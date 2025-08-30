Chồng tránh "thân mật" suốt ngày ôm điện thoại, sự thật khiến tôi xót xa

Chồng tôi là một người đàn ông tâm lý, từ lời nói đến cử chỉ đều khiến tôi cảm thấy được yêu thương.

Anh luôn nhớ ngày sinh nhật của tôi, nhớ cả ngày kỷ niệm yêu nhau. Có hôm tôi chỉ buông một câu "Em thấy hơi mệt", ngay lập tức anh đã gác lại công việc để đưa tôi đi khám. Tôi tin rằng, mình đã chọn đúng người để gắn bó cả đời.

Nhưng gần đây, mọi thứ thay đổi quá nhanh. Trước khi đi ngủ, thay vì ôm tôi và kể cho nhau nghe đủ chuyện trên trời dưới đất, chồng tôi chỉ cắm cúi vào chiếc điện thoại.

Ánh sáng xanh hắt lên gương mặt anh, lạnh lẽo vô cùng.

Tôi hối hận khi biết sự thật về những hành động lạ của chồng (Ảnh minh họa: iStock).

Tôi thử gợi chuyện nhưng anh chỉ ậm ừ cho qua, mắt không rời màn hình. Anh luôn im lặng cùng tiếng lướt màn hình đều đều. Có hôm, tôi bật khóc ngay bên cạnh, anh vẫn không hay biết. Sự lạnh nhạt lặp đi lặp lại khiến tôi không thể ngăn được những nghi ngờ.

Đỉnh điểm là một đêm mưa, tôi nằm nghe tiếng mưa dội ào ào trên mái tôn, lòng chùng xuống. Tôi khẽ nói: “Anh ơi, em lạnh quá”. Trước đây, anh sẽ lập tức quay sang ôm tôi. Nhưng lần này, anh chỉ đáp lại cộc lốc: “Ừ, đắp thêm chăn đi”.

Nước mắt tôi ứa ra, ấm ức, tủi thân và đầy sợ hãi. Tôi bắt đầu tin rằng, có thể hôn nhân của mình đang đứng trước bờ vực. Tôi thử tìm cách kéo anh lại. Tôi rủ anh cùng xem phim, mua đồ ăn vặt hai vợ chồng thích, thậm chí mua sắm vài bộ đồ ngủ mới để làm mới không khí.

Nhưng tất cả chỉ khiến tôi thất vọng hơn. Anh gượng gạo chiều theo vài phút rồi lại nhanh chóng quay về với chiếc điện thoại. Trong đầu tôi vẽ ra đủ kịch bản. Tôi nghĩ đến việc anh có thể đã quen một người phụ nữ khác.

Những tin nhắn đêm khuya, những nụ cười thoáng qua trên môi anh khi nhìn màn hình, tất cả dồn tôi vào sự tuyệt vọng.

Tôi từng nổi giận, gằn giọng hỏi thẳng rằng, chồng tôi có người khác đúng không? Anh tròn mắt nhìn tôi rồi thở dài: “Em nghĩ gì mà linh tinh vậy? Anh chỉ bận thôi”. Câu trả lời càng khiến tôi hụt hẫng.

Tôi mất ngủ triền miên. Nhiều hôm chỉ nằm nhìn trần nhà, nghe tiếng tay anh lướt trên màn hình mà lòng như bị ai cứa từng nhát dao. Tôi thậm chí nghĩ đến chuyện ly hôn. Tôi không muốn sống một cuộc hôn nhân nguội lạnh như vậy.

Rồi một ngày, tôi vô tình phát hiện sự thật. Khi dọn dẹp góc làm việc của chồng, tôi thấy cuốn sổ ghi chằng chịt công thức, thuật ngữ lạ lẫm. Trong máy tính của anh cũng mở sẵn hàng loạt tài liệu học tập, khóa học trực tuyến. Thì ra suốt thời gian qua, anh đang âm thầm học thêm về lập trình và quản lý tài chính.

Tối đó, tôi lặng lẽ quan sát. Anh vẫn ôm điện thoại nhưng thay vì trò chuyện với ai, màn hình hiện ra toàn bài giảng, tài liệu học, biểu đồ.

Tôi run run hỏi: “Anh đang làm gì vậy?”. Lần đầu tiên sau nhiều tháng, anh đặt điện thoại xuống, thở dài thú nhận. Anh nói, công việc hiện tại bấp bênh, thu nhập không ổn định. Anh sợ không lo nổi cho tương lai của tôi và con cái sau này.

Anh muốn học thêm, muốn thử sức với một dự án khởi nghiệp nhỏ nhưng lại không dám nói ra vì sợ tôi lo lắng. Anh muốn dành cho tôi một bất ngờ khi mọi thứ thành công.

Nghe xong, tôi vừa nhẹ nhõm, vừa nghẹn ngào. Tất cả nghi ngờ, tủi thân, nước mắt bao đêm qua hóa ra chỉ vì người đàn ông ấy đang tự mình gánh áp lực để lo cho gia đình.

Tôi ước gì anh chịu chia sẻ sớm hơn, để tôi được đồng hành cùng anh. Tôi ân hận vì nghĩ anh phản bội. Suýt chút nữa, chính tôi đã phá nát cuộc hôn nhân này. Tôi đã nghi ngờ người chồng hết lòng thương yêu tôi và các con.

Tôi xót xa vì nghĩ chồng ngoại tình nên không chăm lo, nấu ăn cho anh tử tế. Có lần, tôi còn cố tình để anh nhịn đói. Quần áo anh thay ra, tôi cũng mặc kệ không giặt. Nhưng chồng tôi vẫn không một lời trách móc.

Tôi ân hận vì suy nghĩ và hành động nông cạn của mình. Tôi thầm biết ơn vì lấy được một người chồng tử tế hết mực.

Mong những người vợ hãy cẩn trọng và đừng suy diễn quá nhiều để cuộc sống hôn nhân trở nên nhẹ nhàng hơn.