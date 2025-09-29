Đưa mẹ xem ảnh bạn trai, tôi ngã ngửa khi biết sự thật nhà anh ở đâu

Đợt cuối tháng 5, trong một lần "say quắc cần câu", tôi đã để quên điện thoại ở cửa hàng tiện lợi. Phong nhặt được chiếc điện thoại đó. Anh ấy tìm cách trả lại cho tôi nhưng tôi lại nghĩ anh là gã móc trộm.

Sau pha hiểu lầm hài hước đó, tôi và Phong bắt đầu quen nhau. Anh chủ động tán tỉnh trước nhưng tôi chưa chính thức nhận lời làm bạn gái anh.

Lúc mới tìm hiểu, Phong bảo anh làm nhân viên thiết kế đồ hoạ ở một công ty công nghệ. Tôi chẳng nghi ngờ gì vì anh ăn mặc khá giản dị, đồ đạc cá nhân cũng không có gì xa xỉ.

Phong dùng hai điện thoại nhưng cái thì vỡ màn, cái thì tróc vỏ. Đúng là lương 7 triệu đồng như tôi nên mới dùng đồ kiểu đấy.

Phong nói, anh là con một, sống một mình ở thành phố, bố mẹ ở xa nên anh thuê trọ. Một mình anh tự lo mọi thứ trong cuộc sống, không dựa dẫm vào ai.

Nghĩ Phong thuộc tầng lớp bình dân giống mình nên tôi khá cởi mở. Chúng tôi hẹn hò xem phim, lượn hồ Tây cà phê đến sáng, cuối tuần cùng nhau vi vu khám phá chỗ nọ, chỗ kia quanh Hà Nội.

Thi thoảng, Phong tặng tôi những món quà nhỏ xinh hoặc bó hoa nhỏ khi đón tôi đi lượn phố. Anh ấy vui tính, thông minh và tâm lý, khiến tôi càng lúc càng thấy cuốn hút.

Tôi ngỡ ngàng khi phát hiện yêu trúng bạn trai đại gia (Ảnh minh họa: Naver).

Trong lần tỏ tình đầu tiên, Phong hứa sẽ chăm sóc tốt cho tôi, mua những thứ tôi thích, làm những điều tôi muốn. Tôi trêu anh: "Lương anh 7 triệu đồng thì làm sao chiều em như công chúa được?". Phong nói chỉ cần tôi thích là được, miễn trong khả năng thì anh đáp ứng hết.

Tôi đòi điện thoại mới giá hơn 40 triệu đồng, Phong nhíu mày bảo đợi vài tuần, anh sẽ đưa cho tôi. Tôi nói ước đi Maldives tắm biển, ăn sáng ở Thượng Hải, ăn tối ở ngôi làng cổ tích bên Phần Lan. Phong suy nghĩ một lúc, bảo tôi đợi anh xong hết công việc tháng này rồi cuối năm sẽ sắp xếp đi một chuyến.

Cái gì Phong cũng trì hoãn khiến tôi cười thầm trong bụng, nghĩ anh chàng này “chém gió” quá đà rồi. Tôi xác định đùa vui một chút nên không để tâm. Vả lại, tôi không yêu Phong vì mục đích “đào mỏ”.

Gần đây, tôi cảm giác Phong giấu mình điều gì đó. Tôi nghi anh ấy "bắt cá nhiều tay", lén tâm sự với những cô gái khác. Tuy nhiên, chính Phong đã nhận ra nỗi lo của tôi và chủ động đưa điện thoại cho tôi tự xem xét.

Mấy lần tôi kiếm cớ đòi qua nhà Phong chơi, muốn nấu ăn cho anh, mua cây cối trang trí nhà cửa, Phong đều từ chối khéo, chở tôi đi chơi chỗ nọ, chỗ kia, đi ăn hàng, mua sắm. Thậm chí, anh còn thuê hẳn phòng nghỉ riêng sang chảnh bên ngoài để qua đêm, ngắm bình minh với tôi.

Thấy bạn trai giấu giếm nhiều thứ nên tôi bắt đầu khó chịu. Tôi hỏi anh bao nuôi “bé đường” nào ở nhà hay sao mà không cho tôi qua? Hay là anh có vợ con rồi nhưng lừa tôi? Phong bảo, nhà anh xấu xí, bừa bộn nên ngại không dám để tôi vào, chứ anh cam đoan không làm gì có lỗi với tôi.

Phong đẹp trai, tốt bụng nhưng để yêu đương xa hơn, tôi thấy cấn cấn. Tôi cứ có cảm giác anh ấy không chân thật, cuộc sống có quá nhiều góc khuất. Tôi hỏi tên công ty đang làm, anh ấy quanh co không nói cụ thể. Tôi ngỏ ý muốn về quê anh chơi, ra mắt phụ huynh, anh bảo sau này có dịp sẽ về.

Trong lòng tôi nhen nhóm ý định chấm dứt với Phong vì tôi nghĩ, anh ấy đang “phông bạt” để lừa gạt tình cảm. Tôi liền tìm mẹ để tâm sự, nhờ mẹ tư vấn xem có nên cho Phong cơ hội hay không?

Mẹ bảo muốn xem ảnh mặt Phong, tôi liền đưa cho mẹ xem. Không ngờ, mẹ tiết lộ một thông tin khiến tôi ngã ngửa.

Mẹ nói, anh ấy chính là cậu chủ của căn hộ nơi mẹ đang làm quản gia kiêm nấu ăn. Anh ở một mình, nuôi hai con chó, 3 con mèo. Phong thực sự rất giàu, là giám đốc xịn, chứ không hề "phông bạt" lừa đảo.

Tôi lại hiểu nhầm Phong thêm lần nữa. Anh ấy đúng là giấu tôi nhiều chuyện nhưng thứ Phong giấu là gia thế thật của mình.

Tuy nhiên, biết sự thật, tôi lại càng buồn hơn. Cả đêm, trong đầu tôi cứ quẩn quanh những câu hỏi. Phong sợ khoe giàu, tôi sẽ lợi dụng anh ấy sao? Hay biết bạn trai giàu, tôi sẽ dựa dẫm anh ấy, lừa anh để làm dâu hào môn?

Mẹ tôi bảo Phong là người giản dị nên chắc anh ấy không nói mình giàu vì ngại. Có khi nào trong lúc tôi đang nghi ngờ Phong, anh ấy cũng đang thăm dò tôi không?

Yêu trai nghèo thì khổ, mà sao vớ trúng trai giàu, tôi cũng lo lắng thế này? Mọi người cho tôi lời khuyên với.

Bạch Dương