lòng tôi. Họ đâu biết từng đêm tôi thức trắng, nghĩ về hai đứa con và những điều chưa trọn vẹn.

Tôi không tin vào công bằng tuyệt đối. Tôi tin vào sự đúng đắn. Mà đúng đắn đôi khi chẳng giống công bằng. Một đứa cần cứu, một đứa đã đứng vững thì cứu đứa nào? Người cha nào cũng sẽ chọn như tôi thôi: Lo cho đứa yếu hơn.

Tôi biết con trai sẽ buồn, có khi còn giận nhưng rồi con sẽ hiểu. Khi có gia đình, con cái, con sẽ thấy cha mẹ chẳng thể chia thương yêu bằng thước đo. Tôi tin đến lúc ấy, con sẽ tha thứ cho tôi, như tôi từng tha thứ cho những thiếu sót của chính cha mình.

Giờ đây, tôi sống lặng lẽ, chẳng mong ai hiểu. Tôi chỉ mong hai đứa sống yên ổn, không oán hận. Mỗi sáng, nhìn nắng lọt qua khung cửa, tôi thấy lòng nhẹ nhõm. Tôi không biết quyết định của mình đúng đến đâu. Nhưng ít nhất, nó làm tôi thanh thản.

Đôi khi đêm xuống, tôi vẫn thấy bất an. Tôi sợ ngày tôi mất đi, hai đứa sẽ nhìn nhau bằng ánh mắt nghi kỵ. Tôi sợ con trai nghĩ mình bị thiệt, còn con gái sống với mặc cảm. Tôi sợ nhất là khoảng cách giữa chị em không bao giờ lành lại.

Tôi đã sống cả đời để hiểu: Không ai làm cha mẹ mà không sai. Chỉ có điều, sai ít hay sai nhiều, sai vì thương yêu hay vì ích kỷ. Tôi tin, cái sai của tôi, nếu có, cũng chỉ là vì thương con quá mà thôi.

Mọi người có thấy cách chia tài sản của tôi như thế là đúng đắn không?

Vinh Quang