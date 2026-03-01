Miền Bắc có thể sắp nắng nóng cục bộ

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết ngày 23/3, khu vực đồng bằng Bắc Bộ sáng sớm có sương mù, mưa chỉ xuất hiện cục bộ, trưa chiều có thể hửng nắng, khu vực trung du và vùng núi Bắc Bộ có mưa dông, khu vực đồng bằng ven biển mưa nhỏ, sương mù.

Dự báo từ khoảng ngày 24/3, khối không khí lạnh suy yếu kết hợp với vùng áp thấp phía Tây phát triển trở lại khiến nhiệt độ ở Bắc Bộ tăng dần, đêm và sáng nhiều mây, ngày nắng. Đến cuối tuần, khu vực Tây Bắc Bộ khả năng có nắng nóng cục bộ.

Cơ quan khí tượng nhận định khu vực Thanh Hóa đến Huế khoảng 2-3 ngày tới có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây, trời nắng, một số nơi ở Huế trời nắng; khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ duy trì trạng thái trời tạnh ráo, có nắng.

Theo dự báo, từ giữa tuần, nhiệt độ ở Trung Bộ tăng nhanh và có thể xuất hiện nắng nóng cục bộ.

Cơ quan khí tượng cho biết khu vực Nam Bộ và cao nguyên Trung Bộ duy trì trạng thái thời tiết tạnh ráo, ít mưa, chiều tối khu vực Tây Nam Bộ có thể xuất hiện mưa dông cục bộ. Khu vực Đông Nam Bộ nắng nóng cục bộ, khoảng cuối tháng khả năng xuất hiện nắng nóng diện rộng.

Miền Bắc tăng nhiệt từ giữa tuần (Ảnh: Hữu Nghị).

Dự báo thời tiết ngày 23/3 các vùng trên cả nước:

TP Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 21-23 độ C; nhiệt độ cao nhất 26-28 độ C.

Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to, trưa chiều giảm mây trời nắng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, có nơi dưới 19 độ C; nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng; riêng khu vực vùng núi chiều tối và đêm có mưa, mưa rào rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, vùng núi 17-20 độ C; nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C, có nơi trên 28 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng.

Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C; nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C; nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C; nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Nam Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, riêng miền Đông có nơi nắng nóng.

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, riêng miền Đông có nơi trên 35 độ C.

TPHCM: Có mây, đêm không mưa; ngày nắng.

Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C; nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C.