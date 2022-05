"Cảm ơn anh vì đã phản bội, để tôi tìm được hạnh phúc riêng"

Thời đại học, tuy hai người cũng như những cặp đôi khác, thỉnh thoảng xảy ra tranh cãi vì Trần Chiến nghiện game, nhưng với sự bao dung và nhường nhịn của Giang Linh, cả hai đã trải qua 4 năm êm đẹp.

Sau khi tốt nghiệp, Giang Linh đưa Trần Chiến về gặp mặt bố mẹ. Hai bên gia đình nhanh chóng xác định ngày cưới. Trần Chiến và Giang Linh bước vào hôn nhân trong sự chúc phúc của mọi người.

Khi mới kết hôn, hai người quấn quít bên nhau suốt ngày. Nhưng trước kỷ niệm một năm ngày cưới, Giang Linh thấy Trần Chiến dường như đã là một người khác. Anh ngày càng thờ ơ với cô, và bắt đầu không thích những món ăn cô nấu, luôn về nhà vào lúc tờ mờ sáng.

Giang Linh nghi ngờ rằng Trần Chiến có ai đó bên ngoài, vì vậy cô kiểm tra điện thoại của chồng và phát hiện ra rằng Trần Chiến rất thân thiết với một nữ đồng nghiệp cùng công ty.

Giang Linh rất tức giận, cô hỏi chồng: "Anh có xứng đáng với em không? Mình kết hôn chưa được một năm, anh đã làm chuyện như vậy. Hai người đã tiến triển đến đâu rồi?".

Thấy vợ đã phát hiện ra bí mật của mình, Trần Chiến thở phào nhẹ nhõm: "Thực ra, anh đã hối hận rất lâu rồi. Bởi vì ở cùng em 4-5 năm, anh thực sự rất mệt mỏi. Đi học em hơn anh về điểm số, ra đời lương em cao gấp đôi. Anh là đàn ông, em có biết anh căng thẳng như thế nào không?

Mãi cho đến khi gặp cô ấy anh mới biết đàn ông thực sự là thế nào. Anh không xứng đáng với em, không muốn sống dưới ánh hào quang của em. Mình ly hôn đi". Sau đó, Trần Chiến cầm áo khoác bước ra ngoài.

Nghe câu trả lời của Trần Chiến, Giang Linh rất ngạc nhiên. Cô không thể hiểu tại sao Trần Chiến cảm thấy áp lực lớn, cô nghĩ đó chỉ là cái cớ. Cô muốn chất vấn nhưng lại không thể thuyết phục bản thân chấp nhận một người muốn phản bội cuộc hôn nhân này nên quỵ xuống khóc.

Ảnh minh họa: Sohu.

Sau khi ly hôn, Giang Linh đã nghĩ rằng: "Đàn ông có mới nới cũ, với anh ta chẳng có gì là tốt mãi cả. Đàn bà cũng vậy, cô ấy có tốt đến đâu thì trong mắt người đàn ông tệ bạc cô cũng chỉ là đồ cũ".

Quay về cuộc sống độc thân, Giang Linh toàn tâm toàn ý cho công việc, lương cũng tăng theo. Dần dần, cô trở thành một người phụ nữ mạnh mẽ, khoác trên mình tấm áo cứng cáp, một mình chống chọi với cái lạnh của thế giới. Bởi vì theo cô, chỉ cần một người phụ nữ làm việc chăm chỉ, cô ấy có thể sống hạnh phúc mà không cần đàn ông.

Nhưng mỗi khi về nhà vào buổi tối, nhìn căn phòng thiếu ánh sáng và chiếc bàn ăn vợ chồng thường dùng bữa cùng nhau, trong lòng cô như thiếu vắng điều gì đó. Cô cảm thấy thế giới im ắng đến đáng sợ, trong lòng có một nỗi buồn khó tả.

Đôi khi, lý do khiến chúng ta muốn tìm một nửa của mình là vì cần một người có thể hiểu mình, nói chuyện với mình, cùng làm những điều mình thích và khiến chúng ta cảm thấy ấm áp, hài lòng.

Số phận luôn ưu ái những ai làm việc chăm chỉ. Giang Linh đã gặp Vũ, một người đàn ông xuất sắc không kém trong một buổi đào tạo, và hai người nhanh chóng yêu nhau, đến mức tính đến chuyện kết hôn.

Lúc đó Giang Linh có chút lo lắng. Dù gì Vũ cũng chưa từng kết hôn, cô sợ rằng bố mẹ anh không thích mình. Nhưng khi Vũ nói với bố mẹ về việc Giang Linh từng ly hôn, họ không hề bận tâm, còn bày tỏ rằng họ rất thích cô gái mạnh mẽ và chăm chỉ này.

Giang Linh một lần nữa bước vào hôn nhân. Không như lần trước, cô có một gia đình hạnh phúc và đầm ấm hơn, có người chồng thương yêu mình nhiều hơn.

Nhiều người tiêu cực nghĩ rằng phụ nữ lấy chồng rồi thì không nên chọn ly hôn. Thậm chí, có người còn dùng chính kinh nghiệm của mình để cảnh báo những người khác rằng phụ nữ ly hôn khó tìm được tổ ấm tốt, có tái hôn cũng không hạnh phúc.

Nghĩ như vậy là quá độc đoán. Đối với những người phụ nữ sau khi tái hôn vẫn không hạnh phúc, lý do phần nhiều do họ lặp lại những sai lầm tương tự trước kia, do họ đã không rút kinh nghiệm từ những cuộc hôn nhân thất bại, không nhận ra sai lầm của mình và chọn tái hôn chỉ vì cô đơn.

Trên thực tế, có rất nhiều phụ nữ, như Giang Linh, tìm được người bạn đời phù hợp hơn sau một cuộc hôn nhân thất bại, và cả hai đã chung tay vì nửa sau hạnh phúc của cuộc đời.

Vì vậy, phụ nữ đã ly hôn không nên cảm thấy tự ti, đừng nói là từ bỏ bản thân mà hãy giống như Giang Linh - chọn cách hoàn thiện bản thân khi chưa gặp được người phù hợp. Khi gặp được người phù hợp, hãy lấy hết can đảm và đón nhận lại tình yêu.

Khi bạn khoác lên mình một lớp vỏ cứng để ôm ai đó, bạn có thể cảm nhận được lớp vỏ cứng tương tự. Chỉ khi bạn tin tưởng vào tình yêu một lần nữa, mới có thể tìm thấy được tình yêu.