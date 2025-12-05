Phát hiện động trời về người tình bí mật của sếp ở công ty

Trước đây, mỗi khi đọc mấy bài viết trên mạng hay nghe bạn bè kể về chuyện đồng nghiệp nơi văn phòng xấu tính, tranh công, nói xấu nhau… tôi thấy… bình thường, cũng không xáo trộn cảm xúc ghê gớm gì, đôi lúc cũng thêm vào vài lời bình luận cho rôm rả.

Chuyện xảy ra ở đâu, chứ ở công ty tôi – một công ty về phát hành sách - phòng biên tập viên, biên dịch và truyền thông chưa đến 10 nhân sự rất yên ổn và bình lặng. Mỗi người một việc, mọi người đều hiền lành, 8h sáng thì có mặt ở cơ quan, 12h trưa ăn ở bếp cơ quan, 17h thì đi về.

Ở đây, thu nhập không cao nhưng môi trường làm việc phù hợp với niềm yêu thích sách văn học, tính cách cần cù, không muốn va chạm của tôi. Sếp tôi – Giám đốc công ty, 45 tuổi, đã lập gia đình - trẻ trung hơn tuổi, phong độ, cũng thoáng tính, thường có phần thưởng cho nhân sự xuất sắc mỗi tháng. Phải nói là tôi thấy hài lòng với công việc mình đã gắn bó 8 năm này.

Cũng xin chia sẻ về bản thân một chút, tôi tốt nghiệp khoa văn. Năm nay tôi 38 tuổi, đã kết hôn, chồng tôi làm lĩnh vực xây dựng. Vợ chồng tôi có 2 con gái, 1 đứa học lớp 6, 1 đứa học lớp 2. Gia đình tôi sống trong căn chung cư nhỏ cách xa trung tâm. Vợ chồng tôi đều chăm chỉ, chỉ tập trung vào làm việc tăng thu nhập và chăm sóc con cái.

Tôi phát hiện ra nữ đồng nghiệp mới lại là người tình bí mật của sếp (Ảnh minh họa: Knet).

Cuộc sống với tôi bình lặng như thế, cho đến một ngày phòng tôi có thêm nữ nhân sự mới. Nga, 24 tuổi, quê Quảng Ninh, tốt nghiệp chuyên ngành về truyền thông. Trước khi về công ty, Nga từng có 2 năm cộng tác với một công ty truyền thông tư nhân có tiếng.

Giám đốc công ty tôi trực tiếp đưa Nga đi giới thiệu từng phòng, với từng người. Ở Nga toát lên nét đẹp sắc sảo, sự chăm chút sắc vóc tỉ mỉ và ánh mắt đầy sự tự tin.

Từ ngày có Nga, nơi làm việc như thêm màu sắc mới. Mỗi ngày Nga đi làm là một bộ váy áo hợp mốt, tiếng giày gót nhọn vang lên ngoài hành lang mỗi khi cô di chuyển thu hút không ít ánh nhìn.

Cũng kể từ đấy, “soái ca” công ty là Chiến – chuyên viên phòng phát triển chiến lược – cũng “vô tình” xuất hiện nhiều hơn ở phòng tôi. Lần thì anh tạt vào mượn cái bút, lần thì nhắc nhở tôi xu hướng độc giả thích đọc câu đơn giản, ngắn gọn, dòng ghi chú cũng cần diễn đạt dễ hiểu hơn. Cậu Tấn, cháu họ của phó giám đốc công ty, làm Trưởng bộ phận phát hành cũng ăn mặc chỉn chu, tóc vuốt keo, xịt nước hoa thơm nức…

Mọi thứ có vẻ tốt đẹp, không khí văn phòng rộn ràng hơn với các nhân sự khác, nhưng với tôi thì không. Không ai hiểu được tâm trạng khó chịu, nặng nề và lo lắng của tôi thời gian qua.

Trước đây, tôi vừa làm biên dịch vừa kiêm nhiệm khâu truyền thông, công việc truyền thông nhẹ nhàng chỉ là viết thông cáo gửi tới một số phóng viên thân quen nhờ đăng tin, rồi báo cáo link bài với sếp. Một vài tháng có sự kiện triển lãm sách, hay giao lưu với tác giả sách thì tôi mời báo chí, còn khâu tiếp đón, chuẩn bị địa điểm sự kiện đã có bên phòng tổ chức và chiến lược lo liệu. Công việc không đến mức nặng nhọc, tôi còn được thêm phần phụ cấp không nhỏ.

