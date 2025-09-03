Chồng ngoại tình còn trơ trẽn hỏi một câu, tôi lập tức viết đơn ly hôn

Tôi năm nay 35 tuổi, chồng tôi 41 tuổi. Chúng tôi yêu nhau từ sự thân thiết của hai bên gia đình, đã có 8 năm chung sống.

Chồng tôi là kỹ sư xây dựng, công việc đòi hỏi thường xuyên phải vắng nhà. Còn tôi trước đó làm kế toán cho một công ty tư nhân. Sau khi kết hôn vài năm, vì chồng đi làm công trình thường xuyên, thu nhập cũng khá cao nên anh khuyên tôi nghỉ việc ở nhà để anh yên tâm công tác.

Thời điểm đó, mẹ chồng tôi đang ốm nặng, bố chồng cũng đã già, con gái còn nhỏ dại, công việc của tôi lại áp lực. Thấy đề nghị của chồng hợp lý nên chẳng cần suy nghĩ nhiều, tôi ngay lập tức nghỉ việc. Thâm tâm tôi nghĩ, đợi vài năm nữa con lớn hơn sẽ thu xếp đi làm trở lại.

Có vợ làm hậu phương, chăm chút các con, chăm lo bố mẹ già, chồng tôi toàn tâm toàn ý cho công việc và liên tục được cất nhắc. Anh luôn nói, anh có được thành quả như vậy phần lớn là do sự hy sinh của tôi.

Chồng tôi ngoại tình nhưng lại đổ lỗi do tôi khiến tôi tỉnh ngộ (Ảnh minh họa: TD).

Là vợ, dù vất vả, khó nhọc bao nhiêu, nghe được lời như thế của chồng cũng mát lòng mát dạ. Dĩ nhiên, càng ở vị trí cao, anh càng bận rộn, tiền cũng kiếm được nhiều hơn và không còn nhiều thời gian hay sự quan tâm dành cho vợ con nữa.

Hồi mới cưới nhau, những ngày lễ hay sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới, nếu có thể, anh sẽ tranh thủ về nhà, khi thì tặng tôi bó hoa, khi thì mua món quà nhỏ. Nhưng càng ngày, những việc này càng thưa dần rồi biến mất. Tôi nghĩ anh vất vả lo cho gia đình nên không bao giờ dám trách móc.

Tôi chỉ tự nhủ: Chồng một mình gánh vác kinh tế nuôi cả nhà thật không dễ. Việc chăm lo bố mẹ, con cái, đối nội hai bên gia đình, tôi tự nguyện hết lòng gánh vác thay anh.

Nhưng rồi tôi phát hiện chồng ngoại tình, với chính cô kỹ sư trẻ làm cùng dự án của anh ấy.

Mới đầu, khi tôi chất vấn, anh có tỏ ra biết sai, cũng xin lỗi các kiểu. Nhưng một vài lời tỏ ra hối lỗi của anh ấy làm sao có thể xoa dịu được nỗi đau trong lòng tôi.

Tôi nghĩ lại từ ngày làm vợ anh, đã gần 10 năm, một mình tôi lo toan cho cái nhà này, chưa từng mở miệng than phiền hay đòi hỏi. Những đêm con ốm sốt, tôi chăm con một mình ở viện.

Những khi bố mẹ chồng đau ốm, trái tính trái nết, tôi phải vừa dỗ dành, vừa chiều chuộng từ miếng ăn cho đến giấc ngủ. Những ngày lễ, vợ chồng người ta chở nhau đi ăn, đi chơi tình cảm sum vầy, còn tôi xoay trong căn bếp nhỏ. Tôi cũng biết mệt, biết buồn, biết cô đơn chứ.

Nhưng mỗi lần chồng về, nhìn khuôn mặt anh đen sạm vì nắng mưa ở công trường, tôi lại cảm thấy những gì mình trải qua quá bé nhỏ, không đáng để kêu ca.

