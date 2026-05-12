Xử phạt hai cô gái liên tục đăng bài xúc phạm nhau trên Facebook

Chiều 12/5, Công an phường Cam Đường (tỉnh Lào Cai) đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với N.T.N.H. (SN 2006) và N.T.T.H. (SN 2002, cùng ở Lào Cai), do có hành vi đăng tải thông tin sai sự thật, xúc phạm uy tín danh dự, nhân phẩm người khác trên mạng xã hội.

Với vi phạm trên, cả 2 cô gái bị xử phạt mỗi người 7,5 triệu đồng.

Hai cô gái vi phạm tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Lào Cai).

Trước đó vào ngày 10/5, Công an phường Cam Đường phát hiện 2 tài khoản mạng xã hội Facebook có tên "Minn Zyy" và "THN" đăng tải các bài viết với nội dung sai sự thật, nhằm xúc phạm uy tín danh dự, nhân phẩm người khác.

Tới ngày 12/5, Công an phường Cam Đường đã xác minh và triệu tập 2 chủ tài khoản Facebook nêu trên tới trụ sở để xử lý.

Tại cơ quan công an, 2 cô gái nêu trên cho biết do mâu thuẫn từ trước với nhau nên cả hai đã đăng tải thông tin không đúng sự thật, nhằm xúc phạm uy tín, danh dự, nhân phẩm người khác lên mạng xã hội, gây hoang mang trong dư luận.

Sau khi được cơ quan công an tuyên truyền, cả 2 cô gái đã nhận thức được hành vi vi phạm của mình là do thiếu hiểu biết và xin nhận hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.