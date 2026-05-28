Xuyên đêm tiếp nhận, cấp cứu ngư dân tàu cá gặp nạn trên biển Hải Phòng

Sáng 28/5, Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng cho biết rạng sáng nay, lực lượng chức năng thành phố Hải Phòng đã tiếp nhận an toàn 6 trong số 11 thuyền viên tàu cá HP 90666 TS gặp nạn trên vùng biển Bạch Long Vĩ và đưa vào Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp (Hải Phòng) để chăm sóc y tế.

Lực lượng chức năng tiếp nhận và chăm sóc y tế cho ngư dân (Ảnh: Bộ đội Biên phòng TP Hải Phòng).

Các thuyền viên được đưa cập cảng Hải đoàn Biên phòng 38 trong tình trạng tâm lý hoảng loạn, sức khỏe suy yếu sau nhiều giờ vật lộn giữa biển. Ngay sau khi cập bờ, các nạn nhân được xe chuyên dụng đưa thẳng tới bệnh viện để kiểm tra sức khỏe toàn diện và điều trị phục hồi.

5 thuyền viên còn lại sức khỏe ổn định, đang được chăm sóc tại các cơ sở y tế ở đặc khu Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) và đặc khu Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh.

Trước đó, lúc 6h15 ngày 27/5, Đồn Biên phòng Bạch Long Vĩ nhận tin báo tàu cá HP 90666 TS gặp nạn khi di chuyển từ bến Mắt Rồng, phường Nam Triệu, Hải Phòng đi Bạch Long Vĩ. Thời điểm xảy ra sự cố, tàu ở khu vực cách đảo Long Châu khoảng 18 hải lý.

Trên tàu có 11 người, anh Lê Ngọc Năm làm thuyền trưởng. Sau khi nhận tin báo, Bộ đội Biên phòng Hải Phòng điều động 3 tàu cùng 33 cán bộ, chiến sĩ thuộc các đơn vị Biên phòng Bạch Long Vĩ, Cát Bà và Hải đội 2 tham gia cứu nạn.

Lực lượng chức năng đồng thời huy động thêm 2 phương tiện và kêu gọi 7 tàu cá của ngư dân phối hợp tìm kiếm. Đến 18h30 cùng ngày, toàn bộ 11 thuyền viên được tìm thấy và đưa lên tàu an toàn.

Đại tá Nguyễn Đức Hạnh, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng TP Hải Phòng (ngoài cùng bên phải) động viên ngư dân gặp nạn đang được chăm sóc y tế tại bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp (Hải Phòng) (Ảnh: Bộ đội Biên phòng TP Hải Phòng).

Đến sáng nay, sức khỏe và tâm lý các thuyền viên cơ bản ổn định, đang tiếp tục được các y bác sĩ theo dõi sát sao.