Chuyên gia tình yêu tiết lộ lý do vì sao nhiều người "mãi vẫn ế"

Thuật ngữ "chronically single" (tạm dịch: Độc thân kinh niên) đã lan truyền trên mạng xã hội toàn cầu với một số video đạt hơn 10 triệu lượt xem, theo CNBC.

Chuyên gia tình cảm Amy Chan - tác giả cuốn sách Breakup bootcamp: The science of rewiring your heart - cho biết, có hai loại người độc thân: Những người độc thân vui vẻ và những người độc thân không vui vẻ.

Sau khi trải qua cuộc chia tay đau đớn ở độ tuổi 20, Chan đã bắt đầu thay đổi bản thân, chia sẻ trải nghiệm cho mọi người.

"Có những người độc thân không vui vẻ, vì họ cố gắng nhưng không tìm được tình yêu. Nhưng cũng có người vui vẻ đến mức họ thấy không cần thiết thoát ra khỏi tình trạng độc thân", Chan nói.

Dựa trên kinh nghiệm tư vấn cho khách hàng, nữ chuyên gia chỉ ra 3 kiểu người "độc thân kinh niên".

Chuyên gia tình cảm Amy Chan (Ảnh: CNBC).

Thường xuyên từ chối

Đó là kiểu người thích nói "không", từ chối mọi cơ hội từ người khác. "Họ không bao giờ cho phép mình bắt đầu mối quan hệ mới", Chan nói.

Những người này có xu hướng kén chọn, tập trung quá nhiều vào những điểm không hoàn hảo của đối phương. "Họ có hình mẫu lý tưởng trong đầu, nhưng chỉ để thỏa mãn cái tôi cá nhân của họ hơn là thực sự tạo ra một mối quan hệ có ý nghĩa", Chan chia sẻ trong một video.

Nữ chuyên gia nhận thấy, nét tính cách này dễ có ở người độc thân quen với việc lãnh đạo. Họ yêu cầu những người xung quanh làm việc theo đúng cách mong muốn. Nếu không, họ có thể sa thải nhân viên.

"Tình yêu không thể phát triển trong sự khắc nghiệt", Chan nói.

Phá hoại các mối quan hệ của mình

Một kiểu người "độc thân kinh niên" khác có xu hướng phá hoại các mối quan hệ của mình bằng cách đổ lỗi hoặc đầu tư vào người chưa sẵn sàng.

"Nhiều lúc, họ sẽ đổ lỗi cho thành phố nơi họ sống, hoặc nói rằng "tất cả đàn ông/phụ nữ đều như thế này" mà không thực sự tìm hiểu lý do tại sao họ làm như vậy", Chan nói.

Một lý do phổ biến khác của người "độc thân kinh niên" là cảm thấy bị thu hút hoặc hẹn hò với những người chưa sẵn sàng (cách thuận tiện để tránh sự thân mật). Nhưng khi được hỏi, họ nói không có hình mẫu lý tưởng và "không sẵn sàng với bất cứ điều gì".

Không mở lòng

Chan nhận thấy đây là kiểu người không dành thời gian trong cuộc sống để hẹn hò. Họ không sắp xếp thời gian trong lịch trình bận rộn hoặc không nỗ lực gặp gỡ những người mới.

"Có rất nhiều huyền thoại về tình yêu và các mối quan hệ mà mọi người nghĩ là đúng. Một trong số đó là "tình yêu đến khi bạn ít mong đợi nhất". Do đó, họ không sẵn sàng mở lòng", Chan giải thích.

Cô từng nghe nhiều khách hàng nói rằng "tình yêu sẽ đến khi nó đến". Tuy nhiên, chuyên gia đã phân tích, nếu cô làm việc trong phòng khám chăm sóc da mặt dành cho phụ nữ, chỉ ở nhà mỗi tối thì tình yêu sẽ đến vào thời điểm nào?

"Đó gần như là một cái cớ để không thể hiện bản thân, bởi họ trở nên quá thoải mái với việc độc thân", Chan cho hay.

Tuệ Đan