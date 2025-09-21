Tôi sợ hãi khi chồng suốt ngày đóng vai “tổng tài” giàu sang trên mạng

Tôi không nhớ đã bao lần tự nhủ lòng mình phải nhắm mắt bỏ qua, phải cố gắng coi như không nhìn thấy. Thế nhưng mỗi khi thấy chồng đăng một bức ảnh hào nhoáng lên mạng xã hội, trái tim tôi bị thắt lại đến nghẹn ngào.

Chồng tôi thường khoác lên mình hình ảnh doanh nhân thành đạt, ngồi cạnh chiếc xe sang. Anh thường thuê theo giờ những bàn tiệc xa hoa mà thực chất chỉ là buổi diễn ngắn ngủi để ghi hình.

Sau lớp hào quang đó, cuộc sống thực tế của chúng tôi chỉ là những tháng ngày chạy vạy, lo từng khoản tiền học cho con, lo tiền nhà, lo trả nợ ngân hàng. Nhưng chồng tôi thì khác. Anh luôn khẳng định phải tạo hình ảnh để gây dựng uy tín, để người ta tin tưởng thì mới có cơ hội.

Tôi áp lực khi thường xuyên bị chồng ép đóng cảnh giàu sáng, hẹn hò sang chảnh (Ảnh minh họa: Sina).

Ban đầu, tôi nghĩ chồng chỉ làm màu một chút để thuận lợi trong công việc. Nhưng rồi cái màu mè đó ngày một trầm trọng hơn.

Anh không chỉ đăng ảnh sang chảnh trên Facebook, mà còn kéo tôi và các con vào màn kịch. Có lần, anh thuê một căn hộ cao cấp trong vài ngày, bắt tôi chụp ảnh làm như nhà mình.

Tôi lúng túng, xấu hổ đến mức chỉ muốn khóc. Nhưng trước ánh mắt ghê gớm của chồng, tôi buộc phải cười gượng trong khung hình.

Tôi đã nhiều lần khuyên nhủ chồng rằng, uy tín không thể xây dựng bằng sự giả dối, những thứ phù phiếm kia chỉ khiến anh lạc lối. Nhưng lần nào tôi cũng chỉ nhận lại câu nói cộc lốc: “Em biết gì về kinh doanh? Không có hình ảnh thì ai tin anh? Không có niềm tin thì lấy đâu ra hợp đồng?”.

Có những lúc tôi ngồi một mình nhìn lại trang cá nhân của chồng, nơi tràn ngập những bức ảnh sang trọng, những lời khoe khoang về thành công, dự án, quan hệ. Tôi tự hỏi: Người đàn ông ấy có còn là chồng mình nữa không? Hay anh đã hóa thành nhân vật hư cấu, sống trong thế giới ảo do chính anh dựng nên?

Điều khiến tôi sợ hãi nhất là chồng không chỉ dừng lại ở việc sống ảo. Anh đã bắt đầu dùng hình ảnh ấy để vay mượn, huy động vốn, mượn danh hợp tác làm ăn. Có người tin tưởng gửi tiền, có người trở thành nạn nhân trong những phi vụ mập mờ.

Tôi nghe loáng thoáng những lời đe dọa, những cuộc gọi dằn mặt từ những người đầu tư thất bại. Mỗi lần như thế, tim tôi lại muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Tôi thấy chồng đang đi trên sợi dây mong manh, chỉ cần một bước sai là có thể rơi vào vòng lao lý.

Tôi đã nói thẳng: “Em không muốn anh trở thành kẻ lừa đảo. Em không muốn các con phải mang danh xấu vì cha chúng”. Nhưng đáp lại, anh cười nhạt và bảo tôi quá lo xa.

Anh dần không còn coi trọng những lời khuyên ngăn của vợ. Ngược lại, anh còn bắt tôi nhập vai trong những câu chuyện mà anh dựng lên.

Tôi phải cùng anh đến dự những buổi gặp gỡ để đóng vai bà xã hạnh phúc bên doanh nhân thành đạt. Mỗi lần như thế, tôi thấy mình như kẻ đồng lõa, đang tiếp tay cho một trò lừa dối mà trái tim tôi vô cùng kháng cự.

Có lẽ, chưa bao giờ tôi cảm thấy cô độc như lúc này. Tôi không thể chia sẻ chuyện này với bạn bè, bởi tôi sợ họ sẽ nhìn chồng tôi bằng ánh mắt khinh miệt.

Tôi cũng không dám nói với cha mẹ, bởi tôi sợ họ sẽ lo lắng và thất vọng về con rể. Tôi chỉ biết lặng lẽ giữ nỗi buồn cho riêng mình, đêm đêm nằm bên cạnh chồng mà không thể chợp mắt, lo lắng đến kiệt sức.

Có những khi tôi tự trách bản thân: Phải chăng tôi đã quá yếu đuối, không đủ mạnh mẽ để ngăn anh lại?

Nhưng cũng có khi tôi thấy bất lực vì lời nói của tôi chẳng còn chút trọng lượng nào trong mắt chồng. Anh đã quen với thế giới hào nhoáng đó, quen với ánh nhìn ngưỡng mộ của người ngoài, đến mức không còn muốn sống thật nữa.

Tôi sợ một ngày nào đó, những gì tôi lo lắng sẽ trở thành hiện thực. Tôi sợ cửa nhà mình bị gõ bởi công an, tôi sợ nhìn thấy chồng trong bộ quần áo phạm nhân.

Tôi cũng sợ các con lớn lên với vết nhơ không thể xóa mờ về cha chúng. Nỗi sợ ấy ngày càng lớn, còn tôi thì nhỏ bé dần đi trong chính cuộc hôn nhân của mình.

Tôi chỉ mong chồng có thể tỉnh ngộ, quay về với sự chân thật, dẫu nghèo khó nhưng bình yên. Tôi mong anh hiểu rằng, hạnh phúc không nằm trong những bức ảnh sống ảo. Hạnh phúc không phải những lời tung hô trên mạng, mà nằm trong sự tin tưởng của gia đình, trong đôi mắt trong sáng của các con.

Nhưng tôi cũng hiểu, mong ước đó có thể quá xa vời khi chồng tôi đã bị mê hoặc bởi ánh hào quang giả tạo. Ánh sáng ảo tưởng có thể tỏa rực rỡ trong chốc lát nhưng cái giá phải trả sẽ đè nặng cả đời.

Theo mọi người, tôi nên tiếp tục nhẫn nhịn, cố gắng níu giữ chồng với hy vọng anh sẽ thay đổ? Hay tôi nên dứt khoát buông bỏ để tự cứu lấy mình và các con khỏi vòng xoáy dối trá đang ngày càng nguy hiểm?