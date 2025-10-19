Cầm nhầm điện thoại của mẹ chồng, tôi ấm ức nhận ra mình không phải con dâu

Tôi lập gia đình cách đây 4 năm với người đàn ông từng một lần đổ vỡ. Ai nghĩ sao cũng được, tôi đã quá quen với những lời phán xét cay nghiệt của thiên hạ.

Hầu hết mọi người đều chê tôi ngu ngốc. Họ cười sau lưng rằng, tôi đui mù nên mới đâm đầu vào gã đàn ông ly hôn vợ. Nhưng họ đâu biết anh thực sự tốt với tôi và nguyên nhân anh chia tay vợ cũ là vì bị “cắm sừng”.

Tôi và chồng từng là bạn lâu năm nên tôi biết rõ mọi biến cố trong cuộc đời anh ấy từ năm 17 tuổi. Tôi luôn giữ khoảng cách với anh. Sau khi anh ly hôn, chúng tôi mới có cơ hội tìm hiểu nhiều hơn, dần có cảm tình với nhau rồi về chung một nhà.

Chúng tôi chỉ đăng ký kết hôn chứ chưa tổ chức đám cưới. Một phần vì tôi dính bầu, phần khác vì bố mẹ chồng không thực sự đón chào tôi về làm dâu mới.

Lúc chồng đưa tôi về ra mắt, bố mẹ anh đã tỏ vẻ không vui vì tôi xuất thân bình thường. Trong khi đó, vợ cũ của chồng tôi giàu lắm. Nói đúng ra là bố mẹ chị ta giàu, khiến bố mẹ chồng tôi luôn cảm thấy sĩ diện khi được kết thông gia.

Tôi vẫn nhớ ánh mắt khinh thường của mẹ chồng khi hỏi tôi làm công việc gì. Bà còn so sánh tôi với con dâu cũ, nói tôi không bằng một góc của chị ta.

Tôi thất vọng khi chồng im lặng bao che cho bí mật của mẹ chồng (Ảnh minh họa: Sina).

Lúc tôi mang bầu, mẹ chồng bắt đầu mềm mỏng hơn một chút. Tôi tưởng bà đã mở lòng đón nhận tôi. Nhưng ngày tôi mang giấy siêu âm về thông báo chửa con gái, mẹ chồng liền quay ngoắt đi luôn. Bà cố ý nói tôi vô tích sự, không đẻ được quý tử như con dâu cũ của bà.

Khi con tôi được hơn một tuổi, bên nhà tôi bắt đầu giục làm đám cưới cho danh chính ngôn thuận. Bố mẹ tôi không chê con rể đã qua một đời vợ nhưng phía nhà chồng tôi cứ kiếm cớ trì hoãn. Nào là kinh tế khó khăn, vàng lên giá, nào là bố chồng ốm đau liên miên, không tiện có hỷ sự. Tôi cũng đành ngậm bồ hòn cho đỡ sóng gió.

Tôi cứ nghĩ nếu mình cư xử chân thành thì bố mẹ chồng sẽ dần thay đổi thái độ. Nhưng không, cứ bình thường được một thời gian là họ lại kiếm cớ gì đó trách mắng tôi thậm tệ. Con tôi cũng bị ông bà bỏ bê, chê bé không có nét gì giống nhà nội.

Ông bà gần như coi mẹ con tôi là người dưng sống chung nhà. Cơm nước ăn riêng, tôi gửi tiền sinh hoạt phí thì mẹ chồng không thèm đếm xỉa. Quần áo, sữa bỉm, đồ chơi cho cháu, ông bà cũng chưa mua tặng bao giờ.

Biết không thể hòa hợp được với bố mẹ chồng, tôi đành bảo chồng chuyển ra ngoài ở riêng. Anh thương vợ con nên kiếm cớ dọn đi chỗ khác, sợ tôi tủi thân quá lại nghĩ quẩn.

Bẵng đi một thời gian, tự dưng nay mẹ chồng gọi tôi sang nhà, bảo đem hoa quả về cho cháu ăn. Tôi mừng lắm, tưởng ông bà nhớ cháu nên đón con bé chạy sang ngay.

Tiếc là tôi lại "tưởng bở" thêm lần nữa. Mẹ con tôi đến chẳng được uống miếng nước nào, lại còn bị ném cho túi xoài héo quắt rồi đuổi khéo về luôn.

Trên đường về, con tôi cứ hỏi sao bà nội không chơi với con. Thương bé lắm mà chẳng biết đáp sao, tôi định nhắn tin bảo chồng về sớm đưa con đi chơi thì phát hiện tôi cầm nhầm điện thoại của mẹ chồng. Bà dùng chiếc màu trắng giống của tôi, để trên bàn phòng khách nên tôi mới sơ ý.

Đang tính quay xe đem trả điện thoại, tôi thấy có tin nhắn đến. Mẹ chồng cài phông chữ khá to, màn hình cảm ứng không cài mật khẩu nên tôi chạm nhẹ đã mở ra luôn.

Đó là tin nhắn do vợ cũ của chồng tôi gửi. Tôi bất ngờ khi phát hiện chị ta rất thân thiết với mẹ chồng cũ, vẫn nhắn tin nói chuyện suốt ngày. Và hôm nay, chị ta gửi tin báo học phí của con trai, nhắc mẹ chồng tôi đưa tiền để đóng.

Mọi người biết bao nhiêu không? Hơn 22 triệu đồng tiền học phí cho một kỳ ở trường tiểu học nổi tiếng. Mẹ chồng chưa từng cho con tôi đồng quà, tấm bánh tử tế nào nhưng lại chu cấp cả đống tiền cho cháu trai riêng. Trong khi đó, con dâu cũ của bà giàu có nhưng vẫn xin 22 triệu đồng.

Tôi liền gọi điện hỏi thẳng chồng về vụ học phí. Anh ấy thừa nhận là biết, khiến tôi thất vọng vô cùng. Tôi không ấm ức chuyện nhà anh gửi tiền nuôi đứa trẻ kia, vì đó là trách nhiệm họ nên làm. Nhưng tại sao mẹ chồng lại phân biệt đối xử với con tôi?

Cùng là cháu nội, đứa bị ghẻ lạnh từ lúc chưa lọt lòng, đứa thì sướng như hoàng tử. Con tôi học trường công, cả năm chỉ đóng vài triệu bạc, còn không bằng một nửa con số 22 triệu đồng kia. Chồng tôi im lặng, mặc kệ cho mẹ anh đối xử bất công với chính con gái mình.

Tôi còn chưa một lần mặc váy cưới, vậy mà cứ cắn răng chịu đựng thiệt thòi suốt mấy năm trời. Chồng tôi khá tốt nhưng anh ấy quá nhu nhược.

Sau này con tôi lớn lên, nhỡ biết chuyện, chắc bé sẽ tổn thương lắm. Tôi có nên cắt đứt hoàn toàn với bên nội từ bây giờ để con tôi được sống hạnh phúc hơn không?

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.

Bạch Dương