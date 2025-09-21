Cưới nhau 17 năm, tôi hốt hoảng khi vợ bỗng dưng xin đồng ý một điều

Tôi làm kinh doanh, là trụ cột tài chính trong gia đình. Vợ tôi là "nóc nhà" chính hiệu, vừa đi làm giờ hành chính, vừa cai quản nội trợ, con cái, đảm đang, vun vén, yêu thương chồng con.

Đùng một hôm vợ nhắn tin hỏi: "Anh có nhớ vợ chồng mình ở bên nhau bao lâu rồi không?". Tôi trả lời: "17 năm. Sao tự dưng hôm nay lại hỏi anh?". Cô ấy thả tim vào câu trả lời của tôi, đáp: "Lâu quá rồi nhỉ?".

Lúc đó, tôi hơi hoang mang nhẹ, cũng có chút ngạc nhiên nhưng rồi công việc lu bu, tôi tạm thời quên mất. Một tuần sau, cả nhà ăn cơm xong, hai đứa con tôi lên phòng học bài, vợ tôi tiếp tục hỏi:

- Anh có bao giờ hối hận vì cưới vợ không?

- Dạo này tâm tư nha, có chuyện gì? Muốn đòi mua quà hả?

- Không. Em muốn hỏi xin anh một việc nhưng anh phải đồng ý em mới nói.

- Nói đi, đòi gì cũng được. Anh đồng ý.

Tôi không hiểu tại sao vợ cứ đòi ly hôn (Ảnh minh hoạ: TD).

Không ngờ, câu nói vô tư này lại đưa tôi đến kết cục ngỡ ngàng hôm nay. Vợ tôi vin vào câu đồng ý vô điều kiện của tôi để đòi ly hôn với lý do là... chẳng có lý do nào hết. Chỉ đơn giản: "Em muốn ly hôn. Anh đã đồng ý rồi". Vậy thôi.

Tôi còn không biết tôi đã làm gì sai, hoặc chính em làm gì có lỗi với tôi mà phải đi đến quyết định như vậy. Nhưng gặng hỏi kiểu gì, vợ cũng lắc đầu:

- Em không hài lòng với anh?

- Không.

- Em trót yêu ai khác?

- Không.

- Vậy anh không chấp nhận.

- Anh đã đồng ý sẽ chiều em, anh không thể nuốt lời. Em nghĩ vợ chồng mình sống bên nhau đủ lâu, giờ là lúc phải dừng lại. Hết duyên thì níu kéo cũng vậy thôi.

Sau ngày hôm đó, vợ tạo sức ép bằng cách đề cập đến ly hôn bất cứ lúc nào. Sáng lúc tôi thay quần áo đi làm, cô ấy nói. Tối về lên giường ngủ, cô ấy lại nói. Những bữa đầu tiên, tôi thực sự bị khủng hoảng tinh thần, phát điên, muốn nổi cáu.

Nhưng thấy vợ kiên quyết quá, tôi lại đâm hoảng, đành vận dụng bản lĩnh đàn ông để bình tĩnh hết mức, nghiêm túc kiểm điểm chuyện gì đang diễn ra. Vợ tôi vốn là người chu đáo, chưa từng có biểu hiện ham vui, thích chơi bời.

Tự dưng đòi ly hôn ngang ngược, rất có khả năng cô ấy đang có tình cảm với một người nào khác. Sợ người ngoài biết chuyện "trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường", tôi tự mày mò tìm hiểu.

Vợ không có biểu hiện gì bất thường: Sáng tới chỗ làm, trưa ăn cơ quan, chiều chợ búa, cơm nước. Cuối tuần, vợ tôi vẫn đi với hội bạn gồm mấy cô nữa. Họ tụ tập cà phê, ăn uống, học hành, mua sắm gì đó...

Lịch gặp gỡ hội bạn có từ xưa giờ, tôi tôn trọng và không hay hỏi tới, trừ khi vợ muốn kể gì thì kể. Tôi cũng tự nghĩ xem bản thân có gì sai sót không? Thực ra, cuộc sống của chúng tôi bình thường như bao cặp vợ chồng khác: Lấy nhau, tôn trọng nhau, cùng làm việc, chia sẻ, cùng chăm nuôi con cái.

Tôi không phải tuýp tinh tế, ngọt ngào. Ngược lại, tôi sống thực tế, lý trí. Những dịp kỷ niệm, thay vì mua hoa quà tặng vợ, tôi chỉ biết đưa vợ con đi ra ngoài ăn uống. Tiền làm ra, tôi chia một phần đưa vợ, phần còn lại tôi giữ để lo xã giao tiếp khách, phát triển công việc kinh doanh, chứ không sa đà tệ nạn gì.

Nhược điểm lớn nhất của tôi là khô khan. Tôi ngại bày tỏ tình cảm, không biết nói lời ôm ấp, yêu thương. Có khi đi ra ngoài mà vợ muốn khoác tay, tôi cũng ngại không cho. Ở nhà, vợ ôm cổ, tôi cũng gỡ tay ra bảo để tôi làm việc.

Nhưng chẳng lẽ đấy là lý do? Chúng tôi sống bên nhau 17 năm, hai con đều đã lớn. Tính cách của tôi, cô ấy cũng không phàn nàn gì trong suốt thời gian sống chung. Giờ đang yên đang lành, chẳng mâu thuẫn, xung đột gì, tự dưng vợ nhất mực muốn chia tay.

Mà không phải ly hôn theo cách thông thường, cô ấy chính xác là đang hành hạ tôi, ngày nào cũng đề cập tới ly hôn. Mọi người hình dung giống như âm thanh của con muỗi lúc nào cũng ở bên tai, khó chịu vô cùng.

Tôi không hiểu tâm lý của vợ, cũng không biết nguyên nhân tại sao lại dẫn tới chuyện này. Tôi đau đầu thực sự.

Tại sao vợ tôi bỗng nhiên không cần tới bố con tôi nữa? Có phải cô ấy đang bị làm sao không? Mọi người cho tôi lời khuyên với.