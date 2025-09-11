Bị mẹ bỏ rơi 9 năm, tôi bất ngờ nhận tin nhắn lạ khi nổi tiếng trên mạng

Tôi năm nay 28 tuổi, là một streamer (người phát sóng trực tiếp). Mỗi ngày, tôi sẽ mở các phiên bán hàng trực tuyến theo lịch xếp sẵn, hoặc chơi trò chơi theo yêu cầu của người hâm mộ.

Tôi rất biết ơn công việc này vì nhờ nó, cuộc đời của tôi “lột xác”. Một đứa con gái không có bằng cấp, 19 tuổi đã một mình từ quê lên thành phố mưu sinh như tôi, thu nhập 30 triệu đồng/tháng quả thực là điều đáng mơ ước.

Tôi đã nỗ lực rất nhiều để có thành quả như bây giờ, cộng thêm một chút may mắn nữa. Nếu ngày đó, tôi không kiên trì đi phát tờ rơi xuyên trưa nắng ở trung tâm thương mại, chị chủ công ty đã không bao giờ nhìn thấy tôi.

Tôi không xinh đẹp, cao ráo nhưng gương mặt cũng ưa nhìn, lại có giọng nói nhẹ nhàng, dễ nghe. Chị chủ mời tôi thử đến phỏng vấn rồi cuộc đời tôi từ đó sang trang.

Sau khi nhận tôi vào làm, chị chủ biết hoàn cảnh của tôi nên càng tạo điều kiện giúp đỡ nhiều hơn. Bố mất khi tôi còn nhỏ, mẹ bỏ đi biệt tích khi tôi vừa tốt nghiệp cấp 3. Ông bà nội ngoại đều già yếu, không có điều kiện cho tôi học tiếp nên tôi phải vật lộn một mình để kiếm kế sinh nhai.

Mọi thứ khó khăn, vất vả hơn tôi tưởng rất nhiều. Khi còn sống ở quê, tôi có thể đi mót đủ thứ trái cây, rau củ linh tinh để ăn lúc đói bụng. Nhưng khi lên thành phố, muốn làm gì cũng phải có tiền. Chẳng ai cho tôi 10.000 đồng mua bắp ngô hay cái bánh bao, từng đồng tôi đều phải tự kiếm.

Thế nên, sau nhiều năm cố gắng cày cuốc không ngừng nghỉ, tôi đã khóc khi nhìn con số tiết kiệm trong tài khoản của mình. Tôi đủ khả năng chuyển từ phòng trọ dột nát vài trăm nghìn đồng lên chiếc phòng gác xép có ban công rộng rãi.

Mỗi tháng, tôi gửi biếu ông bà nội ngoại mỗi bên một khoản để báo đáp công ơn họ nuôi dưỡng tôi lớn khôn.

Hiện tại, tôi có bạn trai. Anh ấy là đồng nghiệp chung công ty, lớn hơn tôi hai tuổi. Tôi tự ti với hoàn cảnh của mình nên không dám tính chuyện xa xôi nhưng bạn trai thì có vẻ nghiêm túc.

Chúng tôi bên nhau cũng được 4 năm rồi. Quãng đường không dài, không ngắn, đủ để tôi xóa đi sự tự ti và cảm nhận được sự chân thành của bạn trai.

Nhờ công việc phát sóng trực tiếp thường xuyên trên mạng, tôi có lượng người hâm mộ khá đông đảo. Các tài khoản mạng xã hội của tôi đều có lượt theo dõi và tương tác cao. Gần đây, tôi có vài video giới thiệu quán cà phê đạt triệu lượt xem, được dân mạng chia sẻ rần rần.

Tôi rất vui vì thành tích đó bởi nó giúp tôi có cơ hội kiếm được nhiều tiền hơn. Mua nhà giờ hơi xa vời nên tôi ước mơ góp đủ tiền để mua được chiếc ô tô nhỏ, đủ che mưa nắng và thực hiện ước mơ đi xuyên Việt.

Tuy nhiên, điều tôi không ngờ nhất chính là mấy video đó đã khiến một chuyện lạ xảy ra. Chiều qua, khi đang ngồi bán hàng trực tuyến như mọi khi, tôi nhận được tin nhắn từ tài khoản lạ. Người này tự xưng là mẹ ruột của tôi và bà ấy muốn hẹn gặp tôi trực tiếp.

Sau khi được bạn trai động viên, tôi vượt qua áp lực tâm lý để gặp người mẹ đã bỏ rơi mình gần chục năm. Bà ấy đon đả cười nói với tôi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Tuy nhiên, suốt buổi ngồi cà phê, bà ấy chỉ hỏi tôi làm ở đâu, lương bao nhiêu, có cao không, tiền quy ra tiết kiệm hay mua vàng…

Mẹ chẳng hỏi thăm tôi nửa lời. Bà không hề xin lỗi vì đã bỏ tôi bơ vơ mà chỉ quan tâm đến vật chất. Tôi hỏi thẳng mục đích mẹ tìm con làm gì, bà thản nhiên nói cần tiền đầu tư này nọ, thấy tôi nổi tiếng trên mạng nên nghĩ tôi đã giàu có.

Mẹ muốn tôi đưa cho bà 500 triệu đồng, coi như báo hiếu công sinh thành. Tôi cười chua xót, hỏi ngược lại rằng những năm qua, bà đã làm gì cho tôi?

Từ lúc bố mất, mẹ không hề quan tâm đến tôi chút nào. Bà cứ đi biền biệt khiến làng xóm đồn đại đủ điều không hay. Mẹ chẳng nuôi tôi ngày nào, tất cả đều là ông bà nội ngoại lo cho tôi hết.

Lúc con gái khổ cực thì chẳng thấy mẹ đâu. Giờ tôi mới gom góp được chút cho cuộc sống tốt hơn, bà lại tới đòi tiền. Thật sự tôi chẳng hiểu mẹ mình có biết xấu hổ không nữa?

Quá khó chịu nên tôi đã bỏ về. Mẹ vẫn liên tục nhắn tin làm phiền. Tôi không trả lời, bà chửi mắng tôi là đứa bất hiếu.

Bạn trai thấy tôi buồn khóc thì bảo chặn số mẹ đi. Nhưng bà ấy là người sinh ra tôi, bao năm mới liên lạc lại, tôi không đủ dũng cảm để làm điều đó.

Tôi có nên tha thứ cho mẹ không?

