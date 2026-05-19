Miền Bắc hứng đợt mưa lớn diện rộng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 19/5, khu vực Bắc Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Lượng mưa từ 7h đến 20h cùng ngày tại một số nơi vượt 80mm, như: Mường Khoa (Sơn La) 103mm; Nghĩa Đô (Lào Cai) 88mm; Mường Lạn 2 (Điện Biên) 85mm…

Dự báo ngày 20-21/5, khu vực Đông Bắc Bộ, phía nam Phú Thọ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Lượng mưa phổ biến 50-150mm, có nơi trên 300mm.

Ngoài ra, trong ngày 20/5, khu vực Tây Bắc Bộ, từ Nghệ An đến Lâm Đồng và Nam Bộ tiếp tục có mưa rào, dông rải rác, lượng mưa phổ biến 10-30mm, cục bộ có nơi trên 80mm. Mưa tập trung vào chiều tối và đêm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ ngày 22/5, mưa lớn tại các khu vực trên có xu hướng giảm dần.

Cơ quan khí tượng cảnh báo mưa lớn kéo dài có nguy cơ gây ngập úng tại vùng trũng thấp, khu đô thị, khu công nghiệp; đồng thời làm gia tăng nguy cơ lũ quét trên sông, suối nhỏ và sạt lở đất ở khu vực đồi núi, sườn dốc.

Nhiều nơi ở miền Bắc có mưa to đến rất to (Ảnh: Nguyễn Hải).

Dự báo thời tiết ngày 20/5, các vùng trên cả nước:

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-32 độ C.

Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, vùng núi có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Thanh Hóa - Huế: Phía Bắc nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; phía Nam có mây, chiều tối và đêm có mưa rào, dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió nam đến đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào, dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió nam đến đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, chiều và đêm có mưa rào, dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió tây nam đến tây cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Nam Bộ: Có mây, chiều và đêm có mưa rào, dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ C, có nơi dưới 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

TPHCM: Có mây, có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 26-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ C.