5 cách cải thiện ham muốn tình dục ở phụ nữ ngoài tuổi 40

Đa số phụ nữ đối mặt với tiền mãn kinh ở tuổi 40 và bắt đầu có dấu hiệu suy giảm ham muốn. Giai đoạn tuổi mãn kinh thường từ sau tuổi 50, quan hệ tình dục gặp nhiều trở ngại.

Phụ nữ tuổi mãn kinh nên hiểu nguyên nhân và tham khảo các cách cải thiện để đời sống lứa đôi luôn mặn nồng.

Ham muốn tình dục thấp chủ yếu là do sự thay đổi nồng độ nội tiết tố. Nồng độ nội tiết tố giảm cũng dẫn đến một số thay đổi trong cơ thể, chẳng hạn như khô và căng tức âm đạo. Tuy nhiên, đây có thể là một trong những lý do chính khiến phụ nữ bị đau khi quan hệ tình dục.

Hơn nữa, mãn kinh cũng có thể khiến phụ nữ ít hứng thú với chuyện chăn gối. Một số triệu chứng phổ biến của thời kỳ mãn kinh bao gồm: Tăng cân, lo âu, phiền muộn, nóng ran, tâm trạng lâng lâng...

Việc mất ham muốn tình dục sẽ ảnh hưởng đến lối sống và ham muốn tình dục của phụ nữ.

Thông thường, có nhiều các biện pháp tự nhiên giúp ham muốn tình dục trở lại, chị em có thể gặp các bác sĩ chuyên khoa để được tư vấn và điều trị trong trường hợp cần thiết.

Tại sao mãn kinh ảnh hưởng đến ham muốn tình dục?

Mức độ estrogen thời kỳ mãn kinh

Mức độ estrogen trong cơ thể giảm xuống có thể dẫn đến lượng máu lưu thông qua âm đạo thấp hơn. Điều này dẫn đến âm đạo và cơ môi trở nên mỏng khiến cơ thể trở nên kém hoạt động và nhạy cảm hơn do bị kích thích tình dục.

Lưu lượng máu thấp trên khắp cơ thể cuối cùng sẽ ảnh hưởng đến việc bôi trơn và kích thích. Điều này khiến phụ nữ gặp khó khăn trong quan hệ tình dục và cũng có thể khiến họ khó đạt được cực khoái. Trong thời gian này, quan hệ tình dục có thể gây đau đớn hoặc khó chịu.

Sự thay đổi đột ngột của nồng độ nội tiết tố trong giai đoạn tiền mãn kinh và mãn kinh có thể gây khó chịu cho phụ nữ vì nó ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần dẫn đến giảm ham muốn tình dục.

Lo âu, căng thẳng

Ở thời kỳ mãn kinh căng thẳng gia tăng cũng có thể có tác động đến ham muốn tình dục của phụ nữ. Sự thay đổi nồng độ nội tiết tố sẽ gây những khó chịu cho phụ nữ nên dễ cáu kỉnh và trầm cảm.

Một số yếu tố bệnh mạn tính

Một số yếu tố khác có thể dẫn đến giảm ham muốn tình dục ở phụ nữ như có tiền sử bệnh mạn tính, bệnh nhiễm trùng đường tiết niệu, sa tử cung, lạc nội mạc tử cung hoặc rối loạn chức năng sàn chậu, tiền sử hút thuốc kéo dài, không hoạt động thể chất. Nếu bất kỳ tình trạng nào trong số những nguyên nhân này ảnh hưởng đến ham muốn tình dục, cần phải gặp bác sĩ để được tư vấn về ham muốn tình dục.

Khi nào bạn nên gặp bác sĩ?

Nếu bạn đang trải qua thời kỳ mãn kinh và nhận thấy những thay đổi trong ham muốn tình dục của mình, bạn cần liên hệ với bác sĩ có thể giúp bạn vượt qua quá trình này. Căn cứ vào tình trạng bệnh, bác sĩ sẽ đưa ra những phương pháp điều trị như dùng thuốc và các biện pháp khắc phục tại nhà.

