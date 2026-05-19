Hải Phòng ươm mầm tài năng xây dựng

Chiều 18/5, Hiệp hội các nhà thầu xây dựng Hải Phòng tổ chức hội nghị “Hải Phòng: Kiến tạo kế hoạch và dẫn dắt nguồn nhân lực tương lai”, thu hút sự tham gia của nhiều cơ quan quản lý, doanh nghiệp và đối tác quốc tế trong lĩnh vực xây dựng, phát triển hạ tầng.

Phát biểu tại hội nghị, ông Vũ Tiến Phụng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng, cho biết thành phố đang hướng tới mục tiêu trở thành thành phố cảng biển công nghiệp hiện đại, xanh, thông minh và phát triển bền vững. Thành phố được Trung ương giao giữ vai trò đầu tàu tăng trưởng khu vực phía Bắc với mục tiêu tăng trưởng tối thiểu 13%.

Theo lãnh đạo UBND thành phố, Hải Phòng đang tập trung phát triển các lĩnh vực trụ cột như cảng biển - logistics, công nghiệp công nghệ cao và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Trong bối cảnh đó, việc gắn quy hoạch phát triển đô thị với chiến lược đào tạo nhân lực tương lai được xem là yêu cầu cấp thiết.

Ông Vũ Tiến Phụng đánh giá cao việc Hiệp hội các nhà thầu xây dựng Hải Phòng tổ chức hội nghị với chủ đề thiết thực, bám sát định hướng phát triển của thành phố. Lãnh đạo UBND thành phố cũng mong muốn cộng đồng doanh nghiệp, các nhà thầu tiếp tục đóng góp ý kiến vào quá trình xây dựng quy hoạch Hải Phòng đến năm 2050, tầm nhìn 2075.

Điểm nhấn của hội nghị là lễ ra mắt chương trình “Ươm mầm tài năng” dành cho sinh viên nghèo, hiếu học ngành xây dựng tại Hải Phòng. Theo thỏa thuận hợp tác giữa Hiệp hội các nhà thầu xây dựng Hải Phòng và Hội Khuyến học thành phố, tổng kinh phí cam kết cho giai đoạn đầu của chương trình đạt hơn 6 tỷ đồng.

Chương trình hướng tới hỗ trợ học bổng dài hạn cho sinh viên ngành xây dựng có hoàn cảnh khó khăn nhưng đạt thành tích học tập tốt. Đây được xem là hoạt động thiết thực nhằm góp phần xây dựng đội ngũ nhân lực chất lượng cao phục vụ sự phát triển của thành phố trong tương lai.

Không chỉ hỗ trợ tài chính, chương trình còn mở ra cơ hội tiếp cận môi trường làm việc quốc tế cho sinh viên xuất sắc. Sau khi tốt nghiệp, các sinh viên đủ năng lực có thể thực tập, làm việc tại các tập đoàn lớn của Hàn Quốc như Samsung C&T, LG, Daewoo E&C, Hyundai E&C trước khi trở về đóng góp cho ngành xây dựng Hải Phòng.

Trong khuôn khổ hội nghị, các doanh nghiệp và đối tác quốc tế cũng tham gia nhiều phiên kết nối hợp tác về phát triển hạ tầng khu công nghiệp, đô thị thông minh, chuyển giao công nghệ xây dựng và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Lãnh đạo thành phố kỳ vọng những chương trình hợp tác giữa chính quyền, doanh nghiệp và các tổ chức giáo dục sẽ góp phần tạo nền tảng nhân lực bền vững, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh của Hải Phòng trong giai đoạn mới.