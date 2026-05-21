TPHCM mưa lớn từ sáng, Nam Bộ có nơi mưa trên 160mm
(Dân trí) - Sáng 21/5, nhiều khu vực ở Nam Bộ xuất hiện mưa lớn trên diện rộng, có nơi mưa rất to gây ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.
Tại TPHCM, từ hơn 7h sáng, mưa lớn xuất hiện tại nhiều khu vực như phường Tân Thuận, Tân Bình, Phú Nhuận, xã Hóc Môn,...
Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, ảnh ra đa thời tiết và định vị sét cho thấy, vùng mây đối lưu đang phát triển và gây mưa kèm dông, sét tại phường Rạch Dừa, Phú Mỹ, Bình Tiên, Phú Định, Diên Hồng và các xã Thạnh An, Đất Đỏ, Xuân Sơn, Bình Khánh,... Lượng mưa dự báo 5-20mm, có nơi trên 30mm.
Ngoài ra, mưa lớn cũng xuất hiện tại các tỉnh Cà Mau, An Giang, Đồng Tháp, Đồng Nai, Tây Ninh và thành phố Cần Thơ.
Trong từ 3 giờ tới, mây dông tiếp tục phát triển và gây mưa rào kèm theo dông, sét cho các khu vực kể trên, sau đó mây dông xu hướng mở rộng và lan sang các khu vực lân cận khác. Lượng mưa phổ biến 24-120mm, có nơi trên 160mm.
Trong cơn dông đề phòng lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh cấp 5-8 (8-21m/s), mưa lớn gây ngập úng cục bộ.