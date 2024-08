Bạn cũ của vợ đến nhà, hé lộ bí mật đằng sau tên con trai tôi

Vợ chồng tôi cưới nhau đã 12 năm, công việc ổn định, con cái "có nếp, có tẻ". Tôi không có chức tước, địa vị gì nhưng nhờ chuyên môn tốt nên thu nhập rất ổn, vợ tôi là giáo viên trung học.

Trong con mắt mọi người, gia đình tôi được coi là gia đình hình mẫu, vợ chồng thương yêu hòa thuận, con cái ngoan ngoãn, giỏi giang. Bản thân tôi cũng chưa từng có điều gì để chê trách vợ. Ngoài việc ít nói, cô ấy tháo vát, đảm đang, đối nội, đối ngoại đều vô cùng chu đáo.

Tôi và vợ gặp nhau khi đã chín chắn, trưởng thành và đều không phải là mối tình đầu của nhau. Cả hai chỉ nói thế thôi, còn trước đây từng yêu ai, vì sao chia tay, đậm nhạt thế nào đều không kể. Tôi vốn nghĩ dù thế nào, tất cả cũng đều là chuyện của quá khứ, biết cũng chẳng để làm gì, có khi còn không thoải mái.

Thật khó chịu khi mỗi lần gọi tên con trai, tôi đều nghĩ đến người yêu cũ của vợ (Ảnh minh họa: Freepik).

Tôi chẳng mong ước gì nhiều, chỉ cần vợ chồng cứ yêu thương nhau, chăm lo cho các con đủ đầy, cùng nhau xây dựng và vun đắp cho tổ ấm.

Nhưng có một chuyện không ngờ đã xảy ra. Chuyện này nếu nói to thì không to, nhỏ thì cũng không nhỏ, ít nhất là với tôi. Nó làm tôi khó chịu, bức bối suốt mấy ngày vừa qua, không thể gạt ra khỏi đầu được.

Chuyện là đợt vừa rồi, nhóm bạn đại học của vợ vào Vũng Tàu du lịch, trong nhóm ấy có 3 nữ, một nam. Tôi bảo vợ, bạn bè mỗi người một nơi không dễ gì gặp lại. Nhà mình rộng rãi, tiện thể mời các bạn ghé chơi ăn một bữa cơm hội ngộ, sau đó cùng đi cà phê cho vui.

Cuộc gặp gỡ diễn ra rất vui vẻ, thân tình. Với tư cách chủ nhà, tôi đã tiếp đãi bạn học của vợ với thái độ nhiệt tình, cởi mở nhất có thể. Tôi quả thật không hề biết, người đàn ông trong nhóm ấy là bạn trai cũ của vợ tôi.

Mãi đến hai hôm sau, tôi vô tình đọc được tin nhắn Zalo của vợ khi máy tính của cô ấy để trong phòng. Vợ tôi đang soạn bài nhưng kêu mỏi người nên ra ngoài đi bộ. Cứ một lúc lại thấy tin nhắn hiện trên màn hình, tôi nhấp chuột thử vào xem vợ đang trò chuyện với ai.

Vừa mở Zalo ra, tôi thấy hình đại diện là anh bạn cùng đến nhà chơi hai hôm trước. Hóa ra, cô ấy đang trò chuyện với bạn học cũ. Tôi định tắt đi nhưng ánh mắt lại vô tình chạm vào câu hỏi của người kia nhắn: "Em đặt tên con trai em giống tên anh à?".

Vợ tôi trả lời: "Vâng, vì tên anh rất đẹp. Em đặt tên thằng bé giống anh vì luôn hy vọng sau này, con trai mình cũng sẽ thông minh, học giỏi, đẹp trai và tình cảm giống như anh".

Mặt tôi nóng bừng lên, miệng bỗng trở nên khô khốc. Tôi nhớ lại hồi vợ mới sinh con trai, cả hai bên nội ngoại đều mừng vui khôn xiết. Tôi là con một, lại là cháu đích tôn trong nhà. Vợ chồng tôi đã có một con gái, giờ thêm một cậu con trai là đạt điểm 10.

Ngày đầy tháng cháu, bố tôi nói rằng đã tìm cho cháu đích tôn một cái tên rất ý nghĩa. Vợ tôi nghe xong liền phản đối. Cô ấy nói, ông bà nội đã đặt tên con gái, bây giờ cô ấy muốn tự đặt tên cho con trai.

Vì chuyện này mà bố tôi phật ý, vợ chồng tôi cãi nhau. Vợ tôi cho rằng, con là do cô ấy mang nặng đẻ đau sinh ra, cớ gì việc đặt cho con một cái tên cũng không được. Chuyện thật ra vốn nhỏ, cũng không ai muốn xé ra to. Cuối cùng, tên con trai tôi là do vợ tôi đặt.

Hôm bạn của vợ đến chơi, trong lúc ăn cơm, nghe anh ấy giới thiệu tên, tôi vô tư cười: "Thật trùng hợp, con trai anh cũng tên giống chú đấy". Bây giờ nghĩ lại, sống mũi vẫn còn thấy cay cay.

Hóa ra, vợ tôi từng có một mối tình đẹp như thế, sâu sắc, đầy luyến nhớ như thế. Đến nỗi cô ấy bất chấp cả bố chồng, cả gia đình chồng chỉ để đặt tên con trai mình giống tên người yêu cũ. Càng nghĩ, tôi càng thấy bừng lửa giận.

Mấy hôm nay, mỗi lần nghe cô ấy gọi tên con là tôi lại thấy bức bối, khó chịu vô cùng. Tôi cứ nghĩ không biết có phải cô ấy đang nhớ đến và gọi tên người yêu cũ hay không? Kể cả tôi, mỗi lần gọi tên con trai, suy nghĩ lập tức hướng về người cũ của vợ.

Nếu cứ im lặng, tôi cảm thấy mình như một tên ngốc. Nhưng liệu nói ra, tâm trạng tôi có khá hơn không? Tôi muốn đổi tên cho con nhưng hình như việc ấy không đơn giản. Tôi không biết phải làm sao để thoát ra cảm giác vô cùng khó chịu này.