Cô gái gây sốc vì thích 3-4 người, ai cũng từ "thẳng" thành "cong"

Dân trí Xuất hiện trên show hò hẹn "Ghép đôi Thần tốc", cô gái khiến hai MC ngay lập tức giật mình thốt lên "trời đất ơi!" khi cho biết chưa từng yêu ai, cứ thích anh nào thì anh đó đều… biến đổi giới tính.

Cô gái có tên Nguyễn Bảo Khánh, 23 tuổi đang sinh sống tại Quận 8, TPHCM khi được hỏi thích mẫu đàn ông thế nào đã cho biết: "Mẫu người mà em rung động nó lạ lắm chị, một thời gian em thích ai là người đó sẽ chuyển sang… một giới tính khác…".

Nguyễn Bảo Khánh (áo trắng) cho biết mình thích ai người đó cũng đều biến đổi giới tính. (Ảnh chụp từ video của chương trình).

Thú nhận của Bảo Khánh khiến hai MC của chương trình kinh ngạc. MC Cát Tường đã hỏi lại cô rằng: "Em mê anh nào, anh đó sợ em quá quay qua thích con trai luôn? Rồi em làm "biến chất" bao nhiêu người rồi?". "Em không biết do mấy anh đó "biến" trước hay em thích rồi thì mấy anh mới "biến", nhưng em thấy là cũng 3,4 người. Họ tự "come out" (công khai giới tính - PV) luôn".

Chi tiết thú vị khiến cô gái được Cát Tường vui vẻ gọi là "cô gái bẻ gãy 4 chàng trai".

Cùng tham gia chương trình với Bảo Khánh là hai bạn trai: Lâm Thanh Tùng, quản lý bar - nhà hàng, tối chạy grab thêm, kinh tế ổn định, quê Vĩnh Long, Võ Văn Vương Hoài Linh, 31 tuổi, nhân viên văn phòng đang sống tại Bình Dương, và bạn nữ Thúy Phượng, 23 tuổi, giáo viên trung tâm Anh Ngữ, cũng đang sinh sống ở TPHCM.

Cả hai chàng trai đến tham gia chương trình đều đã trải qua 3 mối tình trong khi hai cô gái lại chưa từng yêu ai.

Thanh Tùng gây chú ý với "gu mặn" khi chưa được 20 tuổi đã yêu người 26 tuổi, bạn của chị gái, trong mối tình đầu. Sau hai người chia tay vì gia đình không đồng ý.

Mối tình thứ hai là một cô gái người Philipine. Hai người thường trò chuyện bằng tiếng Anh nhưng vì tình yêu, chàng trai đã học một chút tiếng Philipine của bạn gái. Mối tình không đi đến tận cùng do bạn gái muốn thay đổi môi trường, sang Úc sinh sống, xa mặt cách lòng nên hai người chia tay.

Mối tình thứ ba là một cô gái người Việt gốc Hoa Tùng quen khi làm việc cùng ở Ma Cao, hai người chia tay do hay cãi nhau những chuyện vặt vãnh. Sau chia tay, lâu lâu hai người vẫn chào hỏi, nói chuyện nhưng "không còn được như lúc trước nữa". Câu nói của anh chàng khiến MC Cát Tường khá băn khoăn phải đặt lại câu hỏi giờ mình làm bà mối, lỡ thành một chuyện tình mới liệu anh chàng có quay lại với người cũ không. Thanh Tùng đã khẳng định là không.

Chàng trai thứ hai của chương trình cũng từng đi qua 3 mối tình, nhưng gây chú ý với lý do chia tay mối tình gần nhất là vì "nhiều lúc đang đi chơi vui vẻ bạn đó mặt lại buồn ra, gây cảm giác cho mình chán nản". MC Cát Tường hỏi bạn trai có tìm hiểu lý do vì sao bạn gái buồn không, anh chàng trả lời rằng mình đang nghe nhạc thì bạn gái hỏi "Sao anh không nói gì hết?". "Mình đang nghe nhạc thì nghe nhạc xong mình nói chuyện", chàng trai nói.

Quan điểm này của chàng trai bị Cát Tường phản đối: "Em mới là vô duyên đó, đang đi chơi mà nghe nhạc, là chị, chị sẽ nói về nhà nghe nhạc, nghe nhạc xong rồi đi chơi". Nữ MC nêu quan điểm hai người yêu nhau chẳng có ai phải thay đổi vì ai hết mà mọi người tự cảm nhận, bạn trai mình thích cái gì, bạn gái mình thích cái gì, mình yêu người ta tự động mình thay đổi để phù hợp với người ta hơn…". Quan điểm của cô được chàng trai gật gù đồng ý và nói "em sẽ rút kinh nghiệm".

Ban đầu, Thanh Tùng tỏ ra khá bị thu hút bởi "cô gái bẻ gãy 4 chàng trai", anh nói: "Em muốn thử xem mình có bị bẻ cong không", còn Hoài Linh tỏ ra quan tâm Thúy Phượng, nhưng tới cuối chương trình không có cặp nào được ghép đôi do Thanh Tùng nhận xét là trong khi trò chuyện, chia sẻ, thấy bạn gái hơi chậm và thấy tính cách hai người chưa phù hợp với nhau.

Thúy Phượng cũng đưa ra lời nhận xét cả 2 chàng trai tham gia chương trình đều rất tốt từ ngoại hình đến công việc và tính cách, nhưng bản thân cô chưa thấy rung động nên không bấm nút chọn ai.

Huyền Anh