TPHCM và Nam Bộ tiếp tục mưa dông, cảnh báo lốc sét vào chiều tối

Ngày 19/5, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết, thời tiết khu vực ngày có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Đến chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 25-28 độ C, có nơi dưới 25 độ C, cao nhất 32-35 độ C; gió Tây Nam cấp 2-3.

Dự báo chiều tối nay TPHCM và các tỉnh Nam Bộ tiếp tục có mưa dông (Ảnh: Hoàng Hướng).

Những ngày gần đây, TPHCM và các tỉnh Nam Bộ liên tục có mưa dông kèm gió giật mạnh vào chiều tối. Trước đó, chiều tối 18/5, mưa dông đổ xuống nhiều khu vực ở TPHCM với lượng mưa phổ biến 5-20mm, có nơi trên 30mm.

Theo cơ quan khí tượng, TPHCM đang bước vào giai đoạn đầu mùa mưa. Những cơn mưa dông thời gian qua chủ yếu chịu tác động của nhiễu động gió Đông trên cao kết hợp gió Tây Nam hoạt động với cường độ yếu đến trung bình trên vùng biển Nam Bộ.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, mưa dông kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất nông nghiệp, gây gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, công trình giao thông và cơ sở hạ tầng.