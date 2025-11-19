Những dấu ấn nổi bật của cuộc thi Sáng kiến An toàn Giao thông Việt Nam

Cuộc thi Sáng kiến An toàn giao thông Việt Nam 2025 do báo Dân trí và Công ty Ô tô Toyota Việt Nam phối hợp thực hiện đã và đang nhận được sự quan tâm của cộng đồng, với nhiều bài thi chia sẻ các giải pháp giúp cải thiện giao thông dựa trên 3 chủ đề gần gũi thiết thực với đời sống

Chương trình diễn ra thường niên từ năm 2022, với mục tiêu nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, truyền thông vấn đề "nóng" trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông được xã hội quan tâm, huy động sức mạnh trí tuệ của mọi tầng lớp để đưa giải pháp giúp giải quyết thực trạng giao thông đường bộ tại Việt Nam theo hướng văn minh, hiện đại, an toàn.

3 mùa đầu tiên của cuộc thi (2022, 2023, 2024), chương trình cho thấy sức hút không nhỏ với đông đảo người dân sinh sống tại Việt Nam, khi có gần 1.470 bài dự thi, đến từ 63 tỉnh thành phố trên cả nước. Từ học sinh các cấp, giáo viên, công nhân viên chức, công an, nhà nghiên cứu, doanh nhân đến những người đã về hưu đều trăn trở với tình hình giao thông Việt Nam và gửi bài dự thi.

Trong khuôn khổ chương trình có nhiều hoạt động thu hút sự quan tâm của cộng đồng, gồm lễ phát động được tổ chức tại Hà Nội và TPHCM, tọa đàm có sự tham dự của nhiều chuyên gia, đơn vị quản lý nhà nước, tác giả đạt giải để thảo luận về thực trạng an toàn giao thông Việt Nam, đề xuất giải pháp khắc phục, bàn kế hoạch nghiên cứu phát triển đưa sáng kiến vào thực tiễn.

Vòng thi Hackathon là một trong những điểm nhấn khi có sự tham gia của mentor là chuyên gia hàng đầu của các trường đại học để hướng dẫn tác giả, nhóm tác giả hoàn thiện bài dự thi trong vòng 24 giờ. Các tác phẩm xuất sắc cũng liên tục được triển lãm tại khán phòng các lễ trao giải và tổng kết chương trình.

Ban tổ chức đã trao 39 giải thưởng cho các tác giả, nhóm tác giả đạt giải, với tổng giá trị giải thưởng 777 triệu đồng.

Dưới đây là những dấu ấn của cuộc thi trong 3 năm (2022, 2023, 2024).