4 điều phải dạy con trước 10 tuổi

Sau 10 tuổi trẻ bắt đầu dần hình thành nhân cách một cách đậm nét hơn. Vì thế trước 10 tuổi, cha mẹ nên để ý những điều này khi nuôi dạy con.

Trung thực

Với trẻ nhỏ, nói dối là cách phổ biến để tránh bị phạt. Khi phát hiện trẻ không trung thực, bạn cần nhẹ nhàng, tạo cơ hội để trẻ thành thật.

Donna Laikind, nhà trị liệu tâm lý ở New York và Connecticut, cho rằng cách tốt nhất để rèn cho trẻ tính trung thực là bạn phải trở thành tấm gương tốt. Bà so sánh trẻ nhỏ như tấm bọt biển, hấp thu và học theo những hành động của người lớn. Do đó, bạn cần thành thật với trẻ trước, sau đó dạy trẻ cách thành thật với mình.

Đôi khi, việc nói ra sự thật sẽ gây một chút rắc rối với cả bạn và trẻ. Từ việc này, bạn cần nhấn mạnh cho trẻ hiểu trung thực không phải lúc nào cũng dễ dàng. Tuy nhiên, nếu có thể trở thành một người trung thực ngay từ nhỏ, trẻ sẽ biết cách đạt được những thành tựu trong tương lai bằng chính nỗ lực của mình.

Ảnh minh họa.

Dạy trẻ cách tiết kiệm

Khi cho trẻ một khoản tiền để chi tiêu, hãy luôn nhắc nhở trẻ về việc tiết kiệm. Hãy cùng con xem lại số tiền tiết kiệm được mỗi tháng để chúng thấy được sức mạnh của sự tích cóp. Giải thích với con rằng tiết kiệm tiền là một cách để có được những điều thú vị như đi dã ngoại, đi du lịch những nơi yêu thích. Không chỉ có tiết kiệm tiền mà cần phải tiết kiệm các tài nguyên, nhiên liệu: nước, điện… Giáo dục kỹ năng sống cho trẻ từ nhỏ sẽ giúp trẻ có ý thức sau khi lớn lên, bởi lẽ, không có người nào thành công nếu cứ "vung tay quá trán" cả.

Biết dần làm việc vặt trong nhà

Những đứa trẻ xưa khi còn nhỏ đã làm được rất nhiều việc lặt vặt trong nhà. Cha mẹ luôn nhắc chúng hiểu rằng, làm việc nhà có nghĩa là con đã thực sự lớn và biết quan tâm tới mọi người trong gia đình. Vì vậy, chúng có thể hoàn thành tốt những công việc đơn giản như rửa chén, dọn bàn, lau nhà vệ sinh, dọn giường. Những điều này sẽ giúp trẻ nhỏ phát triển toàn diện, trở nên độc lập và biết chăm sóc mọi người xung quanh hơn.

Không xem điểm số là tất cả

Đây rõ ràng là nguyên nhân của nhiều thông tin tiêu cực trên mạng xã hội khi nhiều bậc phụ huynh chỉ nhìn vào điểm số mà quát mắng con cái, thậm chí là dùng bạo lực. Tuy nhiên, họ rất thiển cận trong việc điểm cao không có nghĩa là con mình có nhiều kiến thức. Hãy tạo cho con một tâm lý thoải mái về điểm số, cho con biết rằng điểm cao rất tốt, còn bị điểm thấp đó có lẽ là do không may mắn, điều quan trọng ở đây là con hiểu được bài và bổ sung cho mình những kiến thức hữu ích trong bài học.

Theo Phương Nghi

Gia đình và Xã hội