Tuy nhiên, từ khi có Nga, sếp giao đứt khâu truyền thông cho cô. Tôi không được làm nữa và đương nhiên thu nhập giảm xuống 1/3. Ngoài những lời ngợi khen về việc truyền thông hiệu quả, đưa ra nhiều sáng kiến cho công ty, đặt bài để lãnh đạo xuất hiện nhiều trên báo chí, sếp tôi còn ký cho Nga nhận mức lương cao hơn tôi thời kiêm nhiệm 2 công việc.

Dù là nhân viên mới, Nga chưa bao giờ tỏ ra kính nhường, thể hiện sự phải phép trước các nhân viên cũ của công ty. Cô sẵn sàng trực tiếp đấu khẩu ngay trong cuộc họp, chỉ trích gay gắt lỗi chính tả, sai sót trong khâu biên dịch, biên tập sách. Ngay cả suất đi học nửa năm nâng cao trình độ, học phí do công ty chi trả, tôi cũng bị gạt ra. Người thay suất của tôi trong danh sách không ai khác chính là nữ nhân viên mới xinh đẹp – được sếp coi là hạt nhân mới của công ty ấy.

Điều khiến tôi cảm thấy bị đe doạ vị trí nhất là khi công ty thông báo sẽ thu gọn bộ máy, tinh giản nhân sự. Theo nguồn tin phong thanh tôi có được từ phòng tổ chức thì rất có thể, tôi sẽ nằm trong danh sách nhân sự phải tinh giản.

Trong thời điểm áp lực công việc ấy, tôi lại vô tình phát hiện ra một bí mật động trời. Một buổi sáng thứ 7, vì quên bản thảo đang biên tập dở ở cơ quan, tôi đã phi đến lấy về làm tiếp cho kịp tiến độ. Khi đến nhà xe, thấy chiếc BMW màu đỏ của sếp, tôi cũng chỉ nghĩ “sếp làm việc chăm chỉ quá”. Đến phòng làm việc, lại thấy trên bàn chỗ ngồi của Nga xuất hiện chiếc túi Hermès màu xanh lá mà cô yêu thích.

Không kịp nghĩ ngợi gì, tôi tìm bản thảo rồi đi về hướng phòng sếp với ý định hỏi thời hạn nộp bản dịch hoàn thiện cuốn sách mới. Vừa đến khúc ngoặt hành lang rẽ vào phòng sếp, tôi suýt đâm sầm vào một người, nhìn lên thì là Nga với mái tóc rối, bờ môi nhoè nhoẹt và cúc áo bị cài lệch.

Trong lúc miệng tôi vẫn há hình chữ A, thì ánh mắt của Nga từ bất ngờ chuyển sang hoảng loạn, miệng lắp bắp: “Chị… chị Hương, chị đi làm ạ. Em có việc, em… em đi nhé”, rồi Nga đi như chạy trốn.

Tôi không vào phòng sếp nữa mà đi vội vào nhà vệ sinh, đứng tựa vào tường. Hình ảnh Nga với mái tóc rối, áo váy xộc xệch lại hiện lên trong đầu. Tôi nhớ lại lần đi công tác tham gia Trại sáng tác văn học tháng trước ở Quảng Ninh, lẽ ra tôi phải đi theo sếp, nhưng sau sếp phân công tôi đi gặp gỡ tác giả muốn in tác phẩm mới và người đi cùng với sếp là Nga.

Tôi cũng nhớ, lần sếp đi công tác 1 tuần ở Nga, khi về ai cũng được tặng một lọ kem mỡ cừu, riêng Nga không thấy sếp tặng gì, sau thì thấy cô ấy đăng ảnh trên Facebook khoe mới được bạn trai tặng thỏi son xịn…

Xâu chuỗi mọi việc, tôi có thể khẳng định Nga chính là... người tình bí mật của sếp. Phát hiện này khiến tôi vừa kinh ngạc, vừa hả hê và có cả sự lo ngại.

Tôi có nên loan tin này ra cả công ty để hạ bệ “đối thủ” hay là im lặng, coi như không biết? Nếu tôi im lặng, chỉ tập trung vào công việc của mình thì liệu Nga có để yên cho tôi không? Với sự sắc sảo, trải đời của cô gái từng va vấp, Nga chắc chắn đã nhận ra tôi biết về mối quan hệ "tình công sở" giữa cô và sếp. Tôi phải làm gì bây giờ?

Lãnh Thanh Thu