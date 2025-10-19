Bạn trai bất ngờ đặt ra "quy tắc tiền bạc", tôi sợ đến mức không dám cưới

Tôi và anh ở cùng quê. Chúng tôi quen nhau trong một buổi họp đồng hương ở thành phố rồi dần dần gắn bó. Anh là người hiền lành, điềm đạm, ít nói nhưng luôn quan tâm đến người khác theo cách rất tinh tế.

Trong suốt hơn hai năm yêu nhau, tôi chưa từng thấy anh nổi giận hay to tiếng. Anh luôn là người đứng sau, sẵn sàng giúp đỡ tôi từ những chuyện nhỏ nhặt nhất.

Nhiều người nói tôi thật may mắn vì gặp được người đàn ông biết quan tâm, lo lắng cho tương lai, không sa đà vào những thú vui phù phiếm. Tôi cũng từng nghĩ mình sẽ chẳng phải băn khoăn gì cho đến khi anh chủ động nói về chuyện tiền bạc, cách quản lý tài chính trong hôn nhân.

Tôi muốn được tin tưởng, được cùng anh gánh vác mọi chuyện trong hôn nhân (Ảnh minh họa: Weibo).

Hôm ấy, anh bảo: “Sau này nếu cưới, mỗi tháng anh sẽ đưa em một khoản cố định để lo sinh hoạt. Phần còn lại, anh giữ để chi cho những việc lớn hơn như đầu tư, tiết kiệm, phòng khi ốm đau hay có việc đột xuất”.

Tôi lặng đi vài giây. Tôi bỗng thấy mình không được tin tưởng. Anh phân chia mọi thứ rành rọt, rõ ràng, giống như một bản hợp đồng được soạn sẵn từ trước. Tôi không dám hỏi anh rằng: Liệu tôi có được tham gia vào những “quyết định lớn hơn” không?

Từ hôm đó, trong lòng tôi có không ít nỗi băn khoăn, trăn trở. Tôi hiểu anh là người chu đáo, không muốn để cuộc sống sau này rơi vào cảnh túng thiếu. Nhưng cũng chính sự chặt chẽ ấy khiến tôi lo lắng. Tôi sợ một ngày nào đó, tình yêu của chúng tôi sẽ bị nguội lạnh bởi những con số.

Tôi chia sẻ những suy nghĩ của mình cho bạn bè, một số đồng nghiệp đã có gia đình. Ai nghe chuyện cũng chia sẻ ấn tượng không tốt về bạn trai tôi, nói rằng anh thiếu tế nhị, không tin tưởng vào người yêu.

Sau khi kết hôn, mỗi gia đình có cách quản lý tài chính riêng. Có gia đình vợ làm "tay hòm chìa khóa", có gia đình chồng quản lý chính, song cũng có trường hợp tiền ai nấy tiêu.

Tuy nhiên, đa phần họ đều bàn bạc về vấn đề này sau khi cưới và tôn trọng quyết định của người vợ. Hiếm thấy trường hợp nào mà nói rõ ràng quan điểm trước hôn nhân như bạn trai tôi.

Tôi có công việc riêng, đủ để đảm bảo cho cuộc sống của mình. Song cuộc sống luôn có những thay đổi bất ngờ. Nếu một ngày trong hôn nhân, tôi bị thất nghiệp, ốm đau hay nghỉ thai sản thì sao?

Tôi không muốn mình trở thành người phụ nữ phải “xin” tiền chồng mỗi khi cần mua món đồ nhỏ, cũng không muốn mọi kế hoạch của gia đình chỉ xoay quanh những phép tính cân đo. Tôi muốn được tin tưởng, được cùng anh gánh vác, chứ không chỉ nhận về một khoản chi tiêu cố định hàng tháng.

Nhưng rồi tôi lại tự hỏi: Liệu có phải tôi quá nhạy cảm không? Một người đàn ông biết lo xa, biết tiết kiệm chẳng phải là điều tốt hay sao?

Tôi từng chứng kiến không ít cặp vợ chồng đổ vỡ chỉ vì tài chính thiếu minh bạch, vì người chồng phung phí, người vợ chi tiêu không kiểm soát. Có lẽ, anh chỉ muốn tránh điều đó.

Dẫu vậy, giữa lý trí và cảm xúc vẫn có một khoảng cách. Tôi yêu anh, điều đó không thay đổi. Nhưng nghĩ đến tương lai, tôi vẫn thấy lòng mình chênh vênh. Một người đàn ông có thể tốt, có thể yêu thương nhưng nếu quá rạch ròi trong mọi thứ, liệu có khiến hạnh phúc trở nên ngột ngạt?