Nếu giảm ham muốn tình dục không thuyên giảm, có thể cần đến gặp chuyên gia trị liệu tình dục để tìm ra lý do thực sự của giảm ham muốn tình dục. Ngoài ra, tư vấn hôn nhân có thể giúp ích rất nhiều để xác định nguyên nhân cùng với người chồng.

Thời kỳ mãn kinh có làm phụ nữ ngại quan hệ tình dục không?

Một trong những điều quan trọng nhất cần xem xét là liệu mãn kinh có làm giảm ham muốn tình dục ở tất cả phụ nữ hay không. Thực tế có một số phụ nữ nhận thấy ham muốn tình dục được cải thiện sau khi mãn kinh.

Một trong những lý do chính khiến phụ nữ bị suy giảm ham muốn tình dục là do các vấn đề liên quan đến lo lắng. Trong giai đoạn sau mãn kinh, phụ nữ không cần phải lo lắng về trách nhiệm sinh con. Do đó, họ có thời gian thư giãn và có thể tận hưởng tình cảm tốt hơn với người bạn đời.

Lo âu, căng thẳng có thể có tác động đến ham muốn tình dục của phụ nữ thời kỳ mãn kinh.

Cải thiện ham muốn tình dục trong và sau thời kỳ mãn kinh

Một trong những cách mà phụ nữ có thể sử dụng để cải thiện ham muốn tình dục là thay thế estrogen. Estrogen thay thế cũng có thể giúp quan hệ tình dục ít đau đớn hơn. Điều này thường là do sự thay thế estrogen giúp loại bỏ chứng khô âm đạo. Tuy nhiên, trong những trường hợp như vậy, cần phải thận trọng để xác định kết quả tốt hơn.

Nhiều bác sĩ cũng cho rằng sự kết hợp của estrogen và nội tiết tố nam androgen cũng có thể giúp thúc đẩy ham muốn tình dục, chủ yếu ở phụ nữ.

Hoạt động thể chất giúp cải thiện giảm ham muốn tình dục ở phụ nữ mãn kinh.

Cải thiện tình cảm với bạn đời

Mặc dù ham muốn tình dục của người phụ nữ tuổi mãn kinh giảm đáng kể, nhưng vẫn cần tăng cường tình cảm, gần gũi với người bạn đời. Nên dành thời gian bên nhau để chuyện tình cảm giữa hai người không giảm sút, bởi lẽ không phải chỉ quan hệ tình dục mới khơi dậy tình yêu vợ chồng.

Tuy nhiên, phụ nữ mãn kinh có thể tăng cường tình cảm, gần gũi về thể chất bằng 5 cách sau:

- Cân nhắc thử nghiệm với đối tác của bạn và mang lại những thay đổi trong thói quen tình dục.

- Hãy hướng tới việc thư giãn bản thân thay vì trở nên lo lắng hơn.

- Màn dạo đầu là một trong những cách tốt nhất để tăng cường sự gần gũi tình dục với đối tác của bạn. Mát-xa gợi cảm có thể giúp ích rất nhiều để làm cho bạn và đối tác của bạn kết nối với nhau.

- Thử nghiệm các tư thế quan hệ tình dục khác nhau có thể giúp giảm đau rất nhiều. Xác định độ sâu của sự thâm nhập sẽ giúp ích rất nhiều để thư giãn trong khi quan hệ tình dục. Bạn cũng có thể sử dụng chất bôi trơn âm đạo để giảm bớt cảm giác đau khi ma sát.

- Các bài tập Kegel có thể giúp ích rất nhiều cho việc tăng cường sức mạnh xung quanh các cơ vùng chậu, hơn nữa là tăng cường cảm giác trong khi quan hệ tình dục.

Nếu ham muốn tình dục của phụ nữ tuổi mãn kinh không cải thiện được nhiều sau khi áp dụng một số phương pháp, phụ nữ nên kiên trì đến gặp với bác sĩ để tìm ra các phương pháp điều trị có thể nâng cao chất lượng cuộc sống của mình.

Theo Mỹ Uyên

Sức Khỏe và Đời sống

Góc "Clip thư giãn":