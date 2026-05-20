TPHCM và Nam Bộ giảm nắng nóng, chiều tối tiếp tục có mưa dông

Ngày 20/5, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết, nắng nóng tại TPHCM và địa phương có xu hướng giảm dần. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 25-28 độ C, có nơi dưới 25 độ C; nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Dự báo trong chiều tối nay, khu vực xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Trong cơn dông, người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Mưa dông đã xuất hiện tại TPHCM những ngày qua (Ảnh: Hoàng Hướng).

Trước đó, chiều 19/5, nhiều khu vực tại TPHCM xuất hiện mưa dông như phường Bến Thành, Cầu Ông Lãnh, Chợ Quán, Tân Mỹ, Tân Hưng và các xã Củ Chi, Tân An Hội, Nhà Bè...

Lượng mưa phổ biến 5-20mm, có nơi trên 30mm. Gió giật mạnh khoảng cấp 5-7 (8-17m/s).

Cơ quan khí tượng khuyến cáo người dân theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, hạn chế di chuyển qua khu vực ngập sâu, cây lớn và công trình xây dựng trong thời điểm mưa dông để đảm bảo an toàn.