Thanh niên điều khiển xe máy bằng chân, khoe trên TikTok

HaiNgày 1/5, Công an tỉnh Lào Cai cho biết Công an phường Cam Đường vừa triệu tập H.N.B.D. (SN 2004, ở Lào Cai) và Đ.M.Đ. (SN 2006, ở Lào Cai), để làm rõ hành vi điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, buông cả hai tay, dùng chân điều khiển xe, sử dụng điện thoại di động để quay video khi đang tham gia giao thông.

Hình ảnh 2 nam thanh niên vi phạm giao thông (Ảnh: Công an Lào Cai).

Trước đó, cảnh sát phát hiện tài khoản TikTok “@_.xubixi” đăng tải video ghi lại cảnh một số người điều khiển xe máy thực hiện nhiều hành vi vi phạm giao thông nguy hiểm, gây bức xúc trong dư luận xảy ra tại khu vực cầu Phố Mới.

Ngay trong sáng 1/5, Công an phường Cam Đường đã triệu tập 2 người liên quan nêu trên. Tại cơ quan công an, 2 nam thanh niên đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm.

Ngoài ra, cảnh sát còn phát hiện chiếc xe máy do Đ.M.Đ. điều khiển đã bị thay đổi kết cấu (độ pô), không có gương chiếu hậu và người điều khiển không có giấy phép lái xe theo quy định.

Cảnh sát làm việc với 1 trong số 2 nam thanh niên trong vụ việc (Ảnh: Công an Lào Cai).

Theo cảnh sát, sau khi thực hiện hành vi vi phạm, 2 nam thanh niên nêu trên còn quay video và đăng tải lên mạng xã hội nhằm mục đích thu hút sự chú ý, bất chấp hậu quả có thể xảy ra.

Sau khi củng cố hồ sơ, Công an phường Cam Đường đã bàn giao vụ việc cho Công an phường Lào Cai phối hợp với Phòng CSGT Công an tỉnh Lào Cai tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.