Từ ngày làm vợ anh, con đường của tôi chỉ từ nhà ra chợ, từ nhà đến trường đưa đón các con, từ nhà đến bệnh viện mỗi khi cha mẹ anh đau ốm. Anh không có thời gian để chia sẻ mọi việc trong cuộc sống với tôi. Hóa ra, không phải vì bận, mà vì anh còn phải dành thời gian cho người phụ nữ khác.

Càng nghĩ, tôi càng oán hận. Vết thương lòng như mưng mủ, nhức nhối khiến tôi mỗi ngày đều không chịu nổi.

Thế rồi một lần, trong lúc lời qua tiếng lại, anh hét lên: “Cô thôi đi, đừng có nhai đi nhai lại như một con bò nữa. Cô nhìn lại bản thân mình xem đã rồi hãy hỏi tại sao tôi lại ngoại tình”.

Lúc chồng hỏi tôi câu đó, tôi nhất thời cứng họng. Tôi thế nào là thế nào?

Khi anh ấy rời khỏi nhà, tôi liền đến đứng trước gương. Tôi đã thay đổi, tất nhiên rồi. Tôi không còn trẻ trung, năng động như cô đồng nghiệp của anh, không xinh đẹp như cô đồng nghiệp của anh, cũng không thể lúc nào cũng xuất hiện trước mặt anh rạng ngời, thơm tho như cô ấy. Đó là lỗi của tôi ư?

Anh ngoại tình, đó thực sự là một nhát dao chí mạng đối với tôi. Nhưng nếu anh nhận ra, đó là một sai lầm thì tôi dù có đau đớn thế nào vẫn có thể vì anh, vì các con và cả vì tôi mà cố gắng tha thứ cho anh một lần.

Nhưng điều cuối cùng anh ấy có thể nói chính là: Anh ngoại tình là do tôi. Từ ngày làm vợ, làm mẹ, làm dâu, tôi thậm chí chẳng còn thời gian để rong chơi chọn một bộ váy mới hay ngồi trước gương đánh phấn, tô son. Cuối cùng, tôi đã sai ở đâu?

Hôm nay, một ngày cuối hè, trời vừa nắng chói, thoắt lại mưa dông đổ xuống. Một cơn mưa bất ngờ làm dịu đi không gian nóng bức, ngột ngạt. Tôi ngồi trong phòng bếp, mở toang cửa sổ nhìn ra vườn.

Một cơn mưa dù bất ngờ và nặng hạt đến mấy cũng không thể làm những chiếc cây tưởng chừng mảnh mai và yếu ớt kia gãy đổ. Nếu có, nó chỉ làm cho cây tươi mới hơn mà thôi. Nghĩ đến đó, lòng tôi càng thêm mạnh mẽ.

Tôi cầm điện thoại, chậm rãi bấm từng con số quen thuộc trên bàn phím. Đầu dây bên kia, giọng chồng tôi vội vàng: “Có chuyện gì em nói nhanh đi, anh đang bận”.

“Tôi biết là anh bận. Tôi chỉ muốn nói cho anh biết, đơn ly hôn tôi đã viết rồi, lúc nào rảnh ghé về nhà ký đơn giúp tôi. Anh nên siêng về nhà hơn, bố mẹ anh già rồi, luôn cần có người chăm sóc”, nói xong, tôi tắt máy.

Tôi vừa tắt máy, điện thoại lập tức đổ chuông, Tôi tắt âm lượng, mặc kệ điện thoại nhấp nháy trên bàn.

Gần 10 năm thanh xuân của tôi, vì chồng, vì con mà không màng sự nghiệp, vì gia đình mà tình nguyện hy sinh mọi thứ của bản thân. Mọi ước mơ, tuổi trẻ đều dần lùi xa, chỉ còn nếp nhăn trên mặt mình là rõ nét.

Phải đến lúc này, khi trái tim tôi bầm dập vì bạc trắng tình người, tôi mới nhận ra điều đó.