Xử phạt tài xế ô tô ở Ninh Bình đi chiếm đường của làn xe ngược chiều

Ngày 2/11, Công an tỉnh Ninh Bình thông tin, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 5 thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh này đã mời anh T.T.Q. (SN 1977), trú tại xã Vụ Bản, tỉnh Ninh Bình, đến trụ sở để làm rõ về hành vi điều khiển xe không đi bên phải theo chiều đi của mình.

Anh T.T.Q. bị phạt 5 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe theo quy định (Ảnh: Công an Ninh Bình).

Trước đó, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 5 tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân và trên các trang mạng xã hội về việc có 1 ô tô con màu đen không đi bên phải theo chiều đi của mình (đi chiếm đường của xe đi ngược chiều) tại km121+200 đường quốc lộ 10 thuộc địa bàn xã Vụ Bản, tỉnh Ninh Bình.

Theo đoạn clip, người điều khiển ô tô đã có những lời nói, hành động không chuẩn mực, gây bức xúc trong dư luận.

Quá trình làm việc, anh T.T.Q. đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình.

Căn cứ các quy định của pháp luật, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 5 đã tiến hành lập biên bản, xử phạt vi phạm hành chính đối với anh Q. số tiền 5 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe theo quy định.

Theo Công an tỉnh Ninh Bình, thời gian tới Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 5 sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn pháp luật về TTATGT, huy động tối đa lực lượng, phương tiện tuần tra, kiểm soát, phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm với tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.