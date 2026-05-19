Cả nước mưa to trong nhiều ngày tới

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết ngày 18/5, khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Lượng mưa tính từ 7h đến 20h cùng ngày cục bộ có nơi trên 70mm như Mường Lạn (Sơn La) 76,6mm, Đức Nhàn (Phú Thọ) 74,4mm, Vĩnh Sơn (Gia Lai) 93,8mm, Bác Ái Tây (Khánh Hòa) 90,4mm, Nông Sơn (Đà Nẵng) 89,8mm, trạm kiểm lâm Khe Mỏ Rang (Huế) 84,4mm, Krông Nô (Đắk Lắk) 266,2mm, Thạnh Hóa (Tây Ninh) 90mm…

Theo dự báo, từ tối 18 đến ngày 19/5, khu vực Đông Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa, mưa vừa và rải rác có dông với lượng mưa phổ biến 20-40mm, cục bộ có nơi trên 100mm. Khu vực Tây Bắc Bộ, từ Hà Tĩnh đến Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa phổ biến 10-30mm, cục bộ có nơi trên 80mm (mưa tập trung vào chiều tối và đêm).

Cơ quan khí tượng nhận định từ đêm 19 đến ngày 20/5, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 30-60mm, cục bộ có nơi trên 150mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn trên 100mm/3h. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo xa hơn, cơ quan khí tượng nhận định từ đêm 20 đến ngày 21/5, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 30-60mm, cục bộ có nơi trên 120mm.

Dự báo thời tiết ngày 19/5 các vùng trên cả nước:

TP Hà Nội: Có mây, có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C; nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

Tây Bắc Bộ: Có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, có nơi dưới 23 độ C; nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

Đông Bắc Bộ: Có mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, vùng núi có nơi dưới 23 độ C; nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; riêng phía Bắc có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C; nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C; nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, có nơi dưới 25 độ C; nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C.

TPHCM: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ C; nhiệt độ cao nhất 33-35 độ C.