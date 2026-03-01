Thời tiết ngày 22/3: Bắc Bộ có nơi mưa rào và dông, Nam Bộ nắng nóng

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh yếu, từ đêm 21 đến ngày 23/3, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù, riêng khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Dự báo các khu vực khác chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng miền Đông Nam Bộ có nơi nắng nóng.

Dự báo xa hơn, cơ quan khí tượng nhận định từ đêm 23 đến hết tháng, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù, trưa chiều hửng nắng, khoảng ngày 27-28/3, vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Theo dự báo, các khu vực khác từ đêm 23 đến hết tháng chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng miền Đông Nam Bộ có nơi nắng nóng.

Bạn trẻ chụp ảnh dưới cây hoa ban ở Hà Nội (Ảnh: Hải Long).

Dự báo thời tiết ngày 22/3 các vùng trên cả nước:

TP Hà Nội: Nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ và sương mù; sau có mưa vài nơi.

Nhiệt độ thấp nhất 21-23 độ C; nhiệt độ cao nhất 25-27 độ C.

Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, có nơi dưới 19 độ C; nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C, riêng khu Tây Bắc 29-31 độ C.

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; riêng khu vực vùng núi và trung du có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, vùng núi có nơi dưới 19 độ C; nhiệt độ cao nhất 24-27 độ C, có nơi trên 27 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Nhiều mây, phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; phía Nam có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng.

Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C; nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C; nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C; nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Nam Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, riêng miền Đông có nơi nắng nóng.

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, riêng miền Đông có nơi trên 35 độ C.

TPHCM: Có mây, đêm không mưa; ngày nắng.

Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C; nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C.