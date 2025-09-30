Chỉ vì 200 triệu đồng, tôi chưa cưới đã ấm ức trở thành gái một đời chồng

Đến tận bây giờ, tôi vẫn chưa hết sốc, không thể tin nổi là mọi chuyện lại đến chóng vánh như vậy. Tôi và anh yêu nhau hơn 4 năm, đáng ra phải cưới từ năm ngoái nhưng cả hai bên gia đình đi xem đều nói năm nay mới được tuổi.

Hai đứa trước giờ có để ý gì đâu, bố mẹ bảo sao thì gật gù đồng ý. Vì yêu đủ lâu và quá hiểu nhau nên chúng tôi quyết định đi đăng ký kết hôn trước, chỉ chờ ngày làm đám cưới cho đúng phong tục.

Chờ gần một năm cũng sắp đến ngày cưới, mẹ tôi bảo gọi anh qua nhà ăn cơm nói chuyện. Trước đó, mẹ nói rằng, gia đình sẽ yêu cầu tiền thách cưới là 200 triệu đồng.

5 năm trước, chị gái tôi cũng được nhà anh rể đưa cho 100 triệu đồng. Giờ chi phí, vật giá leo thang, số tiền ấy tôi thấy cũng hợp lý với khoản thu nhập hiện tại của người yêu. Sau đó, bố mẹ tôi sẽ sắp xếp lại cho hai vợ chồng, chẳng mất đi đâu cả.

Chỉ vì 200 triệu đồng mà chồng tương lai khiến cả gia đình tôi thất vọng (Ảnh minh họa: iStock).

Khi nghe đến chuyện thách cưới, bạn trai tôi tỏ thái độ không đồng ý trước mắt cả nhà. Lúc đó, mẹ tôi hơi giận. Anh thẳng thừng đáp lại: “Cháu muốn cưới vợ chứ không phải bỏ tiền ra để mua một cô vợ về cho bố mẹ”.

Anh bảo rằng ngày trước, hai chị gái của anh cưới, bố mẹ anh không hề đòi hỏi gì, đằng trai chỉ bỏ 5-10 triệu đồng cho đủ thủ tục. Không khí trở nên căng thẳng, anh lạnh lùng quay sang hỏi tôi: ''Ý em thế nào?''.

“Em thấy hợp lý mà. Bố mẹ nuôi em bao nhiêu năm, đầu tư cho em học hành, bằng cấp, công việc tử tế. Giờ con gái lấy chồng có chút tiền thách cưới, sao anh phải khó khăn vậy?”, tôi bình thản đáp lại.

Nghe xong, người yêu tôi xin phép về nhà. Tối đó, anh gọi điện và nói cho tôi một ngày để suy nghĩ. Nếu nhà tôi vẫn đòi tiền thách cưới thì sẽ hủy hôn lễ.

Tôi thấy vừa buồn, vừa nực cười. Với tôi, 200 triệu đồng là còn ít. Nếu tôi có con gái thì nhà trai phải lo nhà cửa, xe cộ đầy đủ tôi mới đồng ý gả con cho.

Hành động và lời nói đó của bạn trai đã chạm vào lòng tự ái của tôi. Huỷ cưới cũng được vì tôi thấy anh đang xem nhẹ cuộc hôn nhân này, không tôn trọng tôi và gia đình. Ai chẳng biết đàn ông chỉ chi tiền ở nơi họ để tâm.

Mấy ngày sau đó, chúng tôi như cắt đứt mọi liên lạc. Bố mẹ hỏi, tôi chỉ biết kiếm lý do né tránh. Vì quá tức giận, mẹ tôi đã gọi điện thẳng cho anh. Anh nói đúng một câu: “Chúng con thống nhất huỷ hôn”.

Mẹ tôi vốn là người nóng tính, to tiếng một lúc lâu với anh, yêu cầu qua nhà nói chuyện nhưng anh không chịu.

Nghĩ rằng “còn nước còn tát”, tôi hạ mình sang nhà chờ anh đi tiếp khách về để thuyết phục. Tôi đề nghị 200 triệu đồng chia đôi, mỗi người lo một nửa. Anh không cần suy nghĩ nhiều, dứt khoát nói: “Không bao giờ. Huỷ là huỷ”.

Anh gia trưởng, nói là làm, không để ý đến chuyện cả hai đã đăng ký kết hôn. Từ đó, anh liên tục tra tấn tôi bằng tin nhắn và những cuộc gọi ép ra toà để ly hôn.

Tôi suy sụp hoàn toàn. Hoá ra, 4 năm yêu nhau không thể đổi lấy 200 triệu thách cưới. Đàn ông mà không lo được tiền cho vợ tương lai thì tốt nhất nên ở vậy, độc thân cả đời.

Hôm nay, tôi nhận được tin anh đơn phương ly hôn. Tôi chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ vì một lý do bé xíu mà chồng tương lai tặng cho tôi một quyết định động trời.

Sinh ra là con gái đã phải chịu bao thiệt thòi, giờ còn bị gán mác là gái một đời chồng khi chưa làm vợ, làm dâu nổi một ngày thì liệu còn ai muốn lấy tôi nữa?