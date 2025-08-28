Bị đồng nghiệp nữ tán tỉnh công khai, tôi sốc khi phát hiện bí mật phía sau

Ngày đầu tiên đi làm, tôi đã chuẩn bị tâm lý chỉ để lo công việc: Làm quen với môi trường mới, gặp gỡ đồng nghiệp, tìm cách hòa nhập. Thế nhưng, chính hôm ấy lại xảy ra chuyện khiến tôi không thể tin nổi. Đó là một cú sốc đúng nghĩa, biến ngày đầu tiên ấy thành ký ức vừa ngọt ngào, vừa đầy rắc rối.

Tôi tên Hưng, 24 tuổi, mới ra trường. Vốn dĩ, tôi không phải người nổi bật, càng không có kinh nghiệm yêu đương. Trong suốt 4 năm đại học, tôi chưa từng có mối tình nào thực sự nghiêm túc.

Vì vậy, sáng đầu tiên đi làm, tôi chỉ hồi hộp nghĩ đến việc liệu mình có làm tốt, có bị sếp mắng hay không? Tôi hoàn toàn không chuẩn bị tinh thần để đối diện với chuyện tình cảm “trái khoáy” đến thế.

Ngồi chưa ấm chỗ, tôi đã được giới thiệu với đồng nghiệp mới. Và rồi cô gái ấy xuất hiện. Mai là nhân viên kỳ cựu của phòng, hơn tôi hai tuổi, nổi bật với dáng vẻ tự tin, sắc sảo.

Ngay khoảnh khắc ánh mắt cô dừng lại nơi tôi, tôi đã cảm thấy có gì đó khác lạ. Mai mỉm cười, hỏi tôi vài câu xã giao, giọng nói nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa sự chủ động khó cưỡng.

Ngày đầu đi làm, tôi chưa kịp làm quen công việc đã bị cuốn vào vòng xoáy tình cảm công sở (Ảnh minh hoạ: TD).

Ban đầu, tôi nghĩ đó chỉ là phép lịch sự của một đồng nghiệp lâu năm dành cho lính mới. Nhưng không, suốt buổi sáng, cô ấy liên tục tìm cớ lại gần tôi: Khi thì chỉ cách sắp xếp hồ sơ, lúc thì hỏi tôi có thích cà phê không rồi ghé sát vào để chỉ những thao tác nhỏ xíu trên máy tính. Tôi vừa ngượng, vừa lo, sợ đồng nghiệp khác hiểu lầm.

Đến giờ nghỉ trưa, sự việc trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Mai bất ngờ rủ tôi đi ăn riêng.

Tôi chưa kịp đồng ý, cô đã khoác tay tôi, kéo đi trước bao ánh mắt xì xào của cả phòng. Tim tôi đập thình thịch. Thật sự, đó là lần đầu tiên tôi được một người con gái công khai “quan tâm” đến mức ấy, lại ngay trong ngày đầu tiên đi làm.

Tại quán ăn, Mai thẳng thắn: “Em thấy anh dễ thương ngay từ cái nhìn đầu tiên”. Tôi chết lặng, chẳng tin nổi tai mình.

Cả đời tôi chưa từng được tỏ tình trực diện như thế. Mai tiếp tục nói rằng, cô ấy bị cuốn hút bởi sự hiền lành, ngại ngùng của tôi - điều mà cô ấy cho là “không thể tìm thấy ở đàn ông công sở”. Tôi vừa bối rối, vừa có chút tự hào. Ai mà chẳng thích được một cô gái xinh đẹp chú ý?

Thế nhưng, niềm vui chưa kịp trọn vẹn, một cú sốc khác lại ập đến. Chiều hôm đó, trong lúc trò chuyện với mấy đồng nghiệp cũ, tôi mới biết một sự thật động trời: Mai… đã có người yêu.

Có người còn nói nhỏ rằng, cô ấy từng khoe nhẫn đính hôn và chỉ chờ ngày cưới. Tin ấy khiến tôi chết lặng. Tôi không dám tin một cô gái đã gắn bó với người khác lại có thể công khai bày tỏ tình cảm với tôi, còn đường hoàng giữa chốn công sở.

Những lời xì xào xung quanh tôi dần trở nên nặng nề hơn. Có người bảo tôi may mắn, được “hoa khôi công ty” để mắt. Nhưng cũng có không ít đồng nghiệp cảnh báo: Mai vốn nổi tiếng lắm chiêu, từng khiến vài anh đồng nghiệp rơi vào cảnh rắc rối tình cảm, thậm chí có người vì quá áp lực mà phải xin nghỉ việc.

Tối đó về nhà, tôi nằm trằn trọc. Tôi không biết mình nên vui hay nên lo? Được một cô gái xinh đẹp, nổi bật tán tỉnh, đó là điều mà nhiều chàng trai mơ ước.

Nhưng cô ấy lại đang trong một mối quan hệ khác. Liệu tôi có nên bước vào vòng xoáy ấy, hay nên dứt khoát tránh xa? Tôi nghĩ đến bạn trai của Mai - một người không hề hay biết vợ sắp cưới đang “thả thính” đồng nghiệp mới.

Tôi kể lại chuyện này với bạn thân. Cậu ấy cười phá lên: “Cậu đúng là sống như phim. Nhưng coi chừng, cậu mà dính vào thì không thoát được đâu”.

Tôi nghe mà lạnh gáy. Trong đầu tôi cứ vang lên câu hỏi: Mai thực sự coi tôi là ai? Một đồng nghiệp, một trò tiêu khiển hay một “kẻ thứ ba” mà chính tôi cũng không hề muốn trở thành?

Ngày hôm sau đi làm, Mai vẫn tươi cười, vẫn công khai thân thiết với tôi như chẳng có gì xảy ra. Đồng nghiệp nhìn tôi bằng ánh mắt lạ lẫm hơn bao giờ hết.

Tôi ngồi trước màn hình máy tính mà tay run lên, không biết nên hành xử ra sao? Một phần trong tôi thấy xao động trước sự quan tâm đầy cuốn hút của Mai. Nhưng một phần khác lại dấy lên nỗi sợ hãi: Sợ mình bị biến thành kẻ phá hoại, sợ mất cả sự nghiệp ngay khi vừa bắt đầu.

Tôi không biết tương lai rồi sẽ thế nào? Liệu đây có phải là một giấc mơ ngọt ngào hay là cơn ác mộng ngay những ngày đầu chập chững bước vào đời?

Tôi chỉ chắc một điều: Ngày đầu tiên đi làm của tôi đã trở thành một ký ức vừa khó tin, vừa đầy tranh cãi. Và tôi vẫn chưa dám trả lời câu hỏi lớn nhất trong đầu: Tôi sẽ chọn lùi lại an toàn, hay liều bước vào cuộc chơi tình ái đầy rủi ro ngay giữa chốn công sở?