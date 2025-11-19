Đêm tân hôn nhìn danh sách mừng cưới, tôi quyết định "đòi nợ" trên Facebook

Sau khi dành cả thanh xuân để đi đám cưới người ta, cuối cùng cũng đến lượt tôi lên xe hoa về nhà chồng. Hai vợ chồng tôi đã chuẩn bị mấy tháng trời cho sự kiện trọng đại lớn nhất cuộc đời mình. Thế nhưng vào đêm tân hôn, sau khi kiểm tra phong bì mừng cưới, tôi bực mình đến không ngủ nổi.

Trước đây, anh em, họ hàng, bạn bè, đồng nghiệp lấy chồng, lấy vợ, đầy tháng hay sinh nhật con, chỉ cần họ mời, tôi đều nhiệt tình tham dự. Nếu vì lý do gì đó không đi được, tôi cũng sẽ gửi quà mừng. Mừng cho ai bao nhiêu, tôi đều ghi chép vào một cuốn sổ nhỏ. Đó là thói quen của tôi.

Những người từng mời cưới tôi, nay tôi đều mời lại. Tôi mời họ trước hết là vì tình cảm, sau là như cái lệ ở đời “có đi có lại mới toại lòng nhau”. Kể cả bạn bè cũ lâu năm không gặp hay đồng nghiệp đã chuyển công tác, tôi cũng gọi điện mời đàng hoàng.

Tôi thực sự khó chịu khi nhìn danh sách những người mình từng đi đám cưới nay không mừng lại cho mình (Ảnh minh họa: Freepik).

Vậy mà sau khi kiểm tra tiền mừng, tôi thấy có rất nhiều người trước đây mình đã mừng cưới không đến tham dự hôn lễ, cũng không gửi tiền mừng cho tôi.

Tôi nói với chồng, anh bảo: “Sao kỳ vậy? Nếu bận không đi được thì cũng nên gửi quà mừng chứ nhỉ? Nhưng thôi, em cũng đừng để ý nữa”.

Nhưng tôi không thể không để ý. Tôi từng không tiếc công, tiếc tiền đi đám cưới họ. Thậm chí, tôi từng xin nghỉ làm, đi xe khách về tận quê đi đám cưới bạn.

Hôm tôi mời, bạn nói bạn ở xa quá lại bận con nhỏ, chắc không về tham dự được. Tưởng bạn không về thì gửi tiền mừng nhưng ngay cả một chút tiền mừng cũng không có.

Rồi có những người cách đây hơn 10 năm, tôi mừng cưới họ 200.000 đồng, bây giờ họ mừng lại tôi y như vậy. Trong khi giá trị đồng tiền 10 năm đã khác rất nhiều. Bây giờ còn ai đi ăn cưới khách sạn mà bỏ phong bì 200.000 đồng?

Nghĩ đi nghĩ lại, tôi quyết định đăng một dòng trạng thái lên Facebook: “Hôm nay, ngày vui của mình nhưng nhiều người làm mình thất vọng quá. Mình từng dành cả thanh xuân đi đám cưới các bạn. Vậy mà nay mình cưới, mình mời mọi người, mọi người không đến dự, cũng không gửi quà mừng.

Mình nghĩ có lẽ một số người quên nên mình nhắc lên đây cho mọi người nhớ ạ. Mình từng mừng cưới ai bao nhiêu đều ghi rõ. Mọi người đọc được những dòng này thì phản hồi lại giúp mình, đừng để mình phải nhắn tin từng người đòi nợ, mất hay ạ”.

Cùng với dòng nhắn gửi, tôi đăng kèm theo ảnh mã QR ngân hàng của mình.

Sau khi tôi đăng bài lên trang cá nhân, mọi người bỗng tràn vào bình luận. Người nói nọ, người nói kia. Có người đồng cảm với nỗi bức xúc của tôi nhưng đa phần bảo tôi không nên làm vậy và khuyên nên xóa bài đi.

Họ cho rằng, tôi đang quá tính toán và hành xử không tế nhị. Chuyện tiền mừng cưới không quan trọng đến mức phải đi đòi nợ như vậy. Có người còn nói tôi làm vậy là làm xấu mặt chồng, xấu mặt cả gia đình nhà chồng bằng những lời lẽ rất khó nghe.

Tôi tự hỏi: Tôi đã làm gì sai mà phải đọc những lời phê phán, chỉ trích như vậy? Nếu đổi lại là mọi người, từng bỏ không ít tiền đi mừng cưới người khác, giờ mình cưới, họ không mừng lại, mọi người sẽ mỉm cười cảm ơn họ vì đã cho thấy rõ tấm lòng của họ?

Khi mình bỏ tiền đi đám cưới người khác, đó không chỉ là tiền, mà còn là tình cảm và sự tôn trọng. Nhưng giờ họ đối với tôi không có những thứ đó. Chẳng lẽ, tôi còn cần tế nhị và tôn trọng họ hay sao?

Đồng ý, tôi làm như vậy là không được hay. Nhưng nếu muốn tôi “hay” thì sao không đáp lễ cho tôi vừa lòng? Có phải những người đang chỉ trích tôi cũng là những người từng cư xử như vậy nên mới “động lòng” hay không?

Với tôi, mọi thứ phải rõ ràng, “tiền bạc phân minh, ái tình dứt khoát”. Chuyện tiền mừng cưới chẳng qua cũng là “nợ đời” phải trả lẫn nhau.

Tôi hành xử như vậy thì sai chỗ nào?