Chồng tôi lén gửi 15 triệu đồng về quê và cuộc gọi bất ngờ của mẹ anh

Câu đầu tiên mẹ hỏi tôi là: "Con đã nhận được tiền chưa?".

Tôi thoáng bất ngờ, không hiểu mẹ chồng bỗng nhiên gửi tiền cho tôi làm gì thì mẹ chồng đã giải thích: “Hôm qua, chồng con chuyển tiền qua tài khoản em con, nói là cho bố mẹ 15 triệu đồng, xem nhà có hỏng hóc gì thì thêm vào mà sửa. Nó còn dặn mẹ, số tiền này con không biết.

Nói thật với con, nếu cần sửa sang, bố mẹ cũng có chút tiền tiết kiệm, chưa phải phiền đến các con. Huống hồ, các con ở thành phố, kiếm được đồng tiền cũng không dễ dàng gì. Hai đứa nhỏ vừa vào năm học mới, bao nhiêu khoản tiền cần phải nộp.

Hơn nữa, nó giấu con cho tiền bố mẹ, mẹ cũng nhận không đành. Tiền này là do chồng con làm ra nhưng cũng là “của chồng, công vợ”. Mẹ nói nhận cho chồng con yên lòng nhưng mẹ gửi lại cho con còn đóng tiền học cho các cháu.

Mẹ nói cho con hiểu vậy, cũng đừng trách chồng con nhé. Thôi con làm việc đi, mẹ tắt máy nhé”.

Vợ chồng cùng nhau chia sẻ mọi nỗi lo cũng là hạnh phúc (Ảnh minh họa: Freepik).

Mẹ chồng nói một hơi dài rồi tắt máy, tôi còn chưa kịp đáp lại lời nào. Sau khi nhận cuộc gọi của mẹ chồng, tôi thẫn thờ mãi.

Chồng tôi xuất thân ở quê, bố mẹ đều làm ruộng. Anh lên thành phố học đại học rồi bám trụ lại mưu sinh.

Chúng tôi gặp nhau, yêu rồi cưới. Hai vợ chồng đi ở trọ 3 năm vì chồng tôi không muốn ở rể. 7 năm sau cưới, chúng tôi mới mua được nhà nhờ tiền tích cóp và hai bên nội ngoại hỗ trợ.

Chính vì cuộc sống khởi đầu khó khăn như vậy, chúng tôi chưa có tiền dư dả để phụ giúp bố mẹ chồng ở quê. Chỉ thỉnh thoảng dịp lễ Tết về nhà, biếu bố mẹ ít đồng quà bánh.

Dẫu vậy, mẹ chồng luôn từ chối không nhận. Mẹ nói, ông bà ở nhà chẳng tiêu pha gì nhiều. Lúa trồng được vài sào đủ ăn, gà nuôi trong chuồng, rau trồng trong vườn, có khi sống còn sướng hơn ở thành phố.

Chính vì bố mẹ chồng lúc nào cũng nói “ở quê không cần nhiều tiền” nên tôi vô tình trở thành một nàng dâu vô tâm.

Vài hôm trước, chồng tôi nói hàng rào xung quanh nhà ở quê gãy đổ, nhà dưới đựng đồ đạc bị tốc mái. Không rõ lúc đó tôi đang làm gì, chỉ ậm ừ: “Người không sao là tốt rồi anh ạ”.

Giờ nghĩ lại, có khi là chồng tôi muốn ướm hỏi liệu có thể gửi cho ông bà một khoản nhỏ để ông bà sửa sang lại nhà không. Nhưng vì thấy tôi không để tâm nên anh không dám nói.

Từ lâu, chúng tôi không có tiền để dành. Sau khi mua nhà, tiền lương mỗi tháng đều phải dành một phần để trả nợ, số còn lại chỉ đủ chi tiêu.

Tháng vừa rồi, nộp tiền học đầu năm cho hai con đã hết nửa tháng lương. Lương tháng này chưa đến kỳ nhận. Anh ấy biết rõ tình hình kinh tế của nhà mình như vậy nên e ngại chăng?

Tối đó, khi chỉ có hai vợ chồng trong phòng ngủ, tôi nói với anh: “Sáng mẹ gửi cho em 15 triệu đồng, nói là tiền của anh. Tháng này còn chưa đến kỳ nhận lương, tiền đấy là ở đâu ra thế? Anh có quỹ đen giấu em à?”.

Lời tôi vừa dứt, mặt chồng tôi lập tức đỏ bừng, bối rối:

- Tiền đó, anh vay.

- Anh gửi tiền về cho bố mẹ chẳng phải là chuyện xấu xa gì, sao lại phải giấu em? Lúc sáng, mẹ nói anh giấu em gửi tiền cho ông bà khiến em rất ngại. Có phải anh muốn bố mẹ nghĩ về em như một đứa con dâu hẹp hòi, keo kiệt? Đến nỗi con trai muốn cho tiền bố mẹ cũng phải lén lút hay không?

Tôi càng nói, chồng tôi càng rối. Anh bảo từ ngày lấy nhau, anh biết rõ tôi vì anh mà chịu khổ. Nhà mình còn khó khăn nhưng nghĩ đến bố mẹ già ở quê, anh không đành lòng, cảm thấy mình làm con mà vô dụng. Số tiền ấy là anh vay bạn, định mỗi tháng sẽ dành một ít trả dần. Vì không muốn vợ bận lòng nên không nói.

Tôi bảo anh, tôi yêu anh mà lấy, chưa từng hối hận. Có được một người chồng yêu vợ thương con, chăm chỉ làm ăn như anh, tôi là người có phúc.

Cái phúc này cũng nhờ bố mẹ chồng ươm trồng, chăm sóc mà có. Bố mẹ anh cũng là bố mẹ tôi. Sau này, đối với bố mẹ chồng, dù là cần dùng tiền hay thời gian, công sức, tôi cũng sẵn sàng cùng anh chia sẻ.

Anh nhìn tôi, ánh mắt trìu mến, với tay nắm lấy tay tôi. Cả hai cùng im lặng nhưng tôi nghe được tiếng lòng anh có nhiều điều muốn nói. Là vợ chồng, đôi khi chỉ cần hiểu nhau, không cần bất cứ một lời hoa mỹ nào.