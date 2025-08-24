Theo chị dâu đi đánh ghen, tôi hoảng hốt khi tấm chăn được lật xuống

Chắc hiếm có gia đình nào giống như gia đình chồng tôi. Hai anh em trai lấy vợ cách nhau chỉ một tháng, rước hai nàng dâu về liên tục.

Chồng tôi và anh trai không hợp tính nhau, hay cãi cọ, trêu chọc nhau từ bé. Tôi với chị dâu thì khác, hợp nhau cả miếng ăn lẫn giấc ngủ. Chúng tôi thân nhau còn hơn chị em ruột. Ai nhìn vào cũng ước ao có mối quan hệ chị em dâu hòa hợp như chúng tôi.

Chị dâu đối xử với tôi rất tốt. Đến mẹ chồng còn ngạc nhiên khi thấy chị em tôi dính lấy nhau suốt ngày. Sáng chị dâu chở tôi đi làm cùng đường, chiều lại đèo nhau về, tranh thủ đi chợ luôn. Tối ríu rít cùng nhau nấu ăn, rửa bát, xong kéo nhau đi mua sắm, cà phê.

Nói chung là cuộc sống làm dâu của tôi hạnh phúc hơn rất nhiều khi có chị ở chung. Lúc tôi vui có chị chia sẻ, lúc buồn có chị ở bên, lúc tôi mất bình tĩnh có chị dâu khuyên giải. Hết tiền có chị cho vay, bầu bí nuôi con cũng có chị giúp đỡ. Số tôi quá may khi gặp được người chị dâu như vậy.

Đùng một cái, cách đây mấy hôm, chị dâu chạy về nhà khóc nức nở, bảo tôi rằng chồng chị cặp bồ. Tôi ngạc nhiên vì lâu nay, anh trai chồng luôn là người tốt bụng, hiền lành và rất quan tâm đến gia đình. Anh chưa bao giờ cãi cọ hay to tiếng với chị dâu, lại còn là ông bố gương mẫu.

Đi bắt gian hộ chị dâu, tôi lại tóm được chính chồng mình “ăn vụng” (Ảnh minh họa: TD).

Tôi thực sự không muốn tin là anh trai chồng ngoại tình. Nhưng chị dâu đã đưa cho tôi xem mấy bức ảnh do chính bạn chị chụp. Cả vóc dáng lẫn quần áo đều rất giống anh chồng, khoác tay một cô gái tóc nâu đi vào khách sạn.

Bức ảnh được chụp trước đó không lâu nên tôi giục chị dâu đi bắt gian ngay lập tức. Chị chần chừ không muốn đi bởi tính chị không phải người thích gây sự ầm ĩ. Tôi bảo chị rằng, riêng chuyện cặp bồ thì chẳng cần sợ hãi gì cả. Cứ đến bắt tận tay day tận trán, quay video các thứ làm bằng chứng rồi tính tiếp.

Chị em tôi giấu bố mẹ chồng, đến thẳng khách sạn để “đột kích”. Sau khi giải thích qua loa với nhân viên lễ tân, họ đồng ý cho chị em tôi nhận dạng người quen qua camera. Chị dâu xác nhận chồng mình qua chiếc áo khoác, thế là lễ tân đưa chúng tôi lên phòng gõ cửa.

Ngay khi cửa hé ra, chị em tôi nhào vào không để cho ai thoát. Tôi cầm sẵn điện thoại quay video, ghi rõ mặt “tiểu tam” đang mặc áo choàng tắm. Cô ta sợ hãi định vơ quần áo, túi xách chạy đi nhưng bị chị dâu chặn lại ở cửa. Lễ tân sợ chúng tôi xô xát nên đứng canh, tôi bảo họ làm chứng luôn cho tiện.

Sau đó, tôi nhanh nhẹn lật tấm chăn ra, vạch trần luôn hành vi ngoại tình sai trái của ông anh chồng. Thế nhưng, khi giật được cái chăn xuống, tôi choáng váng khi nhận ra khuôn mặt quen thuộc của… chồng mình.

Đang từ “diễn viên quần chúng”, tự dưng tôi được nhận vai chính luôn không cần thử vai. Cảm xúc của tôi thay đổi 180 độ, từ hùng hổ chuyển sang cáu giận, xông vào cầm gối quật chồng túi bụi.

Mất một lúc lâu, tôi mới bình tĩnh lại được. Hóa ra, chồng tôi mượn áo khoác của anh trai, khiến chị em tôi rơi vào tình huống nhầm lẫn. Nhưng thôi, chuyện ấy cũng chẳng có gì quan trọng. Vấn đề chính là tôi bắt quả tang chồng cặp bồ, khui ra bí mật động trời mà không ai ngờ tới.

Chị dâu khuyên tôi nên về nhà đóng cửa xử lý riêng với chồng. Tuy nhiên, tôi không nuốt trôi được cục tức. Chồng tôi lừa dối vợ quá giỏi, phản bội sau lưng một thời gian dài mà tôi không hay biết gì. “Tiểu tam” lại là em gái của một người bạn tôi quen biết nên chính tôi cũng nhức óc chưa biết phải làm sao.

Tôi mời bố mẹ chồng ra nói chuyện thẳng thắn. Chồng tôi biết sai nên quỳ sụp xuống, hứa không bao giờ tái phạm nữa. Bố mẹ chồng tôi sốc nặng, cứ ôm ngực kêu than đẻ nhầm đứa con trai mất nết.

Không muốn nhìn mặt chồng nên tôi xin phép ôm con về nhà ngoại mấy hôm. Bố mẹ chồng ngậm ngùi không biết nói sao, bảo tôi khi nào nghĩ thông thì quay về.

Cứ nhớ đến cảnh gian díu của chồng là tôi không ngủ được. Anh ấy mới phạm lỗi lần đầu nên tôi chưa nghĩ đến mức ly hôn ngay nhưng tha thứ cho chồng thì sợ lại “ngựa quen đường cũ”.

Giờ tôi mới hiểu cảm giác của những bà vợ bị chồng phản bội. Chiếc bát vỡ rồi, có gắn lại cũng sứt sẹo, phải không chị em?

Bạch Dương