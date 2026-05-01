Hà Nội tiếp tục nắng nóng nhất cả nước, vượt ngưỡng 40 độ C

Theo cơ quan khí tượng, ngày 26-27/5, đợt nắng nóng gay gắt tiếp tục duy trì cường độ mạnh tại Bắc Bộ và Trung Bộ.

Cụ thể, tại đồng bằng Bắc Bộ (trong đó có TP Hà Nội), Phú Thọ và khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế, trong hai ngày này sẽ tiếp tục xuất hiện nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 38-40 độ C, cục bộ có nơi trên 40 độ C.

Thời gian nắng nóng kéo dài từ 9h đến 19h, độ ẩm tương đối thấp nhất chỉ khoảng 40-45%.

Tại các khu vực khác của Bắc Bộ (trừ Điện Biên, Lai Châu), TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Lâm Đồng, nắng nóng và nắng nóng gay gắt cũng duy trì với nhiệt độ cao nhất 36-38 độ C, có nơi trên 40 độ C. Thời gian nắng nóng kéo dài từ 9h đến 18h.

Nhiệt độ tại khu vực đường Nguyễn Trãi lúc 13h ngày 25/5, mà phóng viên ghi nhận lên đến 48 độ C (Ảnh: Nguyễn Hải).

Cơ quan khí tượng lưu ý, nhiệt độ dự báo là mức đo trong lều khí tượng tiêu chuẩn. Nhiệt độ thực tế ngoài trời có thể cao hơn từ 2-4 độ C, đặc biệt tại khu vực đô thị có nhiều bê tông, mặt đường nhựa.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 25/5, nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt đã bao trùm Bắc Bộ và Trung Bộ.

Nhiều nơi ghi nhận nhiệt độ 37-39 độ C, thậm chí vượt ngưỡng 39 độ C.

Riêng tại Hà Nội, 4/5 trạm quan trắc ghi nhận nhiệt độ từ 40 độ C trở lên. Trong đó, trạm Láng đạt 40,7 độ C (cao nhất cả nước); thấp nhất là trạm Ba Vì với 39,8 độ C.

Một số địa phương khác cũng có nền nhiệt rất cao như Vĩnh Yên (Phú Thọ) 39,5 độ C, Đô Lương (Nghệ An) 39,6 độ C, Bắc Ninh 39,3 độ C và Hương Khê (Hà Tĩnh) 39,2 độ C.

Nắng nóng đi kèm độ ẩm không khí giảm thấp, phổ biến chỉ từ 45-50%, khiến thời tiết oi bức, khô nóng kéo dài.

Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết đây là đợt nắng nóng thứ hai trong tháng 5 và cường độ cao hơn đợt xảy ra ngày 13-16/5.

Ông nhận định, nếu nắng nóng tiếp tục kéo dài trong 2-3 ngày tới, nhiều nơi có thể ghi nhận nhiệt độ trên 40 độ C, thậm chí xuất hiện mức nhiệt 41-42 độ C.

Theo dự báo, nắng nóng ở Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến hết ngày 27/5, còn khu vực Trung Bộ duy trì đến khoảng 28/5.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, nắng nóng kéo dài kết hợp độ ẩm thấp làm gia tăng nguy cơ cháy nổ tại khu dân cư và cháy rừng.

Người dân được khuyến cáo hạn chế ra ngoài trong khung giờ nắng nóng cao điểm, bổ sung đủ nước và có biện pháp bảo vệ sức khỏe, đặc biệt với người già, trẻ nhỏ và người lao động ngoài trời.

Dự báo thời tiết ngày 26/5, các vùng trên cả nước:

Hà Nội: Có mây, đêm không mưa; ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt. Gió nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 29-31 độ C. Nhiệt độ cao nhất 38-40 độ C, có nơi trên 40 độ C.

Tây Bắc Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Riêng Lai Châu, Điện Biên ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ C, có nơi dưới 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C; riêng Lai Châu, Điện Biên 31-34 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Đông Bắc Bộ: Ít mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Riêng khu vực đồng bằng xuất hiện nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt.

Gió tây nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 28-31 độ C, vùng núi có nơi dưới 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 37-40 độ C, có nơi trên 40 độ C.

Thanh Hóa - Huế: Ít mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 28-31 độ C, có nơi dưới 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 38-40 độ C, có nơi trên 40 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Gió nam đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ C. Nhiệt độ cao nhất 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Nam Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

TPHCM: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 27-29 độ C. Nhiệt độ cao nhất 33